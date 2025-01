La sinergia tra gestione delle prestazioni e governance IT: Una via verso la prosperità

Cos’è la governance IT?

Innanzitutto la governance IT è un insieme di processi, strutture e decisioni che hanno come scopo allineare le risorse informatiche agli obiettivi di business. Ciò fa sì che vengano utilizzate in modo efficiente, trovando un equilibrio tra tecnologia, strategia e cultura aziendale.

La governance IT include l’allineamento degli obiettivi aziendali con i sistemi IT, la gestione dei rischi informatici, il monitoraggio delle prestazioni e la garanzia che ogni investimento tecnologico generi valore reale per l’azienda. Più nella pratica prevede:

una migliore gestione del rischio, ad esempio di compromissione della sicurezza dei sistemi IT;

la valutazione delle prestazioni, tramite un monitoraggio continuo per un miglioramento misurabile;

l’ottimizzazione delle risorse umane tramite hr, così come economiche e tecnologiche.

Quali sono i benefici di una strategia di IT governance?

I vantaggi dell’adottare una solida strategia di governance IT sono numerosi. Tra questi, come anticipato, c’è un allineamento tra l’IT e il business, in quanto una governance efficace assicura che i sistemi informatici siano strettamente integrati con gli obiettivi dell’azienda.

Inoltre attraverso una gestione intelligente è possibile identificare rapidamente le aree di miglioramento e raggiungere soluzioni utili, anche nell’ambito del performance management. Da non sottovalutare poi come nel quotidiano ci sia una crescente complessità delle minacce informatiche, perciò in questo ambito una strategia ben definita consente persino di proteggere i dati.

Infine la governance IT aiuta a identificare gli investimenti tecnologici più redditizi, evitando spese inutili e migliorando il ritorno sull’investimento.

Governance IT e prestazioni aziendali: una sinergia di successo

Integrare la governance IT con la gestione delle prestazioni non è solo una buona pratica, ma una necessità per le aziende che vogliono crescere nel mercato di oggi.

Una buona strategia di questo tipo parte dall’allineamento degli obiettivi. Questo significa che le metriche di performance devono essere strettamente correlate agli obiettivi di business, quindi che i sistemi IT devono supportare direttamente queste priorità.

Un monitoraggio costante delle prestazioni permette di valutare l’efficacia delle strategie IT e di apportare eventuali correzioni. Le aziende possono utilizzare sistemi di analisi avanzati per raccogliere dati in tempo reale, identificare inefficienze e implementare miglioramenti.

In questo ambito Sloneek, una start-up ceco-slovacca nata nel 2019, è un punto di riferimento. Infatti è una realtà che, basandosi sull’uso dell’intelligenza artificiale, semplifica il lavoro dei professionisti delle risorse umane, dal reclutamento alle presenze fino all’offboarding.