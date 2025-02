Le influenze dell’AI nel mondo del gioco: cosa possiamo aspettarci

L’arrivo delle intelligenze artificiali che sfruttano sistemi di natural language processing per input e output ha trasformato in maniera curiosamente netta diversi settori, compreso quello del divertimento online. Quest’evoluzione tecnologica sta pian piano modificando la gamma di esperienze di gioco, personalizzandole, rendendole più sicure e coinvolgenti sotto plurimi punti di vista. Analizziamo tutto questo più nel dettaglio.

Esperienze a portata di singolo

Uno degli aspetti più interessanti dell’intelligenza artificiale è la sua capacità di adattarsi in base al suo utilizzatore; tutto ciò, chiaramente, si può declinare secondo le necessità di una piattaforma che offre la possibilità di giocare online. In futuro ci saranno sistemi differenti da quelli che oggi sono i casinò di successo come quello di Betfair, e saranno adattivi grazie a un analisi dei dati più approfondita e intelligente.

Parliamo di un meccanismo che in parte assomiglia a quanto viene già fatto sui social network dagli algoritmi che determinano i contenuti da consumare ma che verrà ancor di più cesellato grazie alla capacità dell’AI di analizzare le risposte e le preferenze di ogni singola persona. Nel mondo dei giochi non aleatori, ad esempio, l’intelligenza artificiale avrà la possibilità di adattare il livello di difficoltà sulla base dell’esperienza del giocatore, aumentando il coinvolgimento e offrendo una maggiore longevità delle sessioni di gioco.

Nei videogiochi aleatori, invece, una possibile innovazione è legata all’introduzione degli assistenti virtuali basati su AI, dei chatbot in grado di rispondere alle domande degli utenti in tempo reale e magari anche di consigliare loro degli stili di gioco per aumentare il divertimento. L’elaborazione del linguaggio naturale, in tal caso, rappresenterà lo strumento cardine per questo genere di esperienza!

Più sicurezza per tutt

L’introduzione dell’intelligenza artificiale modificherà le carte in tavola anche in ambio sicurezza, permettendo agli operatori di gioco di aumentare ulteriormente la loro capacità di offrire all’utente un servizio a prova di bomba. Già in ambito bancario l’AI viene utilizzata per analizzare i pattern di comportamento degli utenti, così da identificare attività sospette o fraudolente in tempo e tutto ciò si potrebbe semplicemente trasporre all’interno del contesto del gioco organizzato!

Un altro possibile utilizzo dell’intelligenza artificiale prevede lo snellimento delle procedure di verifica dei documenti; tradizionalmente le piattaforme per permettere a un utente di giocare richiede che quest’ultimo passi oltre lunghe procedure di verifica, spesso basate su documenti cartacei da analizzare di volta in volta; al giorno d’oggi, attraverso una comunicazione intelligente con le autorità, si potrebbero restringere ampiamente i tempi di user acquisition, con soddisfazione maggiore per entrambe le parti in gioco.

Per un marketing a misura di uomo

C’è qualcosa che l’intelligenza artificiale non riesce a fare? Tecnicamente no e quindi non si stupisce nessuno nel sapere che nemmeno il marketing viene ignorato da questo genere di sistemi. Nello specifico l’AI può venire utilizzata per costruire campagne più efficaci seguendo le KPI tradizionali ma anche nel processing dei dati, permettendo ai decisori di compiere scelte razionali di migliore qualità, il tutto a fronte di una riduzione dei costi pubblicitari con un maggior ritorno sull’investimento per i vari operatori di gioco.

Guardando al futuro l’intelligenza artificiale è quasi impossibile diventi invisibile e scompaia del tutto, in quanto motore di innovazione generico che sta venendo sfruttata nei campi più disparati. C’è tutto il necessario per pensare che, nel corso del prossimo decennio, vedremo una roulette online su Betfair con interazioni legate all’intelligenza artificiale, un videogioco tradizionale in cui gli NPC saranno interpretati dai chatbot, film in cui parte dell’aspetto visivo sarà trattato dall’AI e così via; è soltanto l’inizio del futuro!