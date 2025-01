Logical Soft, assorbita da TeamSystem, debutta a Klimahouse 2025

Il settore delle costruzioni conosce una nuova ondata di innovazione con l’ingresso di Logical Soft nel Gruppo TeamSystem – tech company italiana che sviluppa soluzioni digitali per la gestione del business di imprese e professionisti – che annuncia la partecipazione della nuova acquisita a Klimahouse 2025, l’evento di riferimento per il settore Construction e per tutti i temi legati all’efficienza energetica e alla sostenibilità.

Con l’ingresso di Logical Soft nel Gruppo l’offerta di soluzioni a supporto dei professionisti e degli Studi del settore si arricchisce e si completa, posizionando TeamSystem come partner unico in grado di offrire a Professionisti e Studi del settore un ecosistema integrato di soluzioni flessibili e scalabili, che si adattano a realtà di diverse dimensioni, complessità e necessità.

Qualche anticipazione sulla partecipazione di Logical Soft a Klimahouse

Anche per questa edizione, Klimahouse si conferma come appuntamento imperdibile per le aziende del comparto costruzioni e sostenibilità, con un focus specifico sull’innovazione e sulle tecnologie che guardano al futuro del Pianeta. TeamSystem Logical Soft sarà presente a Fiera Bolzano per tutta la durata della fiera, dal 29 gennaio al 1° febbraio – presso il Padiglione AB, Stand B11/14 –, per illustrare le ultime novità, frutto del processo di integrazione sempre più stretta tra le proprie soluzioni.

Le innovazioni principali presentate in questa edizione di Klimahouse riguarderanno l’evoluzione di due delle soluzioni targate TeamSystem Logical Soft più utilizzate nel settore: TS Termolog e TS Travilog. Entrambe le piattaforme, ora disponibili anche nella versione in Cloud, rappresentano un tool fondamentale per ingegneri, architetti e professionisti del mondo costruzioni. Già BIM ready, queste soluzioni sono in grado di gestire modelli in formato IFC e CAD importabili direttamente dai principali software di riferimento del mercato, attraverso plugin integrati, avvalendosi di assistenti AI, in grado di supportare e rendere sempre più agevole il lavoro quotidiano.

Con questa integrazione, Logical Soft e TeamSystem mirano a trasformare il modo di operare dei professionisti del settore, offrendo loro un ecosistema digitale che faciliti la collaborazione e la gestione integrata dei progetti. Queste innovazioni consentiranno, infatti, di poter ottimizzare ulteriormente i processi di progettazione e gestione, migliorando così anche l’efficienza e la precisione delle analisi energetiche e strutturali.