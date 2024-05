MEGA Exchange Conference gira il mondo: prima tappa a Milano

MEGA International, azienda specializzata nel software SaaS per l’Enterprise Architecture, annuncia il lancio della serie di eventi “MEGA Exchange Conference“. Per la quinta edizione consecutiva di questa conferenza ormai consolidata sul mercato (oltre 2.000 partecipanti nel 2023), MEGA introduce un nuovo formato innovativo: un tour mondiale per tutto il 2024.

Gli appuntamenti della MEGA Exchange Conference

Dieci eventi si svolgeranno in tutto il mondo, con il momento clou per il mercato italiano il 23 Maggio a Milano.

I 5 eventi in loco saranno a:

Milano

Bogotà

Giacarta

Sydney

Bangkok

I 5 eventi digitali saranno così suddivisi:

Italia

Francia

Nord America

EMEA

America Latina

Asia-Pacifico

Un’occasione di confronto sulle sfide dell’Enterprise Architecture nell’era dell’IA

La MEGA Exchange Conference riunisce architetti d’impresa, leader IT e dirigenti aziendali di ogni regione per condividere le best practice e discutere le tendenze emergenti. È un’opportunità per i professionisti di riflettere sui cambiamenti attuali e sull’evoluzione del ruolo dell’architetto d’impresa per creare un valore tangibile e riconosciuto. Il tema della conferenza di quest’anno – “Intelligent Technology. Connected Vision. New Value” – focalizzato su come l’intelligenza artificiale e una visione connessa dell’architettura aziendale possano consentire agli architetti d’impresa di ottenere risultati orientati al valore.

Attraverso testimonianze ed esperienze, panel discussion di esperti e presentazioni di prodotti, i partecipanti si scambieranno informazioni sulla razionalizzazione efficiente delle applicazioni, sulla gestione dell’obsolescenza tecnologica, sulla pianificazione strategica, sulla progettazione di soluzioni IT, sull’architettura dei dati e sulla resilienza informatica.

La MEGA Exchange Conference è un’opportunità unica per:

Ottenere conoscenze pratiche e ispirazione sulle ultime tendenze del mercato.

Entrare in contatto con una comunità globale di architetti d’impresa e scambiare opinioni con esperti del settore.

Esplorare nuove tecnologie e soluzioni.

Tecnologia intelligente al servizio della creazione di valore

Nel 2024, la MEGA Exchange Conference si concentra su come la combinazione di Intelligenza Artificiale e una visione di EA connessa apra nuove prospettive per gli Enterprise Architect, che potranno diventare promotori del cambiamento.

Luca de Risi, CEO di MEGA International, aprirà ogni evento della MEGA Exchange Conference presentando questa nuova era per gli architetti d’impresa, che consente loro di svolgere un ruolo cruciale nel sostenere progetti di trasformazione aziendale sostenibili.

“La MEGA Exchange Conference è un’opportunità unica per gli architetti d’impresa, i leader IT e i dirigenti aziendali per riunirsi e riflettere su come l’Enterprise Architecture possa aiutarli a trasformare la loro organizzazione“, afferma Luca de Risi. “Non vediamo l’ora di condividere la nostra esperienza e di impegnarci con i partecipanti di tutto il mondo per aiutarli a creare valore per le loro organizzazioni“.

La registrazione all’evento online è gratuita e aperta a tutti.