MEGA Exchange Conference Tour 2024: buona la prima!

MEGA International condivide il successo della prima edizione globale della MEGA Exchange Conference, con oltre 3.000 partecipanti da tutto il mondo. Riconosciuto come un evento di punta per il mercato dell’Enterprise Architecture (EA), la MEGA Exchange Conference è stata un punto di riferimento per architetti aziendali, leader IT, business leader e C-level dalla sua prima edizione nel 2020.

Ampliare gli orizzonti e approfondire le connessioni

Dopo aver organizzato un evento virtuale per quattro anni (dal 2020 al 2023), la MEGA Exchange Conference 2024 ha introdotto un nuovo formato combinando eventi in presenza ed eventi virtuali, tutti parte di un tour globale. La serie di quest’anno ha visto 11 eventi organizzati in tutto il mondo nel corso dell’anno:

6 eventi in presenza

Milano

Bogotá

Jakarta

Sydney

Bangkok

Parigi

5 eventi virtuali

Francia

Nord America

EMEA

America Latina

Asia-Pacific

Questa modalità ha permesso alla MEGA Exchange Conference di espandere significativamente il suo pubblico, passando da 2.200 iscritti nel 2023 a 3.000 nel 2024. Inoltre, l’evento ha attirato più di 350 partecipanti in persona, favorendo connessioni più profonde e interazioni significative.

Il successo di questo nuovo formato globale sottolinea l’importanza di un forte coinvolgimento con clienti, potenziali clienti, partner ed esperti del settore di tutto il mondo. Con un aumento del 50% di presenze rispetto al 2023, quasi 10 volte il numero di speaker (35 contro 4), e una portata internazionale che abbraccia più continenti, questo evento ha notevolmente aumentato lo scambio di idee e la condivisione di approfondimenti e best practice sull’Enterprise Architecture.

Highlights del MEGA Exchange Conference Tour 2024

Incentrati sul tema “Intelligent Technology. Connected Vision. New Value”, il MEGA Exchange Conference World Tour è stata un’opportunità per i partecipanti di ottenere informazioni sull’evoluzione del ruolo dell’architetto aziendale e su come l’IA e una visione dell’Enterprise Architecture connessa possano consentire agli architetti aziendali di guidare risultati orientati al valore.

Speaker Lineup : con 50 speakers, inclusi 15 di MEGA International, l’evento ha affrontato argomenti critici come l’IA, la cyber security, gestione dei processi e tendenze EA. Gli speaker esterni hanno rappresentato 10 settori (Banking, Insurance, Manufacturing, Food & Chemistry, Public, Universities, Construction, Energy, Transportation, Services), con il 70% di clienti e partner MEGA che hanno condiviso esperienze reali e best practice. Tra gli stimati speaker ricordiamo e ringraziamo per il mercato Italiano: Michele Breda, Internal Audit & ODV Manni Group; Marco Panebianco, Chief of Data Architecture ARIA Spa; David Canestri, Head of Privacy Governance Intesa Sanpaolo e Alessandro Turetta, President & CEO Nexid.

: con 50 speakers, inclusi 15 di MEGA International, l’evento ha affrontato argomenti critici come l’IA, la cyber security, gestione dei processi e tendenze EA. Gli speaker esterni hanno rappresentato 10 settori (Banking, Insurance, Manufacturing, Food & Chemistry, Public, Universities, Construction, Energy, Transportation, Services), con il 70% di clienti e partner MEGA che hanno condiviso esperienze reali e best practice. Tra gli stimati speaker ricordiamo e ringraziamo per il mercato Italiano: Michele Breda, Internal Audit & ODV Manni Group; Marco Panebianco, Chief of Data Architecture ARIA Spa; David Canestri, Head of Privacy Governance Intesa Sanpaolo e Alessandro Turetta, President & CEO Nexid. I temi dell’Enterprise Architecture : La MEGA Exchange Conference ha messo in evidenza le migliori pratiche EA, l’importanza della collaborazione tra i dipartimenti, rompendo i silos e dimostrando il valore tangibile dell’Enterprise Architecture per le organizzazioni. Gli argomenti chiave sono stati la razionalizzazione delle applicazioni, la gestione del l’obsolescenza tecnologica, la pianificazione strategica, la progettazione di soluzioni IT, l’architettura dei dati e la cyber resilience.

: La MEGA Exchange Conference ha messo in evidenza le migliori pratiche EA, l’importanza della collaborazione tra i dipartimenti, rompendo i silos e dimostrando il valore tangibile dell’Enterprise Architecture per le organizzazioni. Gli argomenti chiave sono stati la razionalizzazione delle applicazioni, la gestione del l’obsolescenza tecnologica, la pianificazione strategica, la progettazione di soluzioni IT, l’architettura dei dati e la cyber resilience. Content Diversity: Le sessioni hanno spaziato dai keynote alle customer stories, fino alle panel discussion, offrendo spunti pratici, strumenti e applicazioni reali dei principi dell’EA e non solo. I partecipanti hanno beneficiato di testimonianze di esperienze positive, discussioni con esperti e presentazioni di panoramiche dei prodotti, offrendo preziose opportunità di imparare e scambiare idee su strategie efficienti per l’EA.

Dichiarazioni

“Il MEGA Exchange Conference World Tour 2024 è stato un successo su tutti i fronti”, ha detto Luca de Risi, CEO di MEGA International. “Abbiamo raggiunto un notevole aumento del 50% dei partecipanti, mobilitato un ecosistema internazionale di relatori e partner e condotto conversazioni di grande impatto che ispireranno i professionisti EA in tutto il mondo. Questo evento mette in evidenza l’importanza della collaborazione nel settore EA e mostra il valore che MEGA porta ai nostri clienti e al settore nel suo complesso”.