Minsait e Liferay insieme per esperienze digitali senza precedenti

Competenze e tecnologie all’avanguardia si fondono in una partnership di lunga data nata oltre i confini nazionali, ma che oggi si riconferma anche nel nostro Paese. Minsait, azienda di Indra Group, e Liferay, fornitore di soluzioni per piattaforme di esperienza digitale (DXP), hanno siglato una partnership strategica per il mercato italiano per supportare le organizzazioni nell’affrontare importanti sfide di digitalizzazione con un focus sui mercati PA, Energy & Utilities, Industry, Finance e Telco.

Grazie alla piattaforma cloud di classe enterprise di Liferay e alle competenze di Minsait nell’integrazione della tecnologia Liferay, le aziende possono ora dare vita a soluzioni digitali personalizzate e incentrate sul cliente per promuovere un coinvolgimento più profondo del pubblico e soddisfare le esigenze dei clienti.

Liferay e Minsait insieme a supporto delle aziende

Già partner di lunga data in alcuni mercati esteri – come Spagna, Portogallo e America Latina – il gruppo Indra sarà Platinum Partner di Liferay anche in Italia, dove potrà estendere l’esperienza globale e il know-how già acquisiti nello sviluppo di soluzioni di valore basate sulla tecnologia Liferay in settori: Industria, e-Commerce, Pubblica Amministrazione, Health, Telco, Finance, Transportation e Retail. Portali clienti, intranet, siti web sono solo alcuni esempi di progetti complessi realizzati con successo e caratterizzati da un alto grado di personalizzazione, flessibilità e integrazione con l’infrastruttura tecnologica esistente.

Obiettivo primario è quello di supportare le aziende a ottenere il massimo dalle proprie esperienze digitali, indirizzando sfide legate alla riduzione dei costi e al miglioramento dell’efficienza operativa grazie all’utilizzo di Liferay DXP come hub per integrare tecnologie eterogenee, gestire interazioni con i clienti su diversi touchpoint, automatizzare i processi, gestire contenuti, analizzare il comportamento degli utenti.

Come nuovo partner, Minsait si unisce all’ecosistema globale dei partner Liferay, composto da oltre 350 partner in 67 paesi.

Dichiarazioni

“Le aziende sono alla ricerca di soluzioni su misura che risolvano le loro esigenze uniche: con la tecnologia di Liferay e la nostra competenza in trasformazione digitale, possiamo offrire tutto il supporto necessario per soddisfare queste necessità specifiche e migliorare l’esperienza digitale dei loro clienti” ha dichiarato Igino di Lello, Head of Digital Channels di Minsait in Italia.