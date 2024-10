Office 2024: cosa aspettarsi dalla nuova versione?

Microsoft ha appena annunciato il rilascio della nuova suite di produttività di punta, Office 2024. L’aggiornamento includerà un tema predefinito aggiornato, strumenti di accessibilità migliorati e funzionalità potenziate in varie app. Evitando pettegolezzi e speculazioni sulla nuova versione di Office,in questo articolo forniremo una breve panoramica delle nuove funzionalità e discuteremo le principali differenze con l’abbonamento a Microsoft 365.

Caratteristiche principali della prossima versione di Office 2024:

Nuovo tema e design: Un look rinnovato basato sui principi del fluent design per un’esperienza più fluida e coerente. Ottimizzato per Windows 11 ma ancora compatibile con la versione precedente, Windows 10.

Strumenti di accessibilità migliorati: Grazie alle nuove funzioni, creare documenti, diapositive ed e-mail è ora più facile che mai. Aggiunta della barra di accessibilità a Word, Excel e PowerPoint.

Inserimento di immagini da dispositivi mobili: Inserite facilmente le foto dal vostro dispositivo Android direttamente in Word, Excel e PowerPoint senza dover trasferire manualmente i file.

Supporto per ODF 1.4: Office supporta ora ODF 1.4, che include funzioni migliorate per una maggiore compatibilità.

Funzionalità di collaborazione migliorate: Come reagire ai commenti in Word e PowerPoint. Identificazione facile di nuovi commenti con marcatori visivi.

Grafici dinamici in Excel: Creazione di grafici dinamici che si aggiornano automaticamente con le modifiche dei dati, facilitando la visualizzazione di insiemi di dati di lunghezza variabile.

Nuove funzioni di testo e array in Excel: 14 nuove funzioni che aiutano a rimodellare e manipolare i dati in modo efficiente, consentendo agli utenti di dividere, combinare e modificare facilmente array e testo.

Funzione immagine in Excel: Inserite le immagini direttamente nelle celle grazie alla nuova funzione immagine, che semplifica l’estrazione di immagini dal Web e la loro gestione all’interno della cartella di lavoro.

Miglioramenti delle prestazioni in Excel: Elaborazione più rapida e riduzione dei ritardi quando si lavora con più cartelle di lavoro o con calcoli complessi.

Nuove funzioni di PowerPoint: Cameo : inserimento di filmati di telecamere in diretta direttamente sulle diapositive e utilizzo di varie opzioni di formattazione e stile. Studio di registrazione : Registra le presentazioni con voce, video e gesti dell’inchiostro ed esportale come file video. Video incorporati e didascalie : Supporto per i video di Microsoft Stream e possibilità di aggiungere didascalie ai contenuti audio e video.

Miglioramenti per Outlook: Miglioramento della ricerca di e-mail, calendari e contatti. Nuove opzioni di gestione delle riunioni, come l’accorciamento automatico delle riunioni per creare pause tra le sessioni.

Miglioramento del recupero dei documenti in Word: Recupero automatico dei documenti non salvati quando il programma si chiude inaspettatamente, per riprendere facilmente da dove si era interrotto.

Nuove funzioni di inchiostro e disegno in OneNote: Più colori e opzioni personalizzabili per gli strumenti di disegno, maggiore reattività della penna e migliore organizzazione degli strumenti.

Integrazione del dataverse di Access: Funzionalità migliorate attraverso il dataverse, compresa una migliore integrazione con Microsoft Teams e le soluzioni mobili.

Forme e modelli ampliati di Visio: Più forme, stencil e modelli, tra cui stencil Azure, diagrammi di rete e infografiche per una più facile creazione di diagrammi.



Principali differenze con Microsoft 365

Office 2024 è l’aggiornamento autonomo della suite Office, disponibile sia tramite abbonamento a Microsoft 365 sia come licenza a vita standalone. Questa opzione nasce per coloro che non vogliono dipendere da un abbonamento, sarà possibile installare la suite su un singolo dispositivo. Tuttavia, questa versione non include l’integrazione con il cloud o l’accesso a strumenti avanzati come Copilot.

Microsoft 365 si aggiornerà e comprenderà le caratteristiche di Office 2024. Essendo un servizio ad abbonamento verrà poi continuamente aggiornato ed includerà sempre le ultime novità e gli ultimi strumenti rilasciati, inoltre è incluso l’accesso completo all’intero ecosistema Microsoft (compreso lo storage basato su cloud e strumenti avanzati come Microsoft Teams).

Perché scegliere Microsoft 365

Aggiornamenti costanti e accesso anticipato alle nuove funzionalità.

Possibilità di installare le applicazioni per ufficio su più dispositivi, compresi smartphone e tablet, oltre alla possibilità di utilizzarle in modalità collaborativa.

Copilot e strumenti avanzati basati sull’intelligenza artificiale sono inclusi.

Considerazioni finali

Microsoft Office 2024 offre una valida alternativa a Microsoft 365, ma con dei compromessi. La scelta ideale dipende dalle esigenze dell’utente: Office 2024 è ottimo per chi cerca una licenza perpetua che può essere installata sul PC e utilizzata per tutta la vita senza costi aggiuntivi; mentre Microsoft 365 rimane il pacchetto più completo con archiviazione cloud venduto su abbonamento.