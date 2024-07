Osservabilità aziendale: cinque vantaggi per il business

In questo articolo Stephane Brunet, EMEA Partner Marketing Manager di Dynatrace, spiega perché le organizzazioni devono orientarsi verso modelli più sofisticati di monitoraggio e gestione delle IT operation e come Dynatrace supporta i clienti nello sviluppo di una osservabilità aziendale.

Osservabilità aziendale: dal monitoraggio IT alla trasformazione digitale

Man mano che le organizzazioni adottano un maggior numero di tecnologie cloud-native, il monitoraggio IT tradizionale non è più in grado di supportare esigenze aziendali più ampie. Le organizzazioni devono passare a modelli più sofisticati di monitoraggio e gestione delle IT operation. Il modo migliore per realizzare questo aggiornamento è implementare una strategia di osservabilità aziendale.

Le tecnologie cloud-native stanno spingendo le organizzazioni ad adottare un approccio di monitoraggio IT più sofisticato per soddisfare le esigenze competitive del business moderno. L’osservabilità aziendale sta emergendo come la risposta.

La continua spinta verso la trasformazione digitale ha portato a un drastico cambiamento nel ruolo dei team IT. Sono passati dal semplice mantenimento dell’hardware e del software dell’organizzazione a diventare una funzione essenziale per il raggiungimento degli obiettivi aziendali strategici. Oggi, i servizi IT hanno un impatto diretto su quasi tutti i principali indicatori delle performance aziendali, dai ricavi alle conversioni, dalla soddisfazione del cliente all’efficienza operativa.

Di conseguenza, le organizzazioni sono state costrette a rivalutare il significato del successo per un moderno reparto IT e il modo in cui monitorano e gestiscono le prestazioni dei servizi IT.

Cercare insight dai dati

Ogni organizzazione dipende dai dati per prendere decisioni. Tuttavia, troppo spesso i team sono costretti a fare affidamento su dati disgregati e privi di contesto, il che porta a decisioni sbagliate e a uno spreco di risorse.

Questo problema si è aggravato con l’aumento della complessità operativa aziendale. Nel mondo digitale di oggi, i dati risiedono in decine di sistemi IT diversi, dalle applicazioni aziendali critiche alle moderne piattaforme cloud che le supportano. Collegare i punti tra questi vari silos di dati per comprendere la relazione tra la salute dei servizi IT e i risultati aziendali che consentono è diventata una sfida particolare.

Il percorso verso l’osservabilità aziendale

Il monitoraggio IT tradizionale, che si basa su una moltitudine di strumenti per la raccolta, l’indicizzazione e la correlazione dei log provenienti dall’infrastruttura IT, dalle reti, dalle applicazioni e dai sistemi di sicurezza, non è più in grado di supportare l’esigenza di insight aziendali da parte di un’organizzazione più estesa. Questo approccio tradizionale presenta metriche di prestazioni chiave in modo isolato e statico, fornendo una visione limitata o nulla dell’impatto sul business o dei progressi verso gli obiettivi supportati dai sistemi. Spesso queste metriche non sono nemmeno in grado di identificare le tendenze dal passato al presente, né di aiutare i team a prevedere le tendenze future.

Di conseguenza, le organizzazioni devono orientarsi verso modelli più sofisticati di monitoraggio e gestione delle IT operation. Con architetture ibride e multi-cloud che rendono gli ambienti delle organizzazioni più complessi e distribuiti, l’osservabilità del cloud è diventata sempre più importante. Allo stesso modo, l’integrazione di metriche e trace con i dati di log aiuta a identificare il contesto cruciale che rivela le interconnessioni e l’importanza dei segnali da tutti i livelli della rete. Queste funzionalità sono essenziali per fornire una supervisione in tempo reale dell’infrastruttura e delle applicazioni che supportano i moderni processi aziendali. Con l’osservabilità del cloud, le organizzazioni possono prendere decisioni basate sui dati per migliorare lo stato di salute dei loro servizi IT e ridurre in modo proattivo i rischi potenziali.

In questo contesto i partner di Dynatrace forniscono competenze chiave nell’osservabilità del cloud e sono fondamentali per molte organizzazioni che intraprendono il percorso di trasformazione digitale. Con il loro supporto, le aziende possono allineare maggiormente gli investimenti IT agli obiettivi aziendali generali, favorendo l’efficienza e la crescita.

Tuttavia, il viaggio non finisce qui. La fase finale è lo sviluppo di una vera osservabilità aziendale. L’osservabilità aziendale garantisce che tutte le attività e gli investimenti IT siano allineati con gli obiettivi strategici di business di un’organizzazione, consentendo un processo decisionale basato sui dati superiore. L’osservabilità aziendale fornisce insight per aiutare ad affrontare non solo problemi operativi come la riduzione dei costi e la mitigazione dei rischi, ma anche problemi incentrati sul cliente come l’ottimizzazione dei percorsi utente e la creazione di esperienze personalizzate.

Cinque modi in cui l’osservabilità aziendale determina l’impatto

La transizione verso l’osservabilità del business presenta numerosi vantaggi chiave, che vanno dall’attenuazione dei rischi legati all’adozione di nuove architetture cloud e alle sfide della sovranità dei dati, alla razionalizzazione del patrimonio IT e all’implementazione di tecnologie più ecologiche. Di seguito sono riportati cinque dei principali vantaggi della moderna osservabilità aziendale.

Ottimizzazione operativa. In tutti i settori, le prestazioni del sistema, l’affidabilità dell’infrastruttura e la velocità delle transazioni sono essenziali, che si tratti di gestione della rete per il settore energetico o di integrazione della supply chain per i rivenditori. Una strategia efficace di osservabilità aziendale può aiutare a soddisfare questi requisiti stabilizzando l’intero stack applicativo, riducendo le spese operative e prevenendo i tempi di inattività nei sistemi aziendali critici. Sicurezza e conformità. Le organizzazioni devono monitorare continuamente transazioni, comportamenti degli utenti e alert per mantenere sicurezza e conformità rilevando anomalie e indicatori di attività potenzialmente fraudolente o violazioni. L’osservabilità aziendale fornisce un approccio coeso per soddisfare questi obiettivi offrendo una visione end-to-end completa delle minacce e delle vulnerabilità delle applicazioni, valutate in base al livello di potenziale rischio per l’azienda. Esperienze ottimizzate. Integrando i dati sulle interazioni degli utenti, sui comportamenti omnicanale, sui percorsi dei clienti e sui modelli di acquisto, le organizzazioni possono adottare misure più efficaci per offrire esperienze coerenti e personalizzate. Ottimizzazione delle risorse. Il monitoraggio e l’analisi dei dati provenienti da più fonti consentono alle aziende di ottimizzare le prestazioni dei propri servizi IT e prevenire inutili tempi di inattività, riducendo al contempo il consumo non necessario di risorse e le emissioni di carbonio tramite un utilizzo efficiente delle risorse. Agilità e innovazione. Le organizzazioni hanno bisogno di supervisionare l’intera pipeline di innovazione, dall’ideazione all’implementazione, per identificare i colli di bottiglia e semplificare i processi di sviluppo e test. Le capacità di osservabilità aziendale mature consentono alle aziende di ridurre il time-to-market per l’innovazione semplificando il ciclo di sviluppo del prodotto, fornendo al contempo informazioni chiave sulle esigenze degli utenti e sulla fattibilità di potenziali aggiunte di funzionalità.

In definitiva, le organizzazioni con capacità di osservabilità aziendale mature sono meglio posizionate per usare l’IT come catalizzatore per ottenere risultati migliori, semplificare le loro operazioni e mitigare i rischi, sbloccando al contempo una maggiore soddisfazione del cliente. Questo contribuirà a posizionarle in prima linea nel panorama della trasformazione digitale.

di Stephane Brunet, EMEA Partner Marketing Manager, Dynatrace