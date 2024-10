Più di 50 Agenti AI saranno presto disponibili nella Oracle Fusion Cloud Applications Suite

Le organizzazioni mondiali di qualsiasi settore stanno toccando con mano i benefici che l’Intelligenza Artificiale (AI) porta all’interno dei loro processi. Ottimizzazione è la parola d’ordine del post implementazione. Per supportare ulteriormente i suoi clienti nell’adozione dell’AI, Oracle presenta i nuovi “Agenti AI” specializzati integrati nelle Oracle Fusioni Cloud Applications Suite; essi aiutano a ridisegnare il modo di lavorare in ambito amministrativo/finanziario, supply chain, risorse umane, vendite, marketing e customer care

Basati sulle più recenti innovazioni di AI generativa, i nuovi agenti AI aiuteranno a lavorare in modo più efficiente, con un’automazione completa dei processi aziendali e con approfondimenti, contenuti e raccomandazioni personalizzate, il tutto nel contesto degli specifici processi organizzativi, per supportare l’attività dei diversi ruoli professionali. I nuovi agenti AI permettono di ripensare il modo in cui viene svolto il lavoro e aiutano a raggiungere nuovi livelli di produttività in ambito finance, supply chain, risorse umane, vendite, marketing e servizi di assistenza al cliente.

Alcuni degli agenti AI di Oracle

I nuovi agenti AI inseriti nelle Oracle Fusion Applications sono in grado di supportare agevolmente dipendenti e manager dando loro indicazioni basate sui dati, formulando raccomandazioni personalizzate e completando delle attività per loro conto.

Ad esempio, alcuni degli agenti AI specifici delle applicazioni Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM) saranno:

Assistente per la programmazione dei turni : aiuta le organizzazioni a creare, gestire e ottimizzare i programmi di turnazione dei dipendenti, tenendo conto delle preferenze dei singoli e aiutando a rispettare le norme di conformità. Ad esempio, l’agente può assistere i responsabili della pianificazione nella comprensione delle politiche relative a un turno in soprannumero e delle implicazioni normative da considerare.

: aiuta le organizzazioni a creare, gestire e ottimizzare i programmi di turnazione dei dipendenti, tenendo conto delle preferenze dei singoli e aiutando a rispettare le norme di conformità. Ad esempio, l’agente può assistere i responsabili della pianificazione nella comprensione delle politiche relative a un turno in soprannumero e delle implicazioni normative da considerare. Consulente per l’assunzione di dipendenti : Aiuta le organizzazioni a reperire i candidati con campagne ottimizzate e assiste i responsabili delle assunzioni e i recruiter nella messa a punto di requisiti e offerte, riducendo i tempi di assunzione. Ad esempio, l’agente può assistere nella compilazione di richieste formali per la creazione di nuove posizioni, la copertura di ruoli esistenti e lo sviluppo di offerte di lavoro in linea con le politiche aziendali.

: Aiuta le organizzazioni a reperire i candidati con campagne ottimizzate e assiste i responsabili delle assunzioni e i recruiter nella messa a punto di requisiti e offerte, riducendo i tempi di assunzione. Ad esempio, l’agente può assistere nella compilazione di richieste formali per la creazione di nuove posizioni, la copertura di ruoli esistenti e lo sviluppo di offerte di lavoro in linea con le politiche aziendali. Analista dei benefit aziendali: aiuta le organizzazioni a semplificare l’accesso ai benefit dei dipendenti e consente a questi ultimi di comprendere meglio e ottimizzare i loro pacchetti di benefit, in base alle loro esigenze individuali. Ad esempio, l’agente può aiutare a fare chiarezza su ciò che è incluso nei diversi pacchetti di benefit e persino a confrontare le opzioni per migliorare la comprensione delle decisioni importanti in tale materia.

Tra gli agenti AI specifici per le Oracle Fusion Cloud Supply Chain & Manufacturing (SCM) ci saranno invece:

Guida per i rappresentanti commerciali dei clienti : Aiuta le organizzazioni a migliorare l’esperienza del cliente fornendo approfondimenti e consigli personalizzati e contestuali per la gestione delle richieste d’ordine. Ad esempio, l’agente può fornire informazioni su come vengono gestiti i ritardi o i difetti in base alle politiche aziendali di assistenza clienti, nonché raccomandazioni per notificare al cliente eventuali problemi nell’evasione dell’ordine.

: Aiuta le organizzazioni a migliorare l’esperienza del cliente fornendo approfondimenti e consigli personalizzati e contestuali per la gestione delle richieste d’ordine. Ad esempio, l’agente può fornire informazioni su come vengono gestiti i ritardi o i difetti in base alle politiche aziendali di assistenza clienti, nonché raccomandazioni per notificare al cliente eventuali problemi nell’evasione dell’ordine. Consulente per la risoluzione dei problemi di manutenzione: Aiuta le organizzazioni ad accelerare la manutenzione e a velocizzare le riparazioni, fornendo informazioni e raccomandazioni personalizzate e contestuali per la manutenzione e la riparazione degli impianti. Ad esempio, l’agente può fornire informazioni dai manuali di manutenzione delle apparecchiature su argomenti chiave per la risoluzione dei problemi, come i codici di errore, condividere le possibili cause e fornire indicazioni per la risoluzione dei problemi.

Tra gli agenti AI di Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning (ERP):

Agente I/O per i documenti : aiuta le organizzazioni ad automatizzare e semplificare l’onboarding di integrazioni complesse per terze parti come fornitori, clienti, banche, autorità governative e fornitori di logistica per aumentare l’efficienza e migliorare l’acquisizione e la generazione di documenti attraverso tutte le transazioni, i canali elettronici, gli standard documentali, i formati e le lingue. Ad esempio, l’agente può acquisire immagini, documenti formattati come i PDF o documenti elettronici in diverse lingue, standardizzare e mappare tutti gli attributi e convertire i documenti in formato elettronico, pronti per la revisione e l’approvazione da parte di un operatore umano.

: aiuta le organizzazioni ad automatizzare e semplificare l’onboarding di integrazioni complesse per terze parti come fornitori, clienti, banche, autorità governative e fornitori di logistica per aumentare l’efficienza e migliorare l’acquisizione e la generazione di documenti attraverso tutte le transazioni, i canali elettronici, gli standard documentali, i formati e le lingue. Ad esempio, l’agente può acquisire immagini, documenti formattati come i PDF o documenti elettronici in diverse lingue, standardizzare e mappare tutti gli attributi e convertire i documenti in formato elettronico, pronti per la revisione e l’approvazione da parte di un operatore umano. Agente per i libri contabili : aiuta le organizzazioni a eliminare l’impegno manuale identificando eccezioni e anomalie nei dati delle transazioni, a monitorare e analizzare in modo efficiente i saldi dei conti, e a fornire dettagli di supporto dai sottoconti con un’analisi contabile in linguaggio naturale basata su prompt. Ad esempio, l’agente può monitorare e rilevare se i ricavi di una specifica linea di business non sono in linea con e previsioni prima della fine del trimestre, facilitare l’interrogazione in linguaggio naturale dei fattori che influenzano i ricavi, come ad esempio i ritardi negli ordini, e quindi automatizzare le registrazioni di bilancio di verifica.

: aiuta le organizzazioni a eliminare l’impegno manuale identificando eccezioni e anomalie nei dati delle transazioni, a monitorare e analizzare in modo efficiente i saldi dei conti, e a fornire dettagli di supporto dai sottoconti con un’analisi contabile in linguaggio naturale basata su prompt. Ad esempio, l’agente può monitorare e rilevare se i ricavi di una specifica linea di business non sono in linea con e previsioni prima della fine del trimestre, facilitare l’interrogazione in linguaggio naturale dei fattori che influenzano i ricavi, come ad esempio i ritardi negli ordini, e quindi automatizzare le registrazioni di bilancio di verifica. Agente di previsione avanzato: aiuta le organizzazioni a supportare modelli AI di previsione multivariati, facendo leva su fattori finanziari e operativi e su fattori esterni nella previsione predittiva. Ad esempio, l’agente è in grado di creare previsioni delle entrate basate sui dati, sfruttando i fattori interni ed esterni per scoprire pattern o tendenze non immediatamente visibili, con conseguenti previsioni di cassa più tempestive e accurate.

Tra gli agenti AI specifici per le applicazioni Oracle Fusion Cloud Customer Experience (CX) ci saranno:

Agente per la ricerca di clienti : fornisce ai team di vendita approfondimenti e automazione delle attività di pianificazione e ricerca, in modo che possano dedicare più tempo alla creazione di relazioni e alla crescita degli account. Ad esempio, l’agente può fornire al venditore un riepilogo delle informazioni chiave sullo stato generale dell’account, identificare le opportunità di upselling e cross-selling e visualizzare le iniziative principali degli interlocutori chiave e dell’azienda.

: fornisce ai team di vendita approfondimenti e automazione delle attività di pianificazione e ricerca, in modo che possano dedicare più tempo alla creazione di relazioni e alla crescita degli account. Ad esempio, l’agente può fornire al venditore un riepilogo delle informazioni chiave sullo stato generale dell’account, identificare le opportunità di upselling e cross-selling e visualizzare le iniziative principali degli interlocutori chiave e dell’azienda. Agente per la ricerca di contratti : Consente ai team di vendita di automatizzare i flussi di lavoro e le approvazioni dei contratti di routine, in modo da potersi concentrare sulla vendita anziché sulle attività amministrative. Ad esempio, un venditore può semplificare la stesura dei contratti e il processo di rinnovo, semplificando al contempo la conformità alle best practice dei fornitori.

: Consente ai team di vendita di automatizzare i flussi di lavoro e le approvazioni dei contratti di routine, in modo da potersi concentrare sulla vendita anziché sulle attività amministrative. Ad esempio, un venditore può semplificare la stesura dei contratti e il processo di rinnovo, semplificando al contempo la conformità alle best practice dei fornitori. Guida ai piani di incentivazione: Aiuta le organizzazioni a informare e motivare i rappresentanti commerciali per allineare meglio il loro comportamento agli intenti strategici della direzione generale. Ad esempio, un venditore può visualizzare una spiegazione chiara di un piano di compensazione che lo aiuti a massimizzare il suo potenziale di guadagno in qualsiasi momento del processo di vendita.

Dichiarazioni

“Questi aggiornamenti introdotti nelle applicazioni Oracle Fusion Cloud mostrano la potenza di una suite unica e integrata con l’AI già incorporata nell’intero flusso di lavoro, il che permette ai clienti di ricavare più valore dai loro dati”, ha detto Steve Miranda, Executive Vice President of Applications Development, Oracle. “I nuovi agenti AI hanno il potenziale per cambiare completamente il modo in cui lavoriamo e facciamo business. Grazie alla possibilità di interagire con i propri dati aziendali nelle applicazioni Oracle Fusion in modo nuovo ed efficace, i clienti possono diventare più produttivi e accedere a un enorme potenziale di crescita”.