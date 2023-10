Red Hat lancia una nuova piattaforma industrial edge in collaborazione con Intel

Red Hat, fornitore di soluzioni open source, lancia una nuova piattaforma industrial edge, sviluppata in collaborazione con Intel, volta a fornire un approccio moderno alla progettazione dei controlli industriali e al loro funzionamento. La nuova soluzione mira a trasformare il modo in cui il settore manifatturiero opera, innova e si espande, implementando tecnologie IT standard direttamente negli impianti produttivi e fornendo insight sui dati in tempo reale. In questo modo, i fornitori di sistemi di controllo industriale (ICS), i system integrator (SI) e i produttori stessi potranno automatizzare attività precedentemente manuali, tra cui sviluppo, distribuzione e gestione dei sistemi, riduzione dei rischi legati alla cybersecurity, miglioramenti della manutenzione prescrittiva e predittiva per l’agilità della fabbrica, co-locazione di carichi di lavoro deterministici e non deterministici e riduzione dei tempi di consegna.

Le fabbriche intelligenti, o software-defined, stanno svolgendo un ruolo cruciale nell’amplificare l’impatto dell’innovazione per l’intero settore manifatturiero. Secondo un report di McKinsey, infatti, lo smart manufacturing ha il potenziale per creare fino a 3,7 trilioni di dollari di valore entro il 2025, favorendo crescita, innovazione e competitività in tutti i settori. Abbattendo le barriere tra IT e OT, i produttori possono ampliare la cooperazione grazie a nuove funzionalità e rafforzare e velocizzare in modo proattivo le operazioni, avendo a disposizione tutta la flessibilità e le informazioni necessarie per scalare in base alla domanda.

La piattaforma industrial edge è destinata a fornire una soluzione olistica in grado di coprire dal controllo in tempo reale della produzione all’intelligenza artificiale/machine learning (AI/ML), fino alla completa gestibilità IT, offrendo ai clienti una più ampia scelta di architetture di tipo data gravity o edge-to-cloud e una migliore efficienza complessiva delle apparecchiature (OEE – Overall equipment efficiency). Per sostenere continuamente questo sforzo, Red Hat e Intel stanno lavorando per integrare le piattaforme basate su Intel e gli Intel Edge Controls for Industrial (Intel ECI) con le versioni attuali e future di Red Hat Enterprise Linux, iniziando con la collaborazione nelle comunità Linux upstream come Fedora Project e CentOS Stream. La collaborazione si estende fino a portare questi controlli e piattaforme su Red Hat Device Edge (accesso anticipato), Red Hat Ansible Automation Platform e Red Hat OpenShift.

Grazie a questa collaborazione tra Red Hat e Intel le organizzazioni possono beneficiare di:

· Funzionalità in tempo reale completamente integrate, dall’hardware al software, per supportare l’automazione industriale con prestazioni prevedibili;

· Gestione avanzata e automazione di rete per l’implementazione e la gestione del sistema senza un utilizzo pesante delle risorse, semplificando la creazione e la gestione della rete industriale con strumenti basati su standard aperti;

· Scalabilità e flessibilità grazie a un approccio basato su una piattaforma software-defined che facilita un controllo più portabile e scalabile e massimizza l’adattabilità;

· Continuità operativa, supportata dalle specifiche di elevata disponibilità e ridondanza integrati nella piattaforma;

· Integrazione semplificata dei carichi di lavoro dell’IA con la possibilità di selezionare ed eseguire ciascun carico di lavoro di IA ed eseguirlo accanto a un carico di lavoro di controllo, contribuendo a semplificare la complessità hardware e consentendo all’IA di migliorare più facilmente qualità del prodotto, tempi di attività del sistema, esigenze di manutenzione e altro ancora;

· Miglioramento della postura di cybersecurity grazie all’eliminazione degli elementi di errore umano con patch e aggiornamenti automatici, un piano di sistema operativo immutabile e una

piattaforma costruita su componenti resistenti e testati.

Per sostenere questa soluzione, Red Hat – in collaborazione con Intel – fornirà un kernel real-time in grado di garantire latenza costante e irregolarità di segnale ridotte, aiutando le applicazioni a funzionare ripetutamente con maggiore affidabilità. Questa nuova piattaforma per l’industrial edge sarà costruita su standard aperti che beneficiano del contributo di migliaia di sviluppatori in tutto il mondo, contribuendo a semplificare l’integrazione con altri componenti hardware e software. Inoltre, grazie alla trasparenza del codice di base, a una roadmap chiara e a un ciclo di rilascio definito, si garantisce la disponibilità di nuove versioni e aggiornamenti relativi alle nuove funzionalità. Gli sviluppatori enterprise di Red Hat supportano i team IT con una eccellente toolchain di sviluppo, garantendo maggiore coerenza di distribuzione indipendentemente dal suo modello di distribuzione o integrazione, eliminando incertezze e difficoltà di scelta in merito ai moderni strumenti di sviluppo.

“Dalla trasformazione delle infrastrutture IT tradizionali all’assistenza ai veicoli software-defined nella fornitura di soluzioni di industrial edge scalabili, Red Hat ha una storia comprovata nel guidare la modernizzazione e l’innovazione di interi settori industriali”, dichiara Francis Chow, vice president e general manager, In-Vehicle Operating System e Edge di Red Hat. “Ora abbiamo deciso di portare lo stesso livello di trasformazione agli impianti di produzione di tutto il mondo con una nuova piattaforma edge in collaborazione con Intel. Crediamo che aiutando a far convergere le tecnologie IT e operative, possiamo accelerare la prossima rivoluzione industriale, su una solida backbone di software open source”.

“Per anni, Intel e Red Hat hanno lavorato insieme per trasformare e supportare una serie di settori industriali. L’esperienza di Red Hat nella fornitura di piattaforme applicative cloud-to-edge abbinata alla forza di Intel nelle piattaforme di calcolo edge-to-cloud, compresi hardware e software industriali, fornirà le capacità e la trasformazione software-defined per soddisfare i requisiti di resilienza, flessibilità e affidabilità della produzione odierna”, conclude Christine Boles, vice president in the network and edge group and general manager of federal and industrial solutions di Intel Corporation.

Fabbriche software-defined in azione

L’innovazione del settore manifatturiero è stata ostacolata per decenni dalle limitazioni imposte dai controlli industriali tradizionali e da strutture organizzative basate su silos. Con questa nuova piattaforma, le aziende potranno beneficiare di una piattaforma edge aperta che consente un’integrazione semplificata dei componenti in una soluzione affidabile e di facile utilizzo per l’automazione industriale. Leader di mercato come ABB, Schneider Electric e Codesys stanno già lavorando per implementare con successo questa nuova piattaforma al fine di ottenere controlli industriali sempre più moderni.