WSO2 annuncia alcune novità per gli sviluppatori

La tecnologia evolve a passo spedito e, di conseguenza, cambiano le esperienze digitali. Sono gli sviluppatori i responsabili delle esperienze digitali di cui tutti usufruiamo e, per renderle sempre più innovative, si trovano a gestire una complessa rete di dati, processi, servizi e API che devono essere intrecciati tra loro. WSO2 aiuta gli sviluppatori a semplificare i loro sforzi e ad aumentare la produttività con l’introduzione di nuove funzionalità per WSO2 API Manager, WSO2 API Platform for Kubernetes (WSO2 APK) e WSO2 Micro Integrator.

Le novità introdotte da WSO2

Un unico piano di controllo unificato gestisce entrambi i piani dati di API Manager e WSO2 APK, portando una potente gestione delle API negli ambienti Kubernetes.

Il nuovo AI Developer Assistant basato sull’intelligenza artificiale (AI) nel piano di controllo di API Manager migliora la ricerca nel Developer Portal e aggiunge il test delle API in linguaggio naturale.

Il supporto di GraphQL in APK offre precise capacità di accesso ai dati alle API APK per consentire un recupero più efficiente dei dati.

La nuova estensione WSO2 Micro Integrator per Microsoft Visual Studio Code (VS Code) offre un’interfaccia grafica intuitiva con un AI MI Copilot per semplificare lo sviluppo di integrazioni con suggerimenti in linguaggio naturale.

“Nella spinta verso un’innovazione più rapida, i team di sviluppo software hanno abbracciato le applicazioni componibili e i microservizi, ma hanno anche bisogno di maggiore facilità ed efficienza dalle tecnologie di gestione e integrazione delle API di supporto“, ha dichiarato Christopher Davey, vicepresidente e general manager della business unit API & integration software di WSO2. “Con i nostri nuovi assistenti basati sull’intelligenza artificiale, il piano di controllo unificato per API Manager e APK e l’estensione di Micro Integrator per VS Code, stiamo migliorando l’esperienza di questi sviluppatori offrendo un ambiente più facile da usare, produttivo e a prova di futuro, in linea con le loro esigenze in evoluzione“.

Gestione delle API più solida e semplificata con WSO2

WSO2 offre due offerte di software open-source per soddisfare le diverse esigenze di gestione delle API delle organizzazioni di tutto il mondo. API Manager è la piattaforma completa e leader di settore di WSO2 per la gestione completa del ciclo di vita delle API, che esegue oltre 60.000 miliardi di transazioni ogni anno in tutto il mondo. APK, lanciato nel settembre 2023, è stato progettato da zero per sfruttare i punti di forza intrinseci di Kubernetes ottimizzando le pratiche e i flussi di lavoro della gestione delle API. Le ultime release del prodotto consentono ai team di sviluppo software di sfruttare i punti di forza delle solide funzionalità del piano di controllo della gestione API di WSO2 API Manager e dell’efficiente piano dati ottimizzato per il cloud di APK in un ambiente Kubernetes.

Piano di controllo unificato. Le nuove versioni di API Manager e APK, disponibili da oggi, possono essere configurate per consentire la gestione dei piani dati di entrambi i prodotti da parte del piano di controllo di WSO2 API Manager. Ora le API in esecuzione nei gateway WSO2 APK possono beneficiare delle funzionalità di gestione consolidate nell’interfaccia utente (UI) e nel Developer Portal/Marketplace di WSO2 API Manager. Di conseguenza:

Gli sviluppatori di software ottengono un processo di sviluppo semplificato con una piattaforma nativa per container e una solida gestione delle API.

Gli architetti API possono progettare strategie API complete utilizzando una piattaforma unificata.

I proprietari di aziende API possono distribuire in modo efficiente un gran numero di API in modo scalabile e conveniente.

WSO2 AI Developer Assistant. Attraverso il piano di controllo, gli utenti di API Manager e APK ottengono anche l’accesso alla versione beta di un nuovo assistente intelligente che utilizza la chat basata sul linguaggio naturale per migliorare la produttività degli sviluppatori. AI Developer Assistant include attualmente:

Ricerca basata sull’intelligenza artificiale per il portale degli sviluppatori: Gli sviluppatori possono semplicemente descrivere ciò che devono fare e ricevere rapidamente raccomandazioni sulle API più rilevanti.

Test API basati sull’intelligenza artificiale: Gli sviluppatori possono migliorare la velocità, l’efficienza e l’accuratezza dei test API grazie a campioni di test generati automaticamente, suggerimenti su percorsi di test efficienti e puntatori alle risorse API più rilevanti per testare uno scenario specifico.

Supporto GraphQL per WSO2 APK. L’ultima release di APK supporta il linguaggio di interrogazione GraphQL, in modo che gli sviluppatori e i consumatori di API possano richiedere ai loro servizi i dati specifici di cui hanno bisogno. Il risultato è uno sviluppo semplificato, una migliore manutenibilità del codice, una maggiore efficienza e una maggiore flessibilità.

Sviluppo dell’integrazione più semplice

WSO2 Micro Integrator è un prodotto di integrazione completo e open-source che semplifica la connettività tra applicazioni, servizi, dati e cloud utilizzando un’esperienza di progettazione grafica low-code e fornendo la flessibilità necessaria per supportare sia i microservizi sia le implementazioni in stile ESB (Enterprise Service Bus).

Per fornire un ambiente di sviluppo moderno, intuitivo ed efficiente per WSO2 Micro Integrator, WSO2 sta introducendo l’estensione Micro Integrator for VS Code, che sarà disponibile in anteprima per gli sviluppatori il 7 maggio 2024, il primo giorno della WSO2Con.

Progettata per migliorare il flusso di lavoro e l’esperienza di lavoro sui progetti di integrazione, consente agli sviluppatori di sfruttare il popolare e facile editor VS Code e si integra perfettamente con le piattaforme cloud per l’interazione con i servizi cloud e le API.

L’estensione comprende anche MI Copilot per lo sviluppo assistito dall’intelligenza artificiale. MI Copilot consente agli sviluppatori di descrivere il loro problema di integrazione in linguaggio naturale e di far sì che MI Copilot generi automaticamente le configurazioni necessarie. Ciò riduce significativamente i tempi di configurazione, semplifica lo sviluppo e consente agli sviluppatori di diventare più rapidamente produttivi.

Disponibilità e supporto

WSO2 API Manager 4.3 e APK 1.1 sono oggi generalmente disponibili come prodotti open-source rilasciati sotto la licenza Apache 2.0. Sono supportati da WSO2 Subscription, che offre l’accesso a WSO2 Update per la distribuzione continua di correzioni di bug, aggiornamenti di sicurezza e miglioramenti delle prestazioni, oltre a WSO2 Support per un’assistenza 24×7. Il prezzo unificato significa che i clienti possono semplicemente acquistare una WSO2 Subscription e scegliere il modello di hosting – cloud, on-premises o ibrido – in base alle loro preferenze.