Rincari RC Auto 2024: quanto si risparmia con le compagnie online

Il 2024 ha portato con sé ulteriori rincari nel settore delle assicurazioni auto, rendendo sempre più urgente per gli italiani la ricerca di soluzioni per risparmiare. Secondo i dati diffusi dall’IVASS, il prezzo delle polizze RC auto è cresciuto mediamente del 6,8% su base annua: questo ha impattato automobilisti di tutte le regioni, senza distinzioni tra nord e sud. In questo contesto, un’alternativa vantaggiosa per ridurre i costi è rappresentata dalle assicurazioni online, che permettono generalmente di ottenere polizze a prezzi più competitivi rispetto alle compagnie tradizionali.

L’aumento delle polizze RC auto nel 2024

Il continuo rialzo dei premi assicurativi è una tendenza iniziata già da alcuni anni che non sembra rallentare. In alcune regioni, come il Lazio, si sono registrati aumenti fino all’11,5%, mentre in altre, come la Puglia e la Lombardia, l’incremento è stato rispettivamente del 9,6% e del 6,4%. Anche a livello provinciale, le differenze sono marcate. Taranto, con un aumento del 19,8%, guida la classifica dei rincari, seguita da Sondrio (+18%) e Latina (+15,5%).

Nonostante i continui aumenti, ci sono ancora alcune province in cui si sono registrati leggeri ribassi. È il caso, ad esempio, di Pescara e Ascoli Piceno, dove i premi sono scesi rispettivamente del 9,45% e del 6,95%. Tuttavia, Napoli rimane la città con le tariffe più alte, con una media di oltre 730 euro all’anno, mentre Udine risulta la più economica, con premi che si aggirano sui 298 euro.

Come risparmiare con le assicurazioni auto online

In uno scenario di continui aumenti, le assicurazioni auto online si presentano come una valida soluzione per risparmiare. Queste compagnie, operando principalmente su internet, riducono i costi di gestione, il che si traduce in premi più bassi per i consumatori. Ad esempio, Allianz Direct è una delle compagnie che propone polizze online a condizioni vantaggiose, garantendo coperture flessibili e tariffe competitive.

Scegliere un’assicurazione auto online consente di risparmiare non solo sul premio annuo, ma anche sul tempo impiegato nella ricerca della polizza più conveniente. Grazie alla possibilità di ottenere un preventivo assicurazione auto in pochi minuti, direttamente dal proprio computer o smartphone, il processo diventa semplice e immediato: basta inserire i dati del veicolo e del conducente per ricevere un’offerta personalizzata.

La flessibilità delle assicurazioni auto online

Un altro aspetto interessante delle assicurazioni online, come quella offerta da Allianz Direct, è la maggiore flessibilità. Oltre a offrire tariffe più basse, queste compagnie permettono di personalizzare la polizza in base alle esigenze specifiche dell’automobilista.

Parliamo ad esempio delle garanzie accessorie: ciascun contraente può decidere quali includere e quali no a seconda del proprio stile di vita e di guida, garantendosi un risparmio equo commisurato alle coperture desiderate.

L’importanza di confrontare i preventivi

Un passaggio fondamentale per ottenere il massimo risparmio è confrontare più preventivi assicurativi. Questo permette di verificare quale compagnia offre le condizioni più vantaggiose in base alle proprie esigenze. Utilizzare il servizio di preventivatore offerto da ciascuna compagnia online rende facile confrontare diverse offerte e scegliere quella che garantisce il miglior rapporto qualità-prezzo.

Per esempio, Allianz Direct permette di ottenere preventivi su misura in pochi click, offrendo trasparenza sui costi e permettendo di trovare la soluzione migliore senza rinunciare alla qualità della copertura.

Ridurre ulteriormente i costi con l’Rc Familiare

Un ulteriore metodo per risparmiare sull’assicurazione auto è sfruttare i vantaggi della Legge Bersani, oggi nota come RC Familiare. Questa normativa consente di ereditare la classe di merito più vantaggiosa di un familiare convivente già assicurato. In pratica, un neopatentato o chi acquista un secondo veicolo può beneficiare della stessa classe di merito di un altro membro della famiglia, evitando di partire dalla classe più alta (e quindi più costosa). Rispetto alla Bersani, la nuova RC Familiare permette di ereditare la classe di merito anche tra veicoli di tipologia diversa, ad esempio tra auto e moto. Questo strumento può portare a un notevole risparmio, soprattutto per i giovani o per chi sta acquistando un nuovo veicolo. Combinare i benefici della Legge Bersani con l’acquisto di una polizza tramite un’assicurazione auto online, come quelle offerte da Allianz Direct, può garantire un risparmio ancora maggiore, permettendo di ottenere premi molto competitivi fin dal primo contratto.

Di fronte ai continui rincari delle polizze RC auto, scegliere un’assicurazione auto online, come quella offerta da Allianz Direct, rappresenta una delle migliori strategie per risparmiare. Confrontare i preventivi assicurazione auto, personalizzare la polizza in base alle proprie esigenze e verificare se si hanno i requisiti per accedere alle agevolazioni della RC Familiare sono tutte mosse efficaci per ridurre i costi senza compromettere la qualità della copertura. In un contesto di inflazione e aumenti costanti, ogni opportunità di risparmio diventa fondamentale per gli automobilisti italiani.