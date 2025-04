S2E in partnership con Sectigo

S2E , società di consulenza che opera in ambito business technology e trasformazione digitale, annuncia una partnership con Sectigo, specialista globale nei certificati digitali e nel CLM. Questa collaborazione strategica, che combina le competenze di S2E in materia di infrastrutture e sicurezza con la comprovata leadership di Sectigo nel mercato del CLM, consente alle aziende di implementare soluzioni CLM complete e all’avanguardia per gestire il ciclo di vita di tutti i loro certificati pubblici e privati.

Le aziende moderne gestiscono un numero senza precedenti di certificati digitali con diversi cicli di rinnovo. Tuttavia, poiché si prevede che i cicli di vita dei certificati si ridurranno in modo significativo nel prossimo futuro, questo può causare problemi ai team IT che continuano a gestire i certificati manualmente. Per eliminare i rischi legati alle interruzioni del servizio, ai tempi di inattività non pianificati, alle violazioni dei dati e ai potenziali errori umani, le imprese dovrebbero utilizzare strumenti CLM automatizzati per gestire, rinnovare e proteggere in modo efficiente i certificati digitali, al fine di prevenire le interruzioni del servizio e i rischi per la sicurezza, aiutando al tempo stesso le organizzazioni a introdurre l’agilità crittografica.

“I certificati digitali svolgono un ruolo fondamentale nella protezione delle aziende che hanno sempre più la necessità di cavalcare la trasformazione digitale, rispettare le norme e rispondere alla crescente domanda di automazione dei processi”, commenta Francesco Marzano, business line manager Competence Center & Infrastructure di S2E. “La tendenza dettata dalle grandi aziende protagoniste della trasformazione digitale, indica una rapida riduzione del ciclo di vita dei certificati TLS, per contrastare le minacce quantistiche a medio-lungo termine. La partnership con Sectigo ci permette di offrire ai nostri clienti una soluzione per la gestione del CLM completa e automatizzata, che rafforza la sicurezza dell’infrastruttura ottenendo al contempo una notevole riduzione dei costi”.

Il prodotto di punta di Sectigo, Sectigo Certificate Manager (SCM), emette e gestisce i certificati digitali di tutte le Autorità di Certificazione (CA) affidabili, per proteggere ogni identità umana e artificiale nell’intera azienda, il tutto da un’unica interfaccia. SCM è una piattaforma automatizzata, cloud-native e altamente scalabile che aiuta le organizzazioni a ridurre i costi e la complessità IT, a promuovere la crypto agility, a salvaguardare la reputazione e a preservare le interazioni con i clienti. Sectigo si rivolge alle imprese di tutte le dimensioni e di tutti i settori, compresi quelli altamente regolamentati come le agenzie governative, la sanità e i servizi finanziari.

“S2E ha una solida storia di supporto ai clienti nel loro percorso di trasformazione digitale”, dichiara Jairo Fraile, vice president of global partner sales di Sectigo. “Siamo lieti di collaborare con loro per fornire una gestione del ciclo di vita dei certificati cloud-native, per migliorare le esigenze di sicurezza digitale dei loro clienti e rafforzare la loro presenza online”.

L’esperienza dei professionisti di S2E è al servizio dei clienti, guidandoli attraverso la selezione, l’installazione, la configurazione e l’integrazione della soluzione con l’infrastruttura esistente. Questo processo è personalizzato per soddisfare le esigenze aziendali, garantendo al contempo un supporto e una manutenzione continui attraverso i servizi gestiti di S2E. Offrendo SCM ai propri clienti, si posiziona come un’organizzazione lungimirante che aiuta i clienti ad affrontare le sfide riguardanti la fiducia digitale di oggi e di domani.