Salotto 2024: appuntamento a Milano il 10 e l’11 dicembre

Giunto alla diciottesima edizione, prende il via Salotto 2024, l’evento annuale promosso da MIX – Milan Internet eXchange, che si terrà il 10 e 11 dicembre presso il centro congressi Allianz MiCo, per antonomasia punto di incontro per il business in Italia.

Salotto 2024 si prepara ad accogliere oltre 1.700 partecipanti registrati da più di 500 aziende in rappresentanza dei principali attori della filiera Telco, per due giornate di dibattiti, approfondimenti e opportunità di networking.

Nato nel 2007, il Salotto è diventato un punto di riferimento per la community IP in Italia, offrendo un’occasione unica di confronto tra dirigenti, tecnici e giornalisti di settore, con un programma ricco di contenuti e momenti di scambio professionale.

Qualche anticipazione del Salotto 2024

Ad aprire i lavori del primo giorno del Salotto 2024, la sessione MIX’COOL, dedicata alle scuole secondarie a indirizzo informatico, a cui sono attesi 300 studenti e insegnanti degli istituti lombardi. I ragazzi, dopo aver esplorato la realtà di MIX, saranno guidati “Dentro il Datacenter del Futuro: Sostenibilità, Automazione e Innovazione”: con il contributo di Aruba, Retelit e Intacture, potranno conoscere alcune delle tecnologie innovative che stanno trasformando le sale dati. In collegamento con STEP, spazio di connessione con il futuro, potranno interagire con SAM, il sistema di intelligenza artificiale che spiega la trasformazione digitale.

Due i panel di confronto tra istituzioni e industria. Il 10 dicembre si affronterà il tema: “Datacenter in Italia: opportunità, sfide e criticità di un mercato in crescita”, a cui parteciperanno Giulia Pastorella, IX Commissione Trasporti, Camera dei Deputati; Vicepresidente di Azione, Layla Pavone, Coordinatrice Board Innovazione Tecnologica e Transizione Digitale, Comune di Milano, Alessandro Piva, Direttore Osservatorio Data Center, Politecnico di Milano, Giorgio Maria Tosi Beleffi, Dirigente, Gabinetto del Ministro, Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

A rappresentare l’industria al Salotto 2024, Stefano Mazzitelli, Direttore Mercato Business Open Fiber, Renzo Ravaglia, CEO e Co-Founder FibreConnect, e Ruggero Slongo, Chief Operating Officer Retelit.

L’11 dicembre si svolgerà invece il panel “Le sfide per l’Italia: sempre più digitalizzazione per sostenere la competitività”, con la partecipazione di Alessandro Morelli, Sottosegretario di Stato Coordinamento Politica Economica e Programmazione Investimenti Pubblici, Vinicio Peluffo, Membro Commissione Attività produttive, Camera dei Deputati, Patrizia Catenacci, Direttrice Generale Digitale e Telecomunicazioni, Ministero delle Imprese e Made in Italy, Giovanna Iannantuoni, Rettrice Università Bicocca. Per l’Industria interverranno Guido Garrone, CEO Eolo e Marco Padula, Sales Director BT Italia.

Il programma del Salotto 2024 propone due giornate ricche di attività, con centinaia di incontri one-to-one e due sale parallele dedicate a un’agenda variegata di tavoli tecnici. Tra i temi trattati: il mercato delle telco in Italia e in Europa, l’AI applicata al settore, i Green Datacenter e l’Edge strategy. I partecipanti potranno inoltre visitare gli stand delle aziende sponsor all’interno di un’area di oltre 4000 metri quadri.

Dichiarazioni

Per Alessandro Talotta, Executive President & Chairman MIX, Salotto 2024 ha già “le carte in regola per superare tutti i record: questa diciottesima edizione del Salotto si presenta come un evento unico nel suo genere, capace di confermare il ruolo centrale dell’Italia nel panorama Telco europeo. L’elevato numero di aziende sponsor, tavoli tecnici e partecipanti registrati non solo evidenziano il crescente interesse verso questo settore strategico, ma sottolineano anche il valore di un confronto costruttivo tra istituzioni e industria. Il Salotto di MIX è sempre più una piattaforma di dialogo e innovazione, dove l’intero ecosistema delle telecomunicazioni si ritrova per discutere di sfide, opportunità e trasformazioni future”.