SAP invita i partner a un evento dedicato alla Supply Chain

La tecnologia sta creando molteplici opportunità per le aziende produttive. Opportunità per reimmaginare ciò che è possibile, utilizzando il cloud, i dati e l’intelligenza artificiale per trasformare la velocità, l’innovazione e la resilienza della supply chain. Le value chain resilienti integrano progettazione, pianificazione, produzione, logistica, manutenzione e field service; eliminano le disconnessioni dei dati e i silos dei processi in modo da poter innovare più rapidamente, personalizzare i prodotti e accelerare la produzione. Unificando i dati operativi in tempo reale con le informazioni di business è possibile trasformare realmente il modo in cui le aziende sfruttano gli insight per guidare la trasformazione aziendale.

Partendo da questi presupposti, SAP Italia promuove il SAP Innovation Day for Supply Chain, un evento esclusivo pensato per i digital leader che si occupano di pianificazione, produzione, logistica e di supply chain. Una giornata di confronto con keynote di scenario, influencer del settore ed esperti di SAP che accompagnati dalle esperienze dei clienti e dalle testimonianze dei Partner SAP discuteranno delle ultime innovazioni della supply chain e di come si inserisce l’intelligenza artificiale nell’evoluzione di una catena di fornitura per renderla più resiliente e sostenibile.

I temi dell’Innovation Day for Supply Chain

L’ingresso in una nuova era di gestione del business richiede, infatti, maggiore efficienza e continua innovazione. La tecnologia SAP integra in modo unico app, dati e AI aiutando le aziende a creare supply chain pronte per il futuro. In particolare, il prossimo 16 aprile, nel corso dell’evento si discuterà di:

Operazioni unificate per integrare dati, processi operativi e funzioni della supply chain in tutta l’organizzazione e per collaborare con tutto l’ecosistema esterno, garantendo nel tempo agilità, sostenibilità e flessibilità.

per integrare dati, processi operativi e funzioni della supply chain in tutta l’organizzazione e per collaborare con tutto l’ecosistema esterno, garantendo nel tempo agilità, sostenibilità e flessibilità. Processi connessi a supporto della raccolta di informazioni in tempo reale dalla rete dei fornitori e per abilitare una business intelligence cross funzionale per performance migliori, innovazioni più rapide e sostenibilità sul campo.

a supporto della raccolta di informazioni in tempo reale dalla rete dei fornitori e per abilitare una business intelligence cross funzionale per performance migliori, innovazioni più rapide e sostenibilità sul campo. Informazioni pronte all’azione per offrire all’interno dell’azienda elementi di conoscenza grazie a processi interconnessi e a un’efficace gestione dei dati lungo tutta la catena del valore.

per offrire all’interno dell’azienda elementi di conoscenza grazie a processi interconnessi e a un’efficace gestione dei dati lungo tutta la catena del valore. Business pronto al futuro per prendere decisioni corrette e contestualizzate in tempo reale con il supporto di agenti AI.

SAP S. Factory: il laboratorio dove si costruisce il futuro della supply chain

In diretta streaming da New York, esperti SAP presenteranno il laboratorio S. Factory dove si realizza una Supply Chain sostenibile, resiliente al rischio e basata sull’intelligenza artificiale. Si tratta dello showcase di una catena di fornitura, che va dalla progettazione all’operatività.

L’Experience Lab NSQ è un laboratorio della Digital Supply Chain dedicato a settori come l’industria discreta, di processo e ad alta intensità di asset. Fornire un’esperienza live aiuta i clienti a visualizzare meglio il loro percorso di trasformazione guidato dalle innovazioni di SAP AI e a diventare maggiormente resilienti al rischio.

“Quando si parla di supply chain, quello che molti clienti desiderano ottenere da SAP è una soluzione end-to-end e questo presuppone essere in grado di disporre di un’offerta ampia e integrata. Oggi non solo aiutiamo le aziende a gestire questo processo, ma possiamo anche sfruttare l’AI generativa e l’AI integrata nelle soluzioni di Supply Chain Management per poter contare su una catena sostenibile, capace di rispondere agli eventi imprevedibili e anche alle mutevoli dinamiche di ogni settore. Ci assicuriamo davvero che i nostri clienti possano sviluppare i prodotti in linea con le esigenze di mercato e di sostenibilità, pianificare la domanda e fare ordini o cambiarli tempestivamente, eseguire i processi di evasione nel back-end in modo corretto ed essere molto più produttivi”, ha dichiarato Giacomo Coppi, Head of Supply Chain e Digital Manufacturing, SAP Italia. “L’orchestrazione della Supply Chain, abilitata dalle soluzioni SAP Supply Chain Management e dai SAP Business Network, dimostra la potenza di una suite che copre end to end i processi di supply chain, dal design di prodotto alla pianificazione, dalla automazione di fabbrica alla logistica interna ed esterna, fino alla manutenzione degli impianti, tutto questo in sinergia con le i network, piattaforme collaborative in ambito planning, distribuzione e asset management”.

SAP Innovation Day for Supply Chain può contare sulla collaborazione dell’ecosistema dei partner SAP. I Platinum Partner di questa edizione sono Altea UP e Syscons, parte del gruppo Impresoft. I Gold Partner sono Avvale, Derga Consulting, Engineering Industries eXcellence, KPMG, Syskoplan Reply, Westernacher. I Silver Partner Clarex, IT-Link (a company of Qintesi), Kinexon, Present.