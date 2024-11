SB Italia si rafforza

SB Italia, Digital Innovation Company che realizza soluzioni IT all’avanguardia per le aziende che desiderano innovare, annuncia un’importante evoluzione della propria value proposition, rafforzata da acquisizioni strategiche e da un posizionamento di mercato sempre più distintivo. Grazie all’integrazione di nuove tecnologie e servizi, SB Italia si propone come partner di riferimento per le imprese che intendono affrontare con successo le sfide della trasformazione digitale.

Una value proposition unica e completa

SB Italia presenta un’offerta tra le più complete e innovative sul mercato, in grado di soddisfare tutte le esigenze legate alla digitalizzazione, gestione dei contenuti, sicurezza e conformità normativa. La proposta si basa su una piattaforma integrata che racchiude soluzioni tecnologicamente avanzate.

La suite Docsweb, piattaforma di Smart Enterprise Content Management (ECM) e Business Process Management (BPM) & Workflow Management, progettata per ottimizzare i flussi di lavoro, migliorare l’efficienza operativa e supportare processi digitali di business estesi, favorendo così una gestione più snella e automatizzata delle attività aziendali, si arricchisce con la piattaforma globale di Firma Elettronica, AgileSign. AgileSign gestisce l’intero processo di firma elettronica, supportando firme semplici, avanzate e qualificate, oltre a gestire la firma Smart e workflow sia strutturati che estemporanei, il tutto con l’innovativa tecnologia Push per garantire transazioni sicure e legalmente valide in tutto il mondo.

La soluzione Fattura Semplice integrata nella suite Docsweb gestisce in modo completo i processi di fatturazione elettronica, includendo il supporto per i canali SDI (Sistema di Interscambio) a livello nazionale e PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online) a livello europeo. Questo consente alle aziende di inviare e ricevere fatture elettroniche in conformità con le normative fiscali sia italiane che europee, semplificando le operazioni e assicurando una gestione fluida e uniforme dei documenti contabili su scala internazionale. A completamento dell’offerta, il servizio di Conservazione Digitale, conforme alla normativa AGID, assicura l’archiviazione sicura e a lungo termine dei documenti digitali, con piena validità legale.

La suite include, infine, soluzioni avanzate per l’identità digitale, firme qualificate, marche temporali e certificazioni legali, fornendo un pacchetto completo per gestire in sicurezza e conformità tutti gli aspetti della digitalizzazione aziendale.

Espansione e acquisizioni strategiche

SB Italia consolida la propria posizione di mercato attraverso recenti acquisizioni e l’espansione della rete operativa. In linea con il piano strategico annunciato, SB Italia ha acquisito ItAgile, una società di spicco nel panorama delle soluzioni informatiche innovative, con un focus specifico sull’identità digitale, le tecnologie di firma digitale, la conformità ai servizi qualificati europei e le metodologie di sviluppo agili.

ItAgile, nota per la sua competenza nella realizzazione di infrastrutture di firma digitale flessibili e scalabili e la fornitura dei servizi di identità e firma con la piattaforma cloud multiSign, si distingue per l’approccio all’avanguardia nell’automazione dei processi aziendali e nella gestione delle firme digitali, integrando anche soluzioni di workflow management. L’acquisizione di ItAgile segna un passo strategico rilevante per SB Italia: i soci di ItAgile diventano equity partner nel progetto e contribuiscono attivamente allo sviluppo e alla crescita dell’intero gruppo.

L’integrazione di ItAgile non solo arricchisce il portafoglio di soluzioni di SB Italia, ma porta competenze altamente specializzate che rafforzano il posizionamento del gruppo nel settore della digitalizzazione dei processi aziendali e della firma elettronica. Questo ampliamento permette a SB Italia di offrire ai propri clienti una gamma ancora più completa di soluzioni innovative, sicure e affidabili, consolidando la leadership nel mercato delle tecnologie di digitalizzazione e gestione dei processi aziendali.

L’acquisizione di ItAgile si inserisce perfettamente nella strategia di crescita organica e acquisitiva di SB Italia, che include anche una nuova filiale a Roma, strategicamente pensata per fornire un supporto ancora più capillare e specializzato alla Pubblica Amministrazione e alle aziende italiane. Questa espansione operativa consente a SB Italia di migliorare ulteriormente l’offerta di servizi legati alla digitalizzazione, proponendo una value proposition integrata e sicura, in grado di rispondere alle esigenze di modernizzazione dei processi aziendali e garantire la conformità normativa, in un contesto in cui la gestione sicura dei documenti e delle transazioni digitali è sempre più cruciale.

In parallelo, l’acquisizione di un trust provider europeo da parte di Argos Wityu, il fondo che controlla SB Italia, rafforza i servizi avanzati di identità digitale e riconoscimento remoto asincrono. Questa operazione consolida la leadership di SB Italia nel settore delle firme digitali e dei sistemi di autenticazione sicura, offrendo soluzioni innovative e conformi alle normative europee. L’investimento è un elemento chiave nella strategia di crescita di Argos Wityu, mirata a sviluppare un’offerta completa e sicura per la digitalizzazione dei processi aziendali.

Massimo Missaglia, CEO di SB Italia (nella foto), ha dichiarato: “La nostra nuova value proposition, unita alle acquisizioni strategiche e all’espansione territoriale, ci permette di offrire un ventaglio di soluzioni senza precedenti sul mercato. Il nostro obiettivo è continuare a guidare la trasformazione digitale delle aziende e delle istituzioni italiane, offrendo tecnologie all’avanguardia e un supporto continuo. Le PMI, le grandi imprese e la Pubblica Amministrazione potranno contare su SB Italia per affrontare con successo le sfide della digitalizzazione e migliorare la loro competitività.”

“Questa nuova fase di crescita permette di affrontare con risorse adeguate l’espansione dei servizi qualificati a livello europeo, conformi a eIDAS 2, riguardanti l’identità digitale, il portafoglio delle identità digitali, la firma remota, il delivery certificato e la conservazione digitale qualificata. Con l’acquisizione, SB Italia si afferma come uno dei protagonisti europei della transizione digitale”, commenta Gianni Sandrucci, CEO di ItAgile.