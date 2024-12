Sostenibilità dei dati: la nuova sfida tecnologica

Oggi la sostenibilità è una priorità globale e, in questo articolo, Roberto Patano, Senior Manager Solutions Engineering di NetApp Italia spiega come l’azienda aiuta clienti e partner a trasformare l’accumulo di dati in un’opportunità di cambiamento etico e ambientale.

Buona lettura!

La sfida della sostenibilità dei dati: un’opportunità di cambiamento per le aziende

La quantità di dati generata nel mondo cresce a un ritmo senza precedenti. Oggi, il 68% dei dati creati globalmente non viene mai più utilizzato, con i data center che consumano circa il 2% dell’energia globale – una percentuale destinata a quadruplicare entro il 2030. Dietro questi numeri si cela una sfida epocale che va oltre la semplice gestione tecnologica: la sostenibilità digitale.

Le organizzazioni devono cominciare a considerare i dati non solo come un asset, ma anche come una responsabilità. La domanda chiave è: quali dati conservare? Come ottimizzare il loro utilizzo? E soprattutto, come ridurre l’impatto ambientale della loro conservazione?

NetApp sta conducendo questa rivoluzione silenziosa, sviluppando soluzioni avanzate che aiutano a minimizzare l’impronta ecologica della gestione dei dati. La collaborazione con Aston Martin F1 ne è l’emblema: un data center ad alta efficienza energetica, alimentato da pannelli solari e dotato di un sistema di riciclo dell’acqua, che dimostra come alte prestazioni e sostenibilità possano coesistere. Inoltre, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale in questo ambito, rappresenta la nuova frontiera: non più solo accumulo di dati, ma ottimizzazione dinamica, riduzione degli sprechi, minimizzazione dell’impatto ambientale. Una strategia che guarda oltre il presente, immaginando un futuro digitale più responsabile.

Questa partnership non è solo una dimostrazione di capacità tecnologiche, ma un esempio concreto di come le aziende possano affrontare la sfida della sostenibilità attraverso soluzioni innovative. Implementando data center sostenibili e adottando pratiche di gestione più responsabili, non solo si riducono i costi operativi e le emissioni, ma si contribuisce a costruire un futuro più verde e consapevole.

In un’epoca in cui la sostenibilità è una priorità globale, le imprese hanno l’opportunità di guidare un cambiamento positivo. NetApp continuerà a sostenere questa trasformazione, accompagnando le organizzazioni verso un modello di gestione dei dati più etico e sostenibile.

di Roberto Patano, Senior Manager Solutions Engineering, NetApp Italia