TeamSystem ed Euroconference a Pesaro per parlare di AI negli Studi Professionali

La trasformazione digitale ha portato enormi benefici alle aziende e le porta ancora oggi con l’avanzare della tecnologia. È l’Intelligenza Artificiale (AI) che oggi ha un impatto dirompente sui processi aziendali. E, proprio per parlare di digitalizzazione e AI, TeamSystem – tech company italiana che sviluppa soluzioni digitali per la gestione del business di imprese e professionisti – è presente, insieme ad Euroconference, al meeting nazionale 2024 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, a Pesaro, presso l’Auditorium Scavolini.

L’edizione 2024 del Convegno Nazionale del CNDCEC, dal titolo “Commercialisti Nǝxt. Generazioni di Professionisti verso nuovi scenari”, si svolge a Pesaro – nell’ambito delle attività di Pesaro Cultura, di cui TeamSystem è Digital Partner – e si prefigge di analizzare il ruolo dei Professionisti all’interno dell’economia della cultura e le sfide che la professione deve affrontare nelle sue molteplici dimensioni.

L’evento è l’occasione per TeamSystem per ribadire l’importanza della trasformazione digitale per la competitività futura degli Studi Professionali, in un importante momento di formazione per fare cultura d’impresa digitale tra Professionisti, focalizzandosi sull’Intelligenza Artificiale. L’incontro di Pesaro rappresenta infatti una grande opportunità per esplorare l’uso dell’AI nel contesto delle attività quotidiane, con particolare attenzione a come queste tecnologie possono ottimizzare operazioni ripetitive, migliorare l’analisi dei dati e rendere più efficiente la gestione della contabilità e, più in generale, liberare tempo prezioso al professionista e a tutte le risorse dello Studio, permettendo loro così di focalizzarsi sulle attività a più alto valore aggiunto.

TeamSystem ed Euroconference, nella giornata del 15 ottobre, hanno approfondito questi temi già all’interno della tavola rotonda dedicata all’innovazione dal titolo “Oltre la tradizione: opportunità e sfide di una professione che cambia”, cui a partecipato Giuseppe Busacca, General Manager della divisione Professional Solutions di TeamSystem e AD di Euroconfernce.

Approfittando dell’occasione offerta dal Convegno Nazionale, Euroconference e TeamSystem organizzano, inoltre, un evento esclusivo dal titolo “Intelligenza Artificiale e Digitalizzazione degli Studi Professionali”, che si tiene oggi, 16 ottobre 2024, presso il Salone Nobile di Palazzo Gradari a Pesaro, a partire dalle ore 13. Per partecipare, è necessario iscriversi tramite la compilazione del form presente al link.