TeamSystem protagonista dell’AI Week 2024

Il contributo che l’Intelligenza Artificiale (AI) porta a Imprese e Professionisti è innegabile e TeamSystem – tech company italiana che sviluppa soluzioni digitali per la gestione del business di imprese e professionisti – fonderà la sua presenza all’edizione 2024 della AI Week, proprio su questo tema. L’evento phigital si svolgerà l’8, 11 e 12 aprile 2024 in diretta streaming sulla piattaforma www.aiplay.it e dal 9 al 10 aprile 2024 a Rimini, presso il Palacongressi.

Giunta alla sua quinta edizione, l’AI Week è il più grande evento italiano sull’Intelligenza Artificiale, dedicato a imprenditori e manager che vogliono scoprire e approfondire i vari utilizzi e le potenzialità di questa tecnologia innovativa e come questa possa essere utilizzata a servizio della crescita del proprio business.

All’interno della cornice dell’AI Week, torna per la seconda edizione quest’anno anche la IS Week, dedicata ai Software Italiani appuntamento dedicato a freelance, aziende, imprenditori, innovatori, Istituzioni e associazioni italiane, che ha come obiettivo quello di stimolare la conoscenza dei Software Italiani e delle tecnologie nostrane – evento inserito anche nel calendario ufficiale della Giornata del Made in Italy (GNMI).

Gli appuntamenti all’AI Week con TeamSystem

I due eventi combinati saranno l’occasione per TeamSystem di parlare dell’importanza della trasformazione digitale e dell’Intelligenza Artificiale per la competitività futura delle imprese e dei professionisti italiani, affrontando il tema attraverso speech, workshop e tavole rotonde. Focus particolari saranno riservati all’approfondimento dei benefici che l’IA può portare se utilizzata per analizzare i dati e orientare le decisioni di business, se applicata alla rivoluzione digitale che sta avvenendo nella gestione delle HR, o se sfruttata la servizio del mondo del fintech e molto altro ancora.

TeamSystem sarà presente alla AI Week a Rimini il 10 aprile con uno speech in plenaria alle ore 13:15 e un workshop in presenza alle ore 17:00; sarà presente anche con uno stand e con diverse postazioni negli spazi riservati al networking. Parteciperà in presenza alla IS Week il 9 aprile con un inspirational speech alle ore 11:20 e il 10 aprile con un workshop in presenza dalle ore 11:00, oltre che on line l’11 aprile con una tavola rotonda da remoto alle ore 11:00 e un workshop in digitale alle ore 11:30.