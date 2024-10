GCI: la forza della competenza

In questa videointervista in esclusiva per BitMAT,, Technical Manager eSales Manager della Vendita Diretta del, fanno un’analisi sulle nuove esigenze delle aziende nell’ambito del loro processo di digitalizzazione, spiegando come GCI intercetta questi bisogni con un approccio che prevede progetti a valore aggiunto in ambito networking, security e collaboration con un approccio end-to-end che comprende la progettazione, la realizzazione e la manutenzione dell’infrastruttura.