Public Sector Day 2024: AWS incontra aziende e enti pubblici a Roma

Negli ultimi anni settore pubblico e settore privato hanno subìto una trasformazione importante e tutt’ora proseguono la strada verso la digitalizzazione, al fine di migliorare i servizi e migliorare le esperienze dei cittadini.

Il 29 ottobre 2024, Roma ospiterà l’AWS Public Sector Day al Salone delle Fontane, un evento di rilievo per la Pubblica Amministrazione italiana, volto ad approfondire come le tecnologie cloud e l’AI generativa possano rivoluzionare i servizi pubblici, migliorando l’efficienza operativa e l’esperienza dei cittadini.

Protagonisti e temi dell’AWS Public Sector Day

Leader di settore e innovatori di aziende e enti pubblici come AgID, AGENAS, Regione Veneto, Autostrade per l’Italia, SACE, PagoPA, Università di Padova, si riuniranno all’AWS Public Sector Day per condividere casi d’uso, strategie e best practice sull’adozione di soluzioni cloud avanzate nella PA.

Le presentazioni e gli incontri della giornata avranno per oggetto i seguenti temi:

Innovazione scalabile e condivisa attraverso le best practice del cloud computing, promuovendo l’interoperabilità tra gli enti pubblici.

Servizi cittadino-centrici sviluppati tramite un approccio user-first, sfruttando la tecnologia per migliorare la qualità della vita.

Sicurezza e compliance al centro dell’innovazione, con soluzioni all’avanguardia che garantiscono la tutela dei dati e il rispetto delle normative.

AWS Public Sector Day 2024 si configura come un evento chiave per tutti coloro che, all’interno del settore pubblico, sono coinvolti nell’adozione e nella promozione di tecnologie innovative, offrendo un’opportunità unica per confrontarsi con esperti e leader del settore.

L’area Demo, dedicata a soluzioni basate su AI generativa, comprende: l’Assistente Comunale per navigare documenti, ed estrarre informazioni, e soluzioni per la Gestione dei documenti per le gare pubbliche, per il confronto e la valutazione tra differenti offerte di una gara, e molto altro.

Decision maker e professionisti IT a confronto

La trasformazione digitale assume quindi un ruolo essenziale per garantire servizi pubblici efficienti e sicuri. AWS offrirà un forum di confronto per decision maker e professionisti IT su come sarà possibile supportare la PA nell’adozione di tecnologie avanzate, senza compromessi in termini di sicurezza. Inoltre, si farà il punto sullo stato di avanzamento dei progetti PNRR e su come stanno influenzando la trasformazione digitale della PA.

L’AWS Public Sector Day includerà un’Area espositiva con dimostrazioni e consulenze personalizzate da parte degli esperti AWS, offrendo un’opportunità di interazione diretta con i partner tecnologici più rilevanti. Inoltre, sarà possibile prenotare sessioni di consulenza personalizzate con esperti AWS, in grado di fornire supporto strategico su misura per le necessità specifiche di ogni organizzazione pubblica.

Tra i principali speaker dell’AWS Public Sector Day, Liam Maxwell, Director of Government Digital Transformation di AWS ex CTO del Governo del Regno Unito illustrerà le principali tendenze a livello internazionale in merito alla digitalizzazione del settore Pubblico; mentre Sergio Gianotti, Head of Public Sector AWS Italia e Teresa Gasparetto, Senior Partner Manager Healthcare AWS Italia, si concentreranno sugli investimenti di AWS in Italia, evidenziando come il cloud e le nuove tecnologie possano agevolare la Pubblica Amministrazione nell’affrontare le sfide di modernizzazione e garantire un futuro sostenibile per il Paese.

Alcune dichiarazioni

Sergio Gianotti, Head of Public Sector, AWS Italia dichiara: “L’AWS Public Sector Day rappresenta un appuntamento strategico per approfondire come il cloud e l’Intelligenza Artificiale generativa stiano accelerando la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione italiana. Avremo l’opportunità di esaminare soluzioni avanzate per migliorare l’efficienza e l’accessibilità dei servizi pubblici, garantendo al contempo infrastrutture cloud sicure, scalabili e conformi alle normative nazionali. Grazie alla collaborazione con AWS, la Pubblica Amministrazione può non solo affrontare le sfide della digitalizzazione, ma anche ottimizzare i processi operativi, ridurre i costi e superare le disparità digitali tra le diverse regioni, contribuendo in modo decisivo alla competitività del Paese”.

Francesco Fiaschi, Chief Tecnology Officer, Autostrade aggiunge: “Oggi, Autostrade per l’Italia è un’azienda profondamente diversa rispetto a qualche anno fa. In questo significativo percorso di transizione e trasformazione, la digitalizzazione dei processi ha giocato un ruolo cruciale, con la tecnologia che ha agito da abilitatore e acceleratore straordinario. Durante questo seminario all’AWS Public Sector Day, Autostrade desidera condividere la propria esperienza su come i servizi cloud di AWS, implementati dal 2021, abbiano contribuito a rendere scalabili, moderne e performanti le nuove architetture IT che sosterranno il disegno della nuova enterprise architecture per i prossimi 10 anni, con un’attenzione particolare al complesso mondo delle sale radio, cuore della gestione dei processi operativi di ASPI”.