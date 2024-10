Tecnologia e rivoluzione ludica tra roulette e slot digitale nei casinò online

Negli ultimi 30 anni la tecnologia digitale presente sul web ha visto la sua evoluzione multimediale crescere a dismisura e una delle categorie che hanno partecipato attivamente ai miglioramenti grafici, ma anche al perfezionamento del live streaming riguarda sicuramente lo sviluppo dei casinò online. Dal primo sito apparso negli anni 90 fino all’ultima app che è possibile scaricare sul web è passato poco tempo, rispetto alla notevole rivoluzione della user experience sempre in costante miglioramento..

Giocare ai casinò virtuali con un semplice click

Mentre in passato era necessario raggiungere un casinò tradizionale e quindi muoversi fisicamente da un luogo all’altro per giocare o fare una puntata, quando i casinò online sono apparsi su internet i giocatori e gli appassionati hanno conosciuto un nuovo modo di vivere l’esperienza ludica, perché semplicemente con un click era possibile giocare comodamente da casa o da un luogo qualunque che avesse una connessione internet.

Questa è stata la prima rivoluzione base ma la tecnologia si è rinnovata di anno in anno e dai semplici giochi minimali si è arrivati alle grafiche sempre più accurate, ma soprattutto alla diretta live streaming dei giochi di casinò virtuali.

La roulette online come principale capostipite della diretta live streaming

Ancora prima del poker e del blackjack è stata la roulette online a sperimentare gioco dal vivo, di conseguenza con un solo click era possibile catapultarsi in una sala da gioco reale. Questa rivoluzione tecnologica si è sviluppata soprattutto con le app, che hanno consentito un miglioramento digitale netto rispetto alle prime versioni disponibili soltanto per PC.

Oggi, giocare alla roulette in diretta live streaming con un croupier professionista su Betfair è quanto di più comune, ma questo traguardo è stato raggiunto anche grazie alle sperimentazioni tecnologiche dei casinò online attuate negli ultimi vent’anni. Dalla prima app di casinò virtuale nel lontano 2004 fino a oggi sono passati soltanto vent’anni, ma i passi in avanti sono stati notevoli e la roulette digitale rimane la principale capostipite della diretta in live streaming.

Come le slot online hanno rivoluzionato la grafica dei casinò virtuali

La roulette online ha contribuito anche alla rivoluzione dello streaming per quanto riguarda le serie TV, lo sport in diretta e il contatto tra gli utenti live in video, mentre per quanto riguarda le grafiche e la user experience non c’è niente come la slot online che abbia rivoluzionato questo tipo di tecnologia multimediale.

Le prime slot online erano realizzate ispirandosi soprattutto alle grafiche vintage delle slot machine classiche, quindi avevamo i simboli come Bar, Liberty Bell e la frutta delle fruit machine, che ancora oggi sono al top delle preferenze degli utenti

L’idea che ha lanciato i giochi di casinò online al top dei trend dei download nel mercato ludico è stata quella di fornire agli utenti versioni personalizzate secondo il tema grafico specifico. Oggi è possibile giocare alle slot dedicate agli sport, ai temi fantasy, ai temi storico – archeologici, alle fruit machine vintage e ai giochi come slot halloween fortune, che ricalca il tema della festa più “mostruosa” dell’anno. Tra i temi grafici delle slot digitali non mancano i giochi dedicati al Natale, al vecchio e selvaggio West e alle battaglie epiche.