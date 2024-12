Trading automatizzato nel Forex: il Ruolo Emergente dei Robot nei Mercati Finanziari Moderni

Il Forex, ossia il Foreign Exchange Market, è il mercato della valuta. In pratica si acquista in una valuta (la ”valuta base”) e si vende in un’altra valuta (la ”valuta quotata”). Si tratta del mercato libero globale del cambio, i cui frutti ammontano a più di 6000 miliardi di dollari al giorno. Infatti il Forex è considerato il mercato liquido più grande al mondo. Si comprende quindi perché fare trading nel Forex richiede strumenti tecnologicamente avanzati.

Molti sono i trader che da tempo si servono di software specifici per poter acquistare, vendere e spostare denaro nel modo più efficiente possibile. Finora ognuno ottimizzava il programma software a seconda delle esigenze specifiche, delle proprie conoscenze, dei dati a disposizione per concludere questo o quell’affare online.

Da un po’ di tempo esiste una nuova realtà emergente: i forex robot. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Forex Robot come financial advisor: sono davvero affidabili?

I Forex Robot non sono robot nel senso classico del termine, quindi non hanno voce metallica o braccia meccaniche. Sono invece programmi software basati su routine che utilizzano algoritmi di intelligenze artificiali. AI (artificial intelligence), neural network, machine learning sono termini che oggi giorno entrano a far parte sempre più prepotentemente del nostro lessico. Ormai gli algoritmi intelligenti hanno preso piede un po’ in tutti i settori: le App degli smartwatch, la medicina, la fisica, la letteratura, e ovviamente anche la finanza è stata travolta dal ciclone AI.

Un algoritmo ”intelligente” impara mano a mano che viene utilizzato. Prende le sue decisioni basandosi sulla statistica, rielabora ed estrapola dati online. Infine prende una decisione probabilistica e agisce. Il Forex Robot si comporta in tutto e per tutto come un financial advisor. È in grado di fare statistiche, spostare denaro e investire, cerca la nicchia di mercato che consentirà al trader di arricchirsi.

La cosa più interessante è che il Forex Robot, essendo un programma software, lavora 24h/24, ininterrottamente. Quindi il trader non deve stare fisicamente davanti a un computer per investire denaro. Sarà il Forex Robot a fare il lavoro, a cercare cosa e dove comprare e dove e a chi vendere. E soprattutto, sceglie il cambio valuta più conveniente.

Possiamo quindi concludere che il Forex Robot è una specie di financial advisor. È dunque quest’ultimo un lavoro a rischio? Come in tutti i processi d’innovamento e rivoluzione, nella transizione tra un’era e un’altra ci sono inevitabilmente professioni destinate a scomparire, ma molte altre sono pronte a nascere e svilupparsi. Per esempio, la necessita d’investire denaro e di aumentare l’efficienza ha fatto in modo che programmi software sempre più sofisticati venissero sviluppati. Sempre più programmatori infatti mostrano il loro interesse allo sviluppo di Forex Robot.

Vantaggi e svantaggi dei Forex Robot

Se una macchina può pensare e agire per noi, e per di più la cosa produce guadagno, ben venga! Ma quanto sono affidabili i Forex Robot? In realtà, con l’utilizzo dei Forex Robot fare trading è diventato più semplice e veloce per tutti. Lo svantaggio è che il Forex Robot basa le sue previsioni statistiche su dati del passato (qui per passato si intendono anche solo poche ore), e risulta difficile credere che la nicchia di mercato che abbia prodotto guadagno al trader possa ripetersi nelle stesse modalità.

Questo è il motivo per cui non ci si può affidare solo alle macchine, ma il connubio uomo-programma software in questo caso è la migliore risorsa: tempi ottimizzati e decisione statistica ponderata da un essere umano. Vuoi provarci anche tu? Esistono diversi Forex Robot, alcuni dei quali sono scaricabili gratuitamente da web. Vale la pena tentare. Ci raccomandiamo di scegliere online sempre il più nuovo e aggiornato Forex Robot su mercato.