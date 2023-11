Trend Global Customer Award 2023: Trend Micro premia i clienti visionari

Trend Micro ha annunciato i vincitori dei “Trend Global Customer Award 2023”, riconoscimento attribuito alle realtà che si sono distinte per impegno eccezionale e innovazione nel disegnare un futuro digitale più sicuro.

Eva Chen, CEO di Trend, dichiara: “Siamo orgogliosi di essere considerati il partner di fiducia su cui governi e organizzazioni possono fare affidamento per proteggere la propria attività e il proprio business dai rischi delle minacce cyber. Questi premi sono importanti perché i leader riconoscono i leader e noi abbiamo voluto circondarci dei migliori del mercato. I clienti nominati vincitori sono quelli che hanno dimostrato di comprendere l’importanza di essere sempre vigili ed essere un passo avanti rispetto alle nuove minacce”.

Le aziende vincitrici dei “Trend Global Customer Award 2023” sono state selezionate fra i 500.000 clienti di Trend Micro in tutto il mondo e valutate sulla base di criteri come il coinvolgimento dei propri clienti, lo sviluppo innovativo di prodotti e l’impegno nell’aiutare le comunità a incrementare la sicurezza.

“In Panasonic siamo impegnati a raggiungere l’eccellenza nella cybersecurity per permettere al nostro business di prosperare nell’era digitale in serenità”, afferma Sam er Mansour, Chief Information Security Officer, Panasonic Corporation North America. “Siamo felici di essere stati premiati per l’utilizzo innovativo delle soluzioni Trend Micro e per come esse ci aiutano ogni giorno a migliorare la sicurezza delle persone e degli asset digitali”.

“Lavoriamo in modo rigoroso per proteggere la nostra azienda, i colleghi e i clienti da tutti i rischi cyber, che sono in continua evoluzione. Partnership come quella con Trend Micro sono una parte strategica del nostro successo”, commenta Tom Corridon, Chief Information Security Officer, Bridgestone Americas. “Siamo onorati di aver ricevuto il Visionary Award ed entusiasti di collaborare con Trend Micro”.

Categorie e vincitori dei “Trend Global Customer Award 2023”: