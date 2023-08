TXOne Networks votata come migliore da Westlands Advisory

TXOne Networks, specialista nella cybersecurity industriale, annuncia che nel suo ultimo studio Westlands Advisory, principale società di analisi e strategia nel settore della OT Security, ha premiato la soluzione di TXOne Networks con il punteggio più alto, tra le piattaforme di protezione della rete IT/OT valutate dalla principale società di analisi e strategia in ambito OT Security, per il suo ultimo rapporto di ricerche di mercato.

“TXOne ha una solida roadmap di prodotto con una serie di release significative previste nei prossimi 12 mesi”, afferma lo studio “Industrial Cybersecurity Outlook 2023-2030” di Westlands Advisory. “La versione più recente presenta la nuova primaria funzionalità Cyber-Physical System Detection & Response. CPSDR offre ai team di ingegneria e sicurezza una maggiore visibilità sulla cybersecurity e sulle minacce operative. La componente di sicurezza si basa su analisi comportamentali centralizzate e sulla correlazione basata sulle minacce, mentre il rischio operativo è gestito da analisi comportamentali basate su agent e sull’”impronta digitale” del dispositivo, per individuare modifiche alle linee operative di base”.

CPSDR è l’approccio esclusivo alla sicurezza di TXOne Networks e prevede l’analisi delle impronte digitali di base di ogni dispositivo di Operation Technology (OT) e di ogni sistema cyber-fisico all’interno dell’infrastruttura di un’organizzazione, per rivelare comportamenti che minacciano l’affidabilità e la stabilità delle Operations. Modifiche di sistema impreviste vengono evitate e sono generati avvisi per permettere un’analisi più ampia. In questo modo, la soluzione TXOne Networks supera la semplice lotta alle minacce note ed è in grado di affrontare eventi di sistema indesiderati prima che le operazioni di un’organizzazione possano essere colpite.

“Dopo anni di lavoro nel settore della sicurezza OT, apprezziamo il fatto che Westlands Advisory ci riconosca come un innovatore verificato per le piattaforme di protezione delle reti IT/OT”. Ha dichiarato Terence Liu, chief executive officer, TXOne Networks. “L’analisi di Westlands Advisory sottolinea l’esperienza che abbiamo maturato durante gli incontri sul mercato, che hanno mostrato come le organizzazioni di tutti i settori stiano ponendo maggiore attenzione nel permettere ai tecnici una gestione centrale della difesa cyber di risorse legacy e moderne che operano fianco a fianco, senza interrompere le operazioni. Le nostre soluzioni sono state progettate appositamente, per offrire funzionalità leader del settore per l’ispezione dei dispositivi, la protezione degli endpoint e la difesa delle reti, con l’obiettivo di proteggere i team OT, i workload e l’intero ambiente di lavoro di un’organizzazione”.

“Industrial Cybersecurity Outlook 2023-2030” certifica che la spesa per la OT Security è in continuo aumento, a causa della trasformazione digitale, dei nuovi regolamenti e della gestione del rischio.