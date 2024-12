Ultra Ethernet Consortium: annunciato l’ingresso di Pure Storage

I grandi leader del settore IT si riuniscono nell’Ultra Ethernet Consortium (UEC) per promuovere lo sviluppo di una nuova architettura Ultra Ethernet destinata ai workload AI e HPC più avanzati. Da oggi, tra queste realtà c’è Pure Storage, realtà IT che propone tecnologia e servizi di data storage avanzati, che annuncia il proprio ingresso nell’Ultra Ethernet Consortium (UEC), un’iniziativa della Linux Foundation.

Come piattaforma di data storage di riferimento scelta per supportare le iniziative AI enterprise più avanzate, Pure Storage intende definire e integrare ulteriormente gli standard tecnologici UEC parallelamente alla messa a punto di una piattaforma compatibile con le tecnologie future con cui ottimizzare le prestazioni dei workload AI e HPC utilizzando Ethernet allo scopo di promuovere la rapidità dell’innovazione e del time-to-market.

Rilevanza per il settore: gli obiettivi dell’Ultra Ethernet Consortium

Nel raggiungimento dei loro obiettivi AI, le aziende devono affrontare sfide significative sulle soluzioni di rete esistenti, le cui difficoltà in termini di gestione e scalabilità ostacolano la flessibilità e l’efficienza richieste da workload AI crescenti.

Per risolvere queste difficoltà, l’Ultra Ethernet Consortium intende far progredire la tecnologia Ethernet in modo da proporre una soluzione scalabile ed efficiente in grado di sostenere le innovazioni AI.

La crescente diffusione di Ethernet nei data center grazie al suo minore TCO, alla vasta interoperabilità e alla comprovata affidabilità, l’ha resa la tecnologia di rete fondamentale in molti dei cluster AI più grandi del mondo. L’arrivo di nuovi standard Ultra Ethernet permetterà alle aziende di massimizzare gli investimenti AI e HPC esistenti implementando applicazioni a prestazioni intensive capaci di promuovere innovazione, produttività ed efficienza operativa.

Principali caratteristiche

Contribuendo alla standardizzazione e alla crescita di Ethernet ad alte prestazioni per le iniziative AI e HPC su vasta scala, Pure Storage accelererà lo sviluppo della piattaforma per supportare gli standard dell’Ultra Ethernet Consortium sul lungo termine conseguendo i seguenti risultati:

Innovazioni più veloci: accelerando i workload AI e HPC, l’infrastruttura AI basata su Ultra Ethernet permetterà di completare i vari job in tempi più rapidi e con una superiore frequenza di iterazione per velocizzare la costruzione, l’addestramento e l’inferenza dei modelli. La conseguenza sarà una velocizzazione delle innovazioni, del time-to-market e della produzione di insight.

accelerando i workload AI e HPC, l’infrastruttura AI basata su Ultra Ethernet permetterà di completare i vari job in tempi più rapidi e con una superiore frequenza di iterazione per velocizzare la costruzione, l’addestramento e l’inferenza dei modelli. La conseguenza sarà una velocizzazione delle innovazioni, del time-to-market e della produzione di insight. Operazioni efficienti anche dal punto di vista economico: velocità di calcolo, di rete e di collegamento più alte, unitamente a tempi di latenza inferiori e tassi di utilizzo della rete maggiori, forniscono alle aziende risorse storage e di networking ad alte prestazioni per i workload AI e HPC sulla base di switch e storage Ethernet convenienti e facili da gestire.

velocità di calcolo, di rete e di collegamento più alte, unitamente a tempi di latenza inferiori e tassi di utilizzo della rete maggiori, forniscono alle aziende risorse storage e di networking ad alte prestazioni per i workload AI e HPC sulla base di switch e storage Ethernet convenienti e facili da gestire. Più scelta per i clienti: i clienti avranno ulteriori possibilità di scelta tra reti IB ed Ethernet estendendo gli investimenti già effettuati a favore di Ethernet in direzione delle applicazioni AI e HPC.

Alcune dichiarazioni

“Fin dalla sua fondazione Pure Storage si è sempre impegnata a realizzare tecnologie e servizi data storage flessibili, affidabili e ad alte prestazioni per semplificare l’esperienza dei dati enterprise. L’ingresso nell’Ultra Ethernet Consortium offre a Pure l’opportunità di lavorare a fianco di altri leader nei campi del calcolo, delle reti e dello storage per promuovere lo sviluppo di una nuova architettura Ultra Ethernet destinata ai workload AI e HPC più avanzati”, dichiara Maciej Kranz, GM, Enterprise, Pure Storage.

“L’Ultra Ethernet Consortium è un’organizzazione leader nella promozione dell’evoluzione delle tecnologie Ethernet accelerando l’innovazione e fissando nuovi benchmark in termini di prestazioni, affidabilità e scalabilità della rete. Come membro del comitato direttivo, Arista supporta pienamente l’UEC ed è entusiasta di poter far leva insieme con altri leader di settore sulle profonde competenze di Pure Storage nello storage dei dati allo scopo di far progredire gli standard Ethernet e permettere alle aziende di rispondere alle crescenti esigenze dei workload AI e HPC“, commenta Hugh Holbrook, Chief Development Officer, Arista Networks.