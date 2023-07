WeAreProject investe nell’Intelligenza Artificiale

Per supportare i Clienti nella Trasformazione Digitale, WeAreProject avvia un nuovo percorso di investimento nell’Intelligenza Artificiale e lancia Digital Innovation.

Digital Innovation è la nuova Business Unit all’interno della quale le tematiche di Intelligenza artificiale, grazie alla costituzione di un team dedicato, si integrano con la consolidata offerta Cybersecurity e Cloud: ambiti di cui il mercato ha bisogno per affrontare con successo le sfide attuali e future.

AI, applicazioni e opportunità da cogliere

La nuova divisione avrà il compito di progettare, costruire e mettere a disposizione del mercato e dell’ecosistema WeAreProject una vasta gamma di servizi e competenze nel campo dell’Innovazione Digitale e dell’Intelligenza Artificiale. Questo permetterà all’organizzazione di cogliere al meglio le opportunità offerte da questo momento storico.

“Attualmente l’intelligenza artificiale è un tema prioritario nelle agende dei board aziendali, ma soprattutto in Italia vi è una carenza di competenze e di leadership in grado di impostare una visione strategica di trasformazione del business” afferma Alberto Ghisleni, Founder di Project Informatica e CEO di WeAreProject.

Il mercato ha oggi un grande bisogno di un Partner che lo supporti concretamente nell’adattarsi al contesto competitivo che cambia così rapidamente. Le applicazioni con intelligenza artificiale nascono ogni giorno, trainate soprattutto dal mercato consumer e dai large language model, spingendo la domanda anche nel settore business. Forte di questo approccio, WeAreProject sarà in grado di accompagnare i Clienti in un percorso atto a trasformare, automatizzare, digitalizzare e semplificare i processi anche attraverso un utilizzo consapevole, concreto ed efficace dell’Intelligenza Artificiale e di applicazioni basate sulle sue diverse declinazioni.

WeAreProject investe in un team dedicato

“Grazie all’expertise del nuovo Team dedicata all’Intelligenza Artificiale in grado di governare tecnologie e processi, potremo dialogare con le varie Line of Business delle aziende per contribuire a renderle, attraverso approcci evolutivi e customizzati, ancora più competitive e a prova di futuro. Ovviamente amplificando il focus sulla cybersecurity, da un lato sempre più leva strategica del business e dall’altro garante di una vera innovazione digitale dalla quale è inscindibile” commenta Massimo Brugnoli, responsabile della Business Unit Digital Innovation.