Wolters Kluwer: il 26 settembre il primo Forum Legale organizzato con AIRIA

Appuntamento giovedì 26 settembre dalle ore 14:30 alle ore 19:00 con il primo Forum Legale organizzato da Wolters Kluwer in collaborazione con AIRIA – Associazione per la Regolazione dell’Intelligenza Artificiale. Al centro del forum, le nuove sfide dei legal department e degli studi legali, tra intelligenza artificiale e compliance aziendale.

Professionisti ed esperti della materia si confrontano a seguito della pubblicazione dell’AI Act nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, analizzando alcuni dei temi più attuali e cruciali dell’AI, con un’attenzione particolare ai controlli, ai rischi e alle policy che le aziende dovranno rispettare per essere conformi al Regolamento UE, pena severe sanzioni.

Grazie ai contributi di Marcello Albergoni, Vice Capo di Gabinetto di ACN (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale), Mario Nobile, Direttore Generale di AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) e Guido Scorza, Componente del Garante per la protezione dei dati personali, il Forum sarà l’occasione per fare il punto sul nuovo contesto normativo e sulle molteplici questioni interpretative della compliance in materia di data protection, anche nel contesto comunitario.

Tra i tanti temi da affrontare, anche la cybersicurezza, gli impatti dell’AI sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale e il rapporto sempre più complesso della digitalizzazione con la sostenibilità ambientale.

Per partecipare, live presso la sede Google Italy, in Via Felice Confalonieri n. 4 (Milano), o in streaming: wk@imagebuilding.it

Programma

14:30 Saluti di benvenuto

Paola Maiorana, Direttore Scuola di Formazione IPSOA, Wolters Kluwer Italia

Marilù Capparelli, Director of Legal Affairs Google Italy

14:45 Apertura dei lavori

Giulietta Lemmi, CEO Wolters Kluwer Italia

15:00 Governance, enforcement e policy

Modera:

Edoardo Raffiotta, Professore di Diritto costituzionale nell’Università di Milano Bicocca, Avvocato Of Counsel LCA

Intervengono:

Marcello Albergoni, Vice Capo di Gabinetto ACN (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale)

Mario Nobile, Direttore Generale AgID (Agenzia per l’Italia Digitale)

Guido Scorza, Componente del Garante per la protezione dei dati personali

16:00 Il percorso di adozione delle tecnologie AI tra rischi, opportunità e compliance

Modera:

Carmelo Fontana, Senior regional counsel di Google

Dati e Sicurezza

Intervengono:

Giangiacomo Olivi, Avvocato, Partner Dentons, Europe Co-Head IPT and Privacy

Elsa Catalano, Data Protection Officer Engineering Group

Stefano Mele, Avvocato, Partner Gianni e Origoni Law Firm

Alessandro Manfredini, Group Security & Cyber Defence A2A

IP e Trasparenza

Intervengono:

Daniela De Pasquale, Avvocato, Partner Ughi e Nunziante

Filippo Pardini, Director of Legal & Business Affairs – Warner Music Italy

Marta Colonna, Chief Legal and Compliance Officer pagoPA

Domenico Durante, Head of Compliance Eni Plenitude

18:00 ESG e AI: la sfida della sostenibilità

Modera:

Massimiliano Masnada, Avvocato, Partner Hogan Lovells

Intervengono:

Antonio Corda, Legal Affairs, External Affairs and Corporate Communication Director Vodafone Italy

Paolo Quaini, Chief Legal & Compliance Officer di ITA Airways

Micol Rigo, Rai Radiotelevisione italiana Deputy Director – ESG

19:00 Chiusura lavori e aperitivo