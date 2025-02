Wolters Kluwer rinnova il suo supporto al Corporate Tax Summit 2025

Il Corporate Tax Summit 2025, organizzato da Global Symposium, è il più importante evento in Italia dedicato alla fiscalità aziendale.

Si terrà a Milano il prossimo 13 febbraio 2025, anche grazie al sostegno di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia.

Il summit avrà come tema centrale il Pillar 2, la riforma fiscale globale promossa dall’OCSE e dal G20 che introduce la Global Minimum Tax del 15% per le multinazionali.

Comprendere gli impatti sulle aziende al Corporate Tax Summit 2025

Il summit rappresenterà un’occasione imperdibile per CFO, Tax Director, esperti fiscali e rappresentanti delle istituzioni per approfondire l’impatto del Pillar 2 sulle strategie aziendali e sulle normative fiscali internazionali.

Grazie alla presenza di relatori di alto profilo, tra i quali esponenti del mondo accademico, rappresentanti delle autorità fiscali e professionisti del settore, il Corporate Tax Summit 2025 offrirà un’analisi dettagliata delle sfide e opportunità derivanti dall’implementazione della riforma.

Tra i temi chiave dell’evento si approfondiranno gli impatti e scenari futuri per le multinazionali in ottica Pillar 2, le strategie di conformità e gestione del rischio fiscale, l’evoluzione della Tax Governance nel nuovo contesto normativo, il ruolo della tecnologia e dei dati nella gestione della compliance fiscale attraverso varie case study di aziende leader nell’adattamento alle nuove regole fiscali.

Le soluzioni chiave

Il Pillar 2 rappresenta una svolta epocale per la fiscalità globale e la digitalizzazione e l’innovazione tecnologica sono strumenti chiave per aiutare le aziende ad affrontare questa transizione in modo efficace e strategico. Proprio per questo Wolters Kluwer Tax & Accounting avrà un ruolo attivo nel Corporate Tax Summit, fornendo insight esclusivi sulle soluzioni digitali per la gestione della compliance fiscale e la reportistica aziendale in un contesto regolamentare in continua evoluzione.

Il Corporate Tax Summit 2025 si terrà a Milano presso il Doria Grand Hotel in via Andrea Doria 22, giovedì 13 febbraio dalle ore 9 e si concluderà alle 17.

Le iscrizioni di partecipazioni sono ancora possibili scrivendo all’indirizzo annamaria.a@globalsymposium.co.uk-. Ulteriori informazioni su speaker e relazioni visitare il seguente link.