Il settore energetico crede nel potenziale della Digital Employee Experience

La digitalizzazione ha permesso di dislocare gli uffici, permettendo alle aziende di offrire lavoro anche ai “fuori sede” e di attrarre talenti di nuova generazione. In questo la tecnologia gioca un ruolo fondamentale. Riverbed, realtà specializzate nella Unified Observability, ha presentato i risultati della Riverbed Global Digital Employee Experience (DEX) Survey 2023 per il settore energetico e dei servizi di pubblica utilità. L’indagine ha rilevato che i responsabili IT e aziendali del settore stanno investendo per migliorare la Digital Experience di dipendenti e clienti come priorità urgente. Con l’evoluzione delle dinamiche di mercato, la concorrenza è agguerrita e per rimanere competitivi è necessario garantire un’ottima DEX in modo che il personale possa collaborare attivamente in ambienti lavorativi geograficamente distribuiti. Una maggioranza sostanziale (93%) degli intervistati concorda sul fatto che assicurare una DEX senza interruzioni è fondamentale per rimanere competitivi, in un momento in cui le aziende del settore dell’energia si stanno orientando verso le fonti rinnovabili e stanno intensificando le iniziative di digital transformation e sostenibilità.

I responsabili del settore energetico guardano alla DEX per fidelizzare il team interno

Individuare i modi per offrire una DEX ideale è vitale considerato il passaggio generazionale e l’ingresso dei “nativi digitali” – Millennial e Gen Z – all’interno della forza lavoro. In particolare, l’85% dei leader del settore energetico intervistati ritiene che nei prossimi cinque anni sarà necessario offrire esperienze digitali ottimali alle nuove generazioni, e il 65% sostiene che non riuscirci potrebbe avere un impatto sulla reputazione dell’azienda ed essere fonte di criticità. Inoltre, il 66% degli intervistati afferma che Millennial e Gen Z potrebbero valutare di lasciare l’azienda se le proprie esigenze digitali non fossero soddisfatte.

La tecnologia obsoleta e la carenza di competenze frenano le imprese

Nonostante la consapevolezza che la DEX sia uno strumento essenziale per superare le sfide e raggiungere gli obiettivi, il 98% dei responsabili del settore energetico intervistati ha indicato almeno un ostacolo di rilievo alla realizzazione di una DEX ottimale. I principali ostacoli includono: strumenti di observability inadeguati, carenza di talenti/competenze e servizi SaaS inadeguati. Inoltre, l’83% afferma che la tecnologia obsoleta ha un impatto diretto sulla crescita e sulle performance interne. Il 43% ritiene di essere sotto organico mentre il 34% ha un numero sufficiente di dipendenti, ma questi ultimi non hanno le competenze necessarie per svolgere le mansioni assegnate. Tuttavia, il 76% di coloro che hanno dipendenti non skillati ha stanziato un budget per riqualificare il personale.

La sicurezza rimane una delle principali preoccupazioni dei leader del settore energetico

Rispetto ad altri settori presi in esame nel report, i responsabili del settore energetico si sono dimostrati particolarmente preoccupati per la sicurezza delle infrastrutture IT. Le architetture ibride e le tecnologie legacy possono essere difficili da monitorare e gestire. Infatti, il 48% degli intervistati ha dichiarato che le vulnerabilità della sicurezza sono la loro maggiore preoccupazione in ambito IT e il 44% incrementerà i propri investimenti in soluzioni di sicurezza, il dato più alto di tutti i settori verticali presi in esame.

La unified observability riduce la complessità IT e offre una valida DEX

I CIO del settore energetico si trovano sempre più spesso a svolgere un ruolo essenziale non solo in sala server, ma anche a livello di direzione. Infatti, l’82% degli intervistati ha dichiarato che la rilevanza dei team IT nei confronti del comitato direttivo è cambiata negli ultimi anni e l’87% dei leader IT intervistati ha dichiarato di avere un ruolo nella definizione delle strategie aziendali. Questo perché i CIO e i team IT hanno gli strumenti per migliorare l’esperienza dei dipendenti, ridurre i rischi per la sicurezza e migliorare l’efficienza operativa grazie a una maggiore visibilità della rete. Queste funzionalità vengono utilizzate per concentrare attenzione e investimenti sulla unified observability. Il 90% dei leader intervistati ha dichiarato di riconoscere l’importanza di questo strumento nella capacità della propria azienda di offrire esperienze digitali uniformi. Tra tutte le industry intervistate, i responsabili del settore energia sono stati anche i più ottimisti (92%) sulle potenzialità della tecnologia di unified observability e dell’automazione nel contribuire a colmare il divario di competenze, dimostrando che la tecnologia può aiutarli a raggiungere anche gli obiettivi più impegnativi, offrendo al contempo esperienze migliori a dipendenti e clienti.

Dichiarazioni

“La Global DEX Survey 2023 ha confermato che non è mai stato così importante per i team IT disporre di una completa observability e di insight sui propri dati, al fine di offrire una digital experience ottimale ai dipendenti“, spiega Jim Gargan, CMO di Riverbed. “Sfruttando la unified observability e l’AI, i leader del settore energetico possono prendere decisioni informate che consentono loro di soddisfare al meglio le aspettative digitali dei dipendenti, fidelizzando allo stesso tempo i clienti, rimanendo conformi e competitivi e migliorando l’operatività“.