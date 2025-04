Intelligenza Artificiale e GenAI: adozione in crescita nel 2024

QuantumBlack – AI by McKinsey ha recentemente pubblicato una survey globale sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle aziende intitolata “The State of AI”, condotta su un campione di quasi 1500 partecipanti da oltre 100 Paesi. In particolare, il report rileva un aumento significativo nell’adozione dell’Intelligenza Artificiale e dell’IA Generativa (GenAI) nel 2024: il 78% degli intervistati dichiara che la propria organizzazione utilizza l’IA in almeno una funzione aziendale, mentre il 71% afferma lo stesso per l’IA generativa.

L’Intelligenza Artificiale e la GenAI nelle organizzazioni globali: un’analisi sull’adozione

Di seguito condividiamo alcuni punti chiave del report.