SOC fondamentale per massimizzare l’efficacia degli investimenti in sicurezza

Tra le attività principali e innovative del SOC troviamo: detection and response, un team di esperti monitora 24×7 individuando gli attacchi più complessi già nelle loro fasi iniziali e mettendo subito in atto le azioni di risposta per assicurare una protezione completa; intelligence and threat hunting, integra l’intelligence tattica e operativa, assicurando preziosi insight sulle minacce informatiche e sui loro attori. Le capacità avanzate di threat hunting consentono di determinare la killchain degli attacchi e di raccogliere prove consistenti per approfondite indagini sugli incidenti; exposure management: attraverso threat modelling, vulnerability scanning e risk analysis vengono analizzati e mitigati i potenziali rischi e le vulnerabilità sfruttabili dagli attaccanti; observability, consente di integrare metriche di sicurezza con KPI non relativi alla sicurezza attraverso l’analisi comportamentale degli asset dell’intera infrastruttura aziendale, aiutando a rilevare le anomalie e gli attacchi informatici nelle prime fasi.