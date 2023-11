Stormshield estende partnership con Bitdefender al servizio “stato dell’URL”

Per motivi legali, legati a produttività e, soprattutto, sicurezza e in conformità con le numerose normative sull’uso di Internet, le aziende sono responsabili della regolamentazione dell’uso di questo strumento. La funzionalità di filtraggio URL integrata nei firewall di Stormshield facilita l’attuazione di tale regolamentazione. In un periodo in cui nuove piattaforme (ChatGPT, reti sociali, nuove tecnologie online, ecc.) affiancano quotidianamente sempre più numerose i servizi online tradizionali (gioco d’azzardo, banking, intrattenimento e video, ricerca di lavoro, ecc.) i rischi sono in costante aumento. Ora, in virtù della partnership con il premiato fornitore Bitdefender, Stormshield offre ai clienti che desiderano un filtraggio del loro traffico web più mirato e completo il servizio di stato dell’URL di Bitdefender come abbonamento opzionale. Questo servizio consente ai clienti di Stormshield di rispettare il GDPR e le leggi vigenti in ambito informatico, aumentando nel contempo efficienza e sicurezza.

“Quali fornitori di soluzioni di sicurezza europee, quando implementiamo le nostre tecnologie presso i nostri clienti siamo tenuti a soddisfare i requisiti normativi corrispondenti. Dobbiamo anche rispondere alle esigenze della clientela in modo semplice e flessibile. A tal fine sarebbe auspicabile una maggiore consapevolezza dei problemi alla base del filtraggio URL. Naturalmente la sicurezza è l’argomento principale, ma c’è anche la questione della separazione tra vita personale e professionale, spesso accompagnata da quesiti in merito alla produttività dei dipendenti”, commenta Eric Hohbauer, VP Sales e Vicedirettore di Stormshield (nella foto a destra).

L’offerta del fornitore europeo Bitdefender è parte integrante del pacchetto Stormshield fornito con licenza UTM Premium o tramite l’opzione “Extended Web Control”.

“Siamo lieti di ampliare la partnership con Stormshield. Lo stato dell’URL di Bitdefender è un servizio estremamente efficiente per la rilevazione in tempo reale di siti web maligni, di phishing e fraudolenti nel cloud, prima che possano esporre un utente a un attacco o una truffa. Il servizio include la categorizzazione dei contenuti web e consente di verificare il traffico dati in base a ulteriori criteri finemente regolati. Integrando questo servizio nelle soluzioni Stormshield per la sicurezza perimetrale e in Breach-Fighter, i clienti beneficiano in tempo reale dell’accuratissima intelligence sulle minacce di Bitdefender, che poggia su una rete globale di sensori”, afferma Sorin Dediu, Vicepresidente Ingegneria e Prodotti presso Bitdefender.

L’estensione della partnership tra le due aziende rafforzerà ulteriormente l’offerta di cybersicurezza “Made in Europe” di Stormshield. Al servizio della sicurezza delle aziende e degli utenti, questa visione – e la tutela del perimetro che ne consegue – richiede fornitori affidabili che possano garantire che le misure adottate non vadano a discapito degli utenti e delle loro esigenze pratiche.