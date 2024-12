Agentspace e NotebookLM Plus: le nuove soluzioni di Google Cloud

Grandi novità arrivano direttamente da Google Cloud con l’introduzione di due nuove soluzioni per i clienti aziendali, progettate per rendere accessibile l’expertise aziendale per i dipendenti, grazie al ragionamento avanzato di Gemini, alla qualità della ricerca di Google e ai dati aziendali, indipendentemente da dove risiedano.

La prima soluzione è Google Agentspace, che permette ai dipendenti di svolgere attività complesse che richiedono pianificazione, ricerca, creazione di contenuti e azioni concrete, con un semplice prompt, aumentando così la produttività.

La seconda è NotebookLM Plus, la versione più recente e avanzata di NotebookLM di Google, che potenzia la produttività e la collaborazione attraverso l’AI, con un grounding sulle informazioni fornite dagli utenti.

“Per le aziende, il talento non risiede solo nelle capacità individuali, ma nell’intelligenza collettiva all’interno dell’organizzazione. Tuttavia, questa intelligenza spesso rimane intrappolata in silos, inaccessibili a chi ne ha più bisogno, proprio nel momento del bisogno. I nostri studi mostrano che i dipendenti aziendali utilizzano in media da quattro a sei strumenti solo per porre una domanda e ottenere una risposta. Con Google Agentspace e NotebookLM Plus, aiutiamo i nostri clienti a sfruttare la potenza dell’AI generativa per raggiungere nuovi livelli di produttività”, dichiara Raffaele Gigantino, Country Manager Italy Google Cloud.

Google Agentspace: agenti IA e ricerca basata sull’IA per le aziende

Google Agentspace offre ai dipendenti un unico agente di ricerca multimodale a marchio aziendale, che funge da punto di riferimento per le informazioni dell’intera organizzazione.

Basandosi sulle capacità avanzate di ricerca di Google, Agentspace offre assistenza conversazionale, risponde a domande complesse, formula suggerimenti proattivi e compie azioni basate sulle informazioni specifiche dell’azienda.

È in grado di elaborare sia dati non strutturati, come documenti ed email, sia dati strutturati, come le tabelle. Inoltre, include una funzione di traduzione integrata che consente agli utenti di visualizzare informazioni anche se il documento originale è in un’altra lingua. Con connettori preconfigurati per le applicazioni di terze parti più diffuse, come Confluence, Google Drive, Jira, Microsoft Sharepoint, ServiceNow e altre, i dipendenti possono accedere facilmente alle fonti di dati pertinenti e prendere decisioni più informate.

Google Agentspace è anche il punto di partenza per creare agenti AI personalizzati che applicano l’AI generativa contestualmente. Le aziende possono così adottare l’AI su larga scala, ospitando questi agenti in un unico punto di riferimento dove i dipendenti possono facilmente trovarli e utilizzarli attraverso un’interfaccia intuitiva. Presto i dipendenti potranno anche creare e personalizzare i propri agenti AI in Agentspace, grazie a un tool visivo low-code.

Ecco alcuni esempi concreti di come Google Agentspace può aumentare la produttività di vari team:

Analisti aziendali : possono individuare facilmente i trend di mercato e creare presentazioni efficaci basate sui dati, grazie agli insight generati dall’AI.

: possono individuare facilmente i trend di mercato e creare presentazioni efficaci basate sui dati, grazie agli insight generati dall’AI. Sviluppatori software : possono identificare e risolvere i bug in modo proattivo, sviluppare e iterare con maggiore efficienza e accelerare i cicli di rilascio.

: possono identificare e risolvere i bug in modo proattivo, sviluppare e iterare con maggiore efficienza e accelerare i cicli di rilascio. Marketing: possono ottenere analisi delle performance più approfondite, ottimizzare i contenuti consigliati e perfezionare le campagne per raggiungere risultati migliori.

Infine, la sicurezza è sempre una priorità. Agentspace è costruito sull’infrastruttura sicura by design di Google Cloud, offrendo ai clienti la massima tranquillità nell’implementazione degli agenti AI in tutta l’organizzazione. Google Cloud offre inoltre controlli IT granulari, tra cui il controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC), i controlli del servizio VPC, l’integrazione IAM e le chiavi di crittografia gestite dal cliente (CMEK), per garantire che i dati dei clienti rimangano sempre protetti e conformi.

Alcune testimonianze

“In Deloitte, la conoscenza è il motore del nostro lavoro. I nostri team di knowledge management sono rimasti impressionati dalla capacità di Google Agentspace di unificare le informazioni provenienti da vari silos di dati. Con Agentspace, i nostri professionisti possono trovare immediatamente le informazioni di cui hanno bisogno, aumentando la produttività e l’efficienza. Oltre alla ricerca, le capacità agentiche dell’AI all’interno di Google Agentspace possono consentire ai team di agire su queste conoscenze, permettendoci di fornire soluzioni e raggiungere più rapidamente gli obiettivi dei clienti. A lungo termine, vediamo Agentspace come un fattore chiave per trasformare il modo in cui serviamo i clienti, promuovendo una collaborazione più profonda e sbloccando nuovi livelli di insight e innovazione in tutta la nostra organizzazione“, dichiara Kevin Laughridge, Alphabet Google US Lead Alliance Partner, Deloitte Consulting

“In Nokia, creiamo tecnologie che aiutano il mondo a connettersi e migliorarsi. Google Agentspace ha il potenziale di rivoluzionare il modo in cui i nostri team in Nokia trovano e utilizzano informazioni critiche. Siamo particolarmente entusiasti della capacità di Google Agentspace di combinare diverse fonti di dati e fornire risposte personalizzate e contestualmente rilevanti. Unificando le nostre risorse di conoscenza, fornendo assistenza potenziata dall’AI e automatizzando i flussi di lavoro, miriamo a ridurre il tempo speso nella ricerca di informazioni, a prendere decisioni più rapidamente e a migliorare collaborazione e produttività“, commenta Alan Triggs, Chief Digital Officer, Nokia.

Nuovi modi per le aziende di interagire con i loro dati utilizzando NotebookLM Plus

NotebookLM aiuta già gli utenti a comprendere informazioni complesse e ora Google Cloud offre questa capacità anche alle aziende. Con NotebookLM Plus, i dipendenti di un’organizzazione possono caricare informazioni, sintetizzarle, ricavarne insight e sperimentare nuovi modi di interagire con i dati, come riepiloghi audio in stile podcast e molto altro. È la stessa esperienza amata da milioni di utenti, ora migliorata con funzionalità di sicurezza e privacy pensate per l’ambiente di lavoro.

Gli abbonati a NotebookLM Plus potranno accedere a numerosi vantaggi, tra cui cinque volte più Audio Overviews, notebook e fonti per notebook; la possibilità di personalizzare lo stile e il tono delle risposte dei notebook; notebook di team condivisi con analisi sull’utilizzo; e ulteriori funzionalità di privacy e sicurezza.

Le aziende possono utilizzare NotebookLM Plus con la consapevolezza che le loro fonti, query e risposte rimangono all’interno della loro organizzazione. Ad esempio:

I team di vendita possono aggiungere la roadmap del prodotto, le specifiche delle funzionalità, analisi comparative dei concorrenti, interviste audio con i clienti e ricerche di mercato . In questo modo, NotebookLM può aiutare a preparare le riunioni con i clienti creando un piano di account che consenta al team di trovare informazioni più rapidamente e di interagire meglio con i clienti.

. In questo modo, NotebookLM può aiutare a preparare le riunioni con i clienti creando un piano di account che consenta al team di trovare informazioni più rapidamente e di interagire meglio con i clienti. I marketer possono utilizzare NotebookLM Plus per riassumere trend e comportamenti d’acquisto dei clienti, redigere comunicazioni, creare briefing di campagne e altro ancora, basandosi su ricerche di mercato, analisi della segmentazione dei clienti e roadmap di marketing.

e altro ancora, basandosi su ricerche di mercato, analisi della segmentazione dei clienti e roadmap di marketing. I clienti del settore educativo possono aggiungere il piano strategico del distretto, standard educativi, appunti delle lezioni e/o letture dei corsi per ottenere riassunti in tempo reale, piani di lezione guidati, domande per discussioni, quiz e altro. Possono anche generare riepiloghi audio per far sì che si possa imparare ovunque ci si trovi, rendendo i contenuti più accessibili, comprensibili e coinvolgenti.

NotebookLM Plus è disponibile con protezione dei dati di livello enterprise per aziende, scuole e università, organizzazioni e clienti aziendali come Servizio Aggiuntivo tramite Google Workspace ed è coperto dai Termini di Servizio Aggiuntivi di NotebookLM Plus per Workspace.

Per gli utenti di Gemini per Workspace che utilizzano NotebookLM Plus, caricamenti, query e risposte del modello non vengono utilizzati per addestrare i modelli né esaminati da persone. I dati dei clienti rimangono di loro proprietà e non vengono condivisi al di fuori dell’organizzazione.

Gli utenti possono caricare fonti da Workspace solo se hanno il permesso di accedervi. Inoltre, possono controllare chi ha accesso ai loro notebook e impostare permessi più granulari all’interno di ciascun notebook. I notebook possono essere condivisi solo all’interno dell’organizzazione.

NotebookLM Plus può essere acquistato separatamente tramite Google Cloud con protezione di livello enterprise. Sarà inoltre incluso in Google One AI Premium a partire dai primi mesi del 2025.