I team di AppSec hanno ora accesso alla piattaforma di gestione del rischio di Qualys

Qualys, fornitore di soluzioni innovative per IT, sicurezza e conformità basate sul cloud – ha annunciato l’apertura della sua pluripremiata piattaforma di gestione del rischio ai team di AppSec, che potranno così introdurre i propri rilevamenti per valutare, dare priorità e rimediare al rischio associato al software di prima parte e ai suoi componenti open source incorporati.

Nell’era della trasformazione digitale, ogni organizzazione sviluppa il proprio software per gestire la propria attività. Questo software di prima parte, o sviluppato dall’azienda, spesso non dispone di pratiche disciplinate di gestione delle vulnerabilità e delle configurazioni utilizzate per un software di terze parti. Alcuni studi hanno dimostrato che oltre il 90% del software di prima parte include componenti open source, mentre più del 40% presenta rischi elevati come vulnerabilità sfruttabili.

Oggi i team operativi AppSec si affidano a controlli manuali o a script isolati per valutare la sicurezza del software di terze parti, con il risultato di una valutazione della sicurezza ad hoc che ostacola la capacità di definire le priorità e di porre rimedio ai rischi in modo efficace. Inoltre, gli strumenti tradizionali di valutazione delle vulnerabilità o di analisi della composizione del software non rilevano la presenza di pacchetti open source integrati nell’ambiente di produzione. Di conseguenza, i team di sicurezza si trovano ad affrontare difficoltà nel comprendere il rischio reale, in particolare in caso di violazioni della sicurezza come l’incidente di Log4J.

La nuova soluzione Qualys, con la possibilità per i team AppSec di accedere alla piattaforma, consente alle organizzazioni di portare i propri script di rilevamento e riparazione, creati utilizzando linguaggi noti come PowerShell e Python, nel Qualys Vulnerability Management, Detection and Response (VMDR) come Qualys ID (QID), che il Qualys Cloud Agent esegue in modo sicuro e controllato.

Qualys TruRisk rileva e classifica i risultati con lo stesso flusso di lavoro e la stessa reportistica utilizzata per i risultati del software di terze parti. In questo modo, i team AppSec possono sfruttare i propri rilevamenti per identificare i contenuti sensibili, valutare gli stati critici dei processi e delle applicazioni, etichettare gli asset in base alla presenza di dati sensibili o PII e mitigare i rischi associati a vulnerabilità critiche come Log4J configurando i parametri dei file o affrontando Follina mediante la modifica delle impostazioni di GPO/registry per gestire in modo efficiente il rischio derivante sia da fonti prime che da fonti terze.

“Nel nostro complesso ambiente aziendale, abbiamo spesso incontrato situazioni in cui le nostre esigenze di sicurezza superavano le capacità dei software disponibili”, ha dichiarato Gabriel Julián Carrera, CISO dell’OSDE. “Di conseguenza, siamo ricorsi a script indipendenti per ottenere le valutazioni richieste dalle nostre soluzioni interne uniche. La nuova offerta di Qualys elimina questo approccio frammentato integrando perfettamente le nostre valutazioni proprietarie e gli strumenti commerciali in un’unica piattaforma Qualys TruRisk, facendoci risparmiare tempo e aiutandoci ad anticipare i potenziali aggressori”.

Le nuove funzionalità della piattaforma Qualys consentono ai team di:

Creare facilmente le proprie firme : Creare rilevamenti Qualys (QID) e rimedi basati sulla propria logica o su script che sfruttano i principali linguaggi di scripting come Python, PowerShell e altri. Questi rilevamenti si integrano direttamente nei flussi di lavoro VMDR e nello scoring TruRisk, aiutando i team SecOps a unificare e gestire il rischio tra le prime applicazioni e quelle di terze parti nel loro ambiente.