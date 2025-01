arIA: la suite AI-based che risponde ad ogni tipo di esigenza

Le aziende di ogni settore oggi si trovano ad affrontare un mercato sempre più competitivo, fatto da concorrenti che si affidano alle tecnologie più avanzate per distinguersi ed emergere. In questo contesto così sfidante, si inserisce SYS-DAT, società quotata su Euronext Milan, segmento STAR, operatore italiano di successo nel settore ICT che offre servizi e soluzioni informatiche innovative per i principali segmenti industriali e per il mercato dei servizi, che annuncia con orgoglio il lancio di arIA, una suite di soluzioni basate sull’Intelligenza Artificiale, pronte all’uso.

La potenza dell’IA al servizio del business

Nata dalla grande esperienza di SYS DAT Group nel campo dell’Intelligenza Artificiale, maturata in anni di innovazione e sviluppo tecnologico, questa nuova soluzione risponde alle sfide sempre più complesse del mercato, fornendo alle aziende strumenti avanzati che combinano intelligenza predittiva, automazione dei processi e pianificazione strategica.

Grazie ad arIA, è possibile rivoluzionare ogni aspetto dell’attività aziendale, aumenta la produttività, migliora la creazione di valore e massimizza l’efficienza finanziaria.

arIA: moduli scalabili e personalizzabili

Ogni azienda è unica, per questo SYS DAT Group ha sviluppato una suite di soluzioni specializzate per rispondere alle esigenze di diversi settori e processi aziendali. Ogni soluzione è progettata per permettere all’azienda di sviluppare modelli competitivi innovativi.

ArIA ERP, per aumentare i profitti e ridurre gli sprechi grazie ad analisi predittive delle scorte, a pianificazioni efficienti della produzione ed a gestioni complete di dati e clienti.

per aumentare i profitti e ridurre gli sprechi grazie ad analisi predittive delle scorte, a pianificazioni efficienti della produzione ed a gestioni complete di dati e clienti. ArIA RETAIL , per potenziare le performance dei punti vendita massimizzando le vendite e migliorando l’esperienza d’acquisto.

, per potenziare le performance dei punti vendita massimizzando le vendite e migliorando l’esperienza d’acquisto. ArIA E-COMMERCE , per aumentare il tasso di conversione e fidelizzare la clientela per generare profitti immediati.

, per aumentare il tasso di conversione e fidelizzare la clientela per generare profitti immediati. ArIA B2B , per ridurre i tempi di trattativa e facilitare la chiusura di nuovi accordi migliorando l’efficienza dei team di vendita.

, per ridurre i tempi di trattativa e facilitare la chiusura di nuovi accordi migliorando l’efficienza dei team di vendita. ArIA LEGAL , per abbattere i costi del tuo ufficio legale semplificando la gestione grazie all’analisi intelligente dei documenti.

, per abbattere i costi del tuo ufficio legale semplificando la gestione grazie all’analisi intelligente dei documenti. ArIA AFC, per ridurre i costi amministrativi e migliorare le analisi grazie all’automazione dei processi contabili e finanziari.

Un partner strategico per ogni settore

Che l’azienda operi nel mondo del retail, dell’e-commerce, della logistica, della finanza o del legale, arIA è l’alleato ideale per affrontare le sfide del mercato moderno e superare i limiti della gestione tradizionale.

Matteo Neuroni CEO di SYS DAT Group, ha dichiarato: “Con arIA intendiamo offrire alle aziende uno strumento potente che non solo automatizzi i propri processi di business ma che li renda più intelligenti, adattabili e, soprattutto, consenta di sviluppare nuovi modelli competitivi. La nostra missione è da sempre aiutare i clienti a crescere e migliorarsi in contesti in continua evoluzione ed oggi, grazie alla nostra consolidata esperienza nell’Intelligenza Artificiale ed alla suite arIA, siamo in grado di fornire soluzioni concrete orientate a fare diventare “smart” i processi dei nostri clienti”.