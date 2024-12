Con Snowflake Intelligence creare data agent è semplice

Grandi novità in arrivo direttamente dal palco di BUILD 2024: Snowflake, l’AI Data Cloud company, ha annunciato Snowflake Intelligence (presto in private preview), una nuova piattaforma che permetterà alle aziende di formulare facilmente quesiti di business sui propri dati e, in pochi passaggi, creare data agent che agiscano sulla base delle risposte ottenute.

Integrando i servizi di intelligenza artificiale facili, efficienti e affidabili del brand, Snowflake Intelligence apre una nuova era di interazione tra utenti e dati aziendali, in cui data agent di livello enterprise svolgeranno in modo efficiente le attività organizzative, proteggendo la proprietà intellettuale dei clienti e fornendo risposte basate su insight accurati e attendibili. La piattaforma permette a tutti di accedere facilmente ai propri dati, sfruttarne il pieno potenziale e connettersi perfettamente con strumenti di terze parti – incluse transazioni di vendita nei database, documenti di “knowledge base” come SharePoint, strumenti di produttività aziendale quali Slack, Salesforce e Google Workspace, oltre a dati di business intelligence presenti in Snowflake – in modo da poter dialogare con le informazioni utilizzando il linguaggio naturale. Snowflake Intelligence supporta anche le funzioni di chiamata API che consentono azioni e modifiche dei dati al fine di far progredire il lavoro degli utenti business.

Snowflake Intelligence ridefinisce la business intelligence e consente di agire in base ai dati

Al giorno d’oggi, numerose organizzazioni incontrano difficoltà nel prendere decisioni consapevoli a causa di una governance frammentaria delle fonti di dati, di silos infrastrutturali tra dati strutturati e non strutturati, e di un accesso limitato ai data analyst in grado di scrivere codice e presentare una visione olistica del business. Snowflake Intelligence affronterà tutte queste sfide, aiutando innanzitutto le aziende a integrare i vari sistemi informativi con un unico livello di governance. Una volta creata questa base, i team potranno elaborare e recuperare con precisione i dati da fonti strutturate e non strutturate, utilizzando il linguaggio naturale, e democratizzando realmente l’accesso alle informazioni e all’intelligenza artificiale per consentire a qualsiasi utente di intraprendere azioni basate sui dati.

Questo consente agli utenti di definire gli insiemi di informazioni da interrogare, che possono includere PDF o tabelle di database, senza la necessità di scrivere codice. Quando vengono posti i quesiti, Snowflake Intelligence aziona i data agent che svolgono attività di analisi, sintesi o creazione, e possono utilizzare API o scrivere su tabelle Snowflake per registrare le decisioni aziendali, facilitando ulteriormente il monitoraggio dei risultati e la misurazione degli impatti.

Snowflake CortexAI e Snowflake Horizon Catalog – Il motore AI e il quadro di governance alla base di Snowflake Intelligence

Per scalare efficacemente le proprie esigenze di AI e business, le organizzazioni richiedono soluzioni di livello enterprise. Snowflake Intelligence è stato progettato per fornire tali soluzioni sfruttando Snowflake CortexAI, il servizio di intelligenza artificiale completamente gestito da Snowflake che offre una suite di funzionalità di AI generativa, come il motore di intelligenza artificiale sottostante, realizzato utilizzando Cortex Search (in general availability) per l’esecuzione di query su dati non strutturati, e Cortex Analyst (in public preview) per l’esecuzione di query su quelli strutturati. Le novità di Cortex AI consentono a un maggior numero di utenti di usufruire dell’inferenza, del fine-tuning, della retrieval augmented generation (RAG) e del text-to-SQL di Cortex AI in modalità serverless, permettendo a chi elaborai dati non strutturati e agli sviluppatori di creare rapidamente applicazioni AI aziendali.

Inoltre, Snowflake Intelligence si integra nativamente con Snowflake Horizon Catalog, risultando compatibile con diversi formati aperti come Apache Iceberg e Apache Polaris (in fase di incubazione). Questa combinazione offre robuste funzionalità in termini di compliance, sicurezza, privacy, ricerca e collaborazione. Tali caratteristiche si estendono a tutti i cloud e a tutte le regioni, consentendo alle organizzazioni di ridurre il tempo dedicato a preoccuparsi dell’implementazione delle misure di sicurezza e governance per proteggere i propri dati, e di focalizzarsi maggiormente sull’impatto dei dati sui risultati aziendali.

Dichiarazioni

“Con Snowflake Intelligence, i team possono realizzare facilmente data agent che consentono agli utenti di business di dialogare con i dati dell’organizzazione utilizzando il linguaggio naturale e, successivamente, analizzare, riepilogare e intervenire in base ai risultati ottenuti”, dichiara Baris Gultekin, Head of AI di Snowflake. “Questa innovativa piattaforma unificata segna una nuova tappa nel percorso di Snowflake nel campo dell’AI, permettendo ai team di portare avanti in modo semplice e sicuro i propri progetti con insight basati sui dati che potranno essere utilizzati per ottenere risultati concreti e misurabili”.