Con VeloSky, Broadcom integra reti cablate e wireless in un’unica soluzione

Dal Mobile World Congress 2025, Broadcom annuncia la disponibilità di VeloSky, una soluzione di rete convergente che consente ai Communications Service Provider (CSP) di offrire connettività integrata in fibra, cellulare e satellitare attraverso un unico dispositivo. VeloSky aiuta i service provider a promuovere l’adozione e l’utilizzo delle loro offerte 5G e satellitari, generando nuovi ricavi e diversificando i modelli di business. La nuova soluzione si basa sull’architettura VeloRAIN (Robust AI Networking) che offre una visibilità, una prioritizzazione e un’automazione senza precedenti per le reti enterprise, consentendo alle organizzazioni di operare in modo più efficiente e di offrire esperienze utente senza precedenti.

Affrontare le sfide del mercato con una soluzione unificata

Le aziende fanno sempre più affidamento su applicazioni che richiedono bassa latenza, elevata larghezza di banda e una sicurezza robusta. Tuttavia, i service provider si trovano oggi ad affrontare sfide significative per soddisfare la domanda delle imprese in termini di connettività, sicurezza ed esperienza senza soluzione di continuità, in particolare in ambienti che richiedono diversi underlay come il 5G, la fibra e il satellite.

VeloSky affronta queste sfide integrando reti cablate e wireless in un’unica soluzione che offre:

Prioritizzazione del traffico business-critical : VeloSky consente ai clienti di assegnare priorità al traffico critico per consentire un’esperienza ottimale delle applicazioni, sia che si utilizzi una connessione cablata e una wireless, sia che si utilizzi una connessione wireless o solo wireless. È dotata di Dynamic Multipath Optimization (DMPO) per indirizzare il traffico in base alle metriche delle prestazioni in tempo reale e aiutare le applicazioni a funzionare in modo efficiente.

: VeloSky consente ai clienti di assegnare priorità al traffico critico per consentire un’esperienza ottimale delle applicazioni, sia che si utilizzi una connessione cablata e una wireless, sia che si utilizzi una connessione wireless o solo wireless. È dotata di Dynamic Multipath Optimization (DMPO) per indirizzare il traffico in base alle metriche delle prestazioni in tempo reale e aiutare le applicazioni a funzionare in modo efficiente. Gestione della larghezza di banda : VeloSky sfrutta il Dynamic Application-Based Slicing (DABS) per allocare dinamicamente la larghezza di banda, dando priorità alle applicazioni essenziali. Utilizzando gli standard di mercato degli operatori di rete mobile (MNO) per la suddivisione della rete, garantisce prestazioni affidabili, anche in caso di congestione della rete.

: VeloSky sfrutta il Dynamic Application-Based Slicing (DABS) per allocare dinamicamente la larghezza di banda, dando priorità alle applicazioni essenziali. Utilizzando gli standard di mercato degli operatori di rete mobile (MNO) per la suddivisione della rete, garantisce prestazioni affidabili, anche in caso di congestione della rete. Caratteristiche di sicurezza complete : VeloSky include Enhanced Firewall Services (EFS) per una protezione centralizzata e scalabile contro le minacce, grazie a strumenti come il rilevamento e la prevenzione delle intrusioni, il filtraggio degli URL, l’ispezione stateful L4-7 application-aware, il filtraggio degli IP dannosi e la segmentazione del traffico. In questo modo si elimina la necessità di un firewall legacy esterno, garantendo al contempo una sicurezza completa.

: VeloSky include Enhanced Firewall Services (EFS) per una protezione centralizzata e scalabile contro le minacce, grazie a strumenti come il rilevamento e la prevenzione delle intrusioni, il filtraggio degli URL, l’ispezione stateful L4-7 application-aware, il filtraggio degli IP dannosi e la segmentazione del traffico. In questo modo si elimina la necessità di un firewall legacy esterno, garantendo al contempo una sicurezza completa. Operations semplificate: VeloSky fornisce una piattaforma unificata che integra visibilità e controllo per la rete e la sicurezza, riducendo la complessità, il tempo e i costi operativi.

Unificando diversi tipi di rete e semplificandone la gestione, VeloSky offre ai service provider un valore aggiunto e una maggiore efficienza operativa.

VeloSky semplifica la gestione di più reti

VeloSky offre una piattaforma convergente e completamente unificata che integra perfettamente le reti cablate e wireless in un unico piano di gestione. La sua architettura combina servizi avanzati di rete e di sicurezza, offrendo ai clienti gli strumenti necessari per ottimizzare le prestazioni delle applicazioni e salvaguardare le loro reti. VeloSky è progettata e strettamente integrata con le reti dei service provider. La piattaforma supporta connessioni cablate, accesso wireless fisso 5G e connessioni satellitari. La convergenza delle reti cablate e wireless elimina la necessità di dispositivi hardware separati per ogni tipo di connettività. Inoltre, VeloSky offre Provisioning Zero Touch, monitoraggio, visibilità e risoluzione dei problemi utilizzando una console unificata per fibra, accesso wireless fisso e satellite. Questo semplifica la gestione della rete, migliora l’efficienza e riduce le spese, garantendo al contempo una connettività continua per tutti gli utenti.

VeloSky offre ai service provider gli strumenti necessari per semplificare le operations e migliorare la connettività. Consente ai provider di soddisfare le richieste di soluzioni sicure, scalabili e affidabili e permette loro di rimanere competitivi e innovativi nell’attuale panorama digitale in continua evoluzione. VeloSky è disponibile da oggi.

Dichiarazioni

“VeloSky rappresenta un salto di qualità nella convergenza di rete”, ha dichiarato Sanjay Uppal, Vice President and General Manager VeloCloud Division di Broadcom. “Unificando le diverse strutture di rete in un’unica piattaforma ottimizzata per l’intelligenza artificiale, i service provider possono offrire servizi premium e differenziati ai clienti enterprise, semplificando le operations e accelerando il time-to-revenue”.

“Vodafone Business riconosce il potenziale di trasformazione del fixed wireless access nel consentire alle aziende l’adozione di applicazioni avanzate, tra cui l’AI. La soluzione VeloSky di Broadcom è allineata con i nostri progetti per una connettività convergente; ha il potenziale per permetterci di fornire soluzioni ‘network as a service’ sicure, ad alte prestazioni e resilienti che soddisfano le richieste dinamiche delle aziende di oggi”, commenta Fanan Henriques, Direttore Prodotti e Internazionale, Vodafone Business.