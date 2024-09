Innovazione e sport: la nuova era del calcio digitale

L’innovazione dal punto di vista tecnologico ha già cominciato a rivoluzionare anche il mondo del calcio. Quest’ultimo è un mercato impressionante, se consideriamo solamente la realtà legata al calcio europeo parliamo di una potenza economica che raggiunge una cifra pari a 29,5 miliardi di euro. Cifra, tra l’altro, caratterizzata da un costante e continuo aumento dei ricavi da matchdays e attività commerciali. Al centro di quest’evoluzione ci sono proprio le innovazioni tecnologiche, che hanno cambiato le abitudini di consumo dei fan. Gli appassionati di questo sport, infatti, soprattutto i più giovani, sono alla ricerca di contenuti sempre più interattivi mediante l’accesso alle informazioni in tempo reale. In questo senso, a rivoluzionare completamente l’esperienza dei tifosi sono senza ombra di dubbio le app mobile. La fanbase sta diventando ogni giorno sempre più diversificata, sta crescendo moltissimo anche l’interesse per il calcio femminile. I clienti più giovani, per l’appunto, più che guardare le partite dal vivo e di persona preferiscono un maggior coinvolgimento dal punto di vista digitale mediante social media, video e piattaforme streaming.

Accesso alle informazioni in tempo reale

Ad oggi, con l’avvento del digitale e dell’online, quindi, risulta essere sempre più facile seguire il mondo del calcio e restare in contatto con quest’ultimo. Basti pensare a tutte le app mobile che abbiamo a disposizione, le quali permettono ai tifosi di avere accesso a dati e a statistiche in tempo reale, agli aggiornamenti sulle partite e alle notizie inerenti al proprio o ai propri club preferiti. Spostandoci sul mondo del gioco, ad esempio, in questo senso le app di scommesse saranno particolarmente utili, in quanto sarà possibile capire match per match quante chance di fare bene avranno le diverse squadre, compresa quella preferita. Tutto questo osservando le quote delle singole partite. Tuttavia, ci sarà anche l’opportunità di ricevere aggiornamenti sui risultati in diretta e una cronaca puntuale della partita. Insomma, un po’ quello che fanno le App live score quali Sofascore e simili. Per una lista completa delle migliori app di scommesse, ragionando in quest’ottica, è possibile visitare sitiscommesse.com. In questa maniera è impossibile perdersi qualcosa e non restare aggiornati a 360 gradi. Avere queste informazioni perennemente a portata di mano, quindi, ha completamente rivoluzionato il mondo del calcio, lo ha reso decisamente più coinvolgente, interattivo e personalizzato. Proprio ciò che chiedevano e chiedono ancora i fan.

AI e Futuro del Calcio Digitale

Il calcio, quindi, giorno dopo giorno ormai da qualche anno sta avendo un approccio sempre più digitale. In questo senso le piattaforme di streaming e i social media stanno lavorando per accontentare i fan e per rendere la loro esperienza più interattiva e coinvolgente possibile. Una volta questo sport era solamente guardare le partite dal vivo o in televisione, mentre oggi non è più così. Ci sono le live streaming, gli highlights, i video di backstage e molto altro ancora. Inoltre, innovazioni dal punto di vista tecnologico come la Realtà Aumentata e l’Intelligenza Artificiale, che operano alla grande anche in altri settori, stanno completamente rivoluzionando la maniera nella quale gli appassionati di calcio vivono le partite sia da casa che dagli spalti dello stadio. Mentre la realtà virtuale è in grado di offrire ai tifosi un’esperienza del tutto immersiva, infatti, la realtà aumentata può offrire loro informazioni in tempo reale durante le varie partite. Si può affermare, insomma, che il calcio sta entrando in una nuova vera e propria era, durante la quale la capacità di adattamento al nuovo determinerà il futuro di leghe, federazioni e club. Gli investimenti nelle nuove tecnologie non sono solamente una scelta, ma sono anche un dovere se si vuole tenere il tasso di interesse intorno al calcio così alto.