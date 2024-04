ISP: più convenienza e più efficienza con Huawei

In un’epoca in cui gli utenti sono sempre più connessi, gli Internet Service Proveder (ISP) devono poter garantire soluzioni e prodotti non solo efficienti, ma che aiutino anche a rispettare l’ambiente. In occasione della FTTH Conference 2024 di Berlino, Huawei ha presentato diverse use case della rete fissa di quinta generazione (F5G) e una serie di prodotti e soluzioni all’avanguardia che rispondono alle attuali esigenze di realizzare un Internet più intelligente, sostenibile e a banda ultra-larga.

Per soddisfare le necessità degli Internet Service Provider (ISP) e dei Managed Service Provider (MSP), Huawei ha presentato una rete target in grado di supportare “10G to room, 50G to home, 100G/200G to CO (central office) e 400G/800G to DC”. Inoltre, facendo leva su diverse tecnologie come Wi-Fi 7, FTTx, 50G PON, Alps-WDM e 400G/800G, Huawei ha lanciato la soluzione premium di rete all-optical appositamente rivolta agli ISP, affinché possano supportare i propri clienti nell’implementazione di reti dotate di modelli deterministici a costi inferiori.

Miglioramento delle reti di trasporto per una maggiore qualità e larghezza di banda

Con il passaggio delle reti domestiche a banda larga e delle linee private aziendali alla banda ultra-larga a 10 Gigabit, le reti metropolitane di trasporto ottico (OTN, Optical Transport Network) devono essere distribuite negli uffici centrali (CO, Central Offices) e aggiornate a una larghezza di banda di 100 Gbps, mentre le reti backbone richiedono 400 Gbps per garantire un trasporto a banda ultra-larga privo di interruzioni grazie a una migliore capacità.

In questo contesto, le soluzioni Alps-WDM e 400G di Huawei pensate per gli ISP possono ridurre i costi di implementazione della rete e aumentare la larghezza di banda della dorsale. L’OXC semplifica infatti notevolmente l’implementazione e riduce il consumo energetico e i costi di O&M. Infine, la soluzione ASON permette di raggiungere un’affidabilità di rete del 99,9999% e garantisce un servizio continuo e privo di interruzioni.

Huawei per gli ISP: Accesso illimitato all-optical a 10 Gigabit

Le applicazioni digitali per le abitazioni sono in costante aumento e l’esperienza della larghezza di banda si sta estendendo dai salotti alle camere da letto, passando per gli studi e persino le cucine, consentendo agli utenti di usufruire di applicazioni video del tipo click-and-start. Questo scenario sempre più comune richiede pertanto una migliore garanzia di esperienza del servizio end-to-end e connessioni interamente ottiche per assicurare l’accesso Gigabit in ogni stanza. Per rispondere a queste esigenze, gli ISP devono passare alla rete ottica passiva (10G PON) con capacità 10-Gigabit, che consente di fornire servizi Gigabit attraverso reti domestiche a 10-Gigabit con una copertura continua e ininterrotta all’interno dell’intera abitazione.

La soluzione FTTO 2.0 di nuova generazione per i servizi B2B

Per gli ISP che hanno avviato una graduale trasformazione in MSP, Huawei ha lanciato la soluzione di nuova generazione FTTO 2.0 per gli scenari campus nell’era del Wi-Fi 7, insieme alla soluzione 50G POL, con l’obiettivo di assicurare massime prestazioni in grado di soddisfare le diverse esigenze di rete dei campus dei clienti del settore. Basata sulle tecnologie XGS-PON Pro e Wi-Fi 7, FTTO 2.0 è stata migliorata in termini di prestazioni e esperienza d’uso. Questa soluzione è infatti caratterizzata da banda ultra-larga, semplicità, elevata qualità e requisiti sostenibili, e in grado di soddisfare le esigenze dei clienti del settore per la realizzazione di reti campus di nuova generazione.

Il nuovo supporto DC 908 Pro porta valore aggiunto agli ISP

Per gli scenari di interconnessione tipici dei data center (DCI), tra le novità di Huawei per gli ISP troviamo la piattaforma DCI di nuova generazione, Huawei OptiXtrans DC908 Pro, che assicura maggiore larghezza di banda, affidabilità e intelligenza.

Larghezza di banda superiore: il DC908 Pro supporta una lunghezza d’onda singola di 1,2 Tbit/s su distanze fino a 240 km, tre volte superiori alla media del settore.

Maggiore affidabilità: il DC908 Pro è dotato dell’innovativa soluzione Storage-Optical Connection Coordination (SOCC), che raggiunge un’affidabilità del 99,999% garantendo la sicurezza e la continuità del servizio.

Maggiore intelligenza: grazie al supporto per lo sviluppo semplificato basato sull’IT, lo sviluppo privo di NMS e il provisioning one-click del servizio, il DC908 Pro elimina la necessità di competenze specialistiche.

In futuro, Huawei continuerà a collaborare con i propri clienti e partner ISP globali con l’obiettivo di innovare e integrare sempre più le tecnologie intelligenti nel settore, creando le condizioni per un percorso di trasformazione intelligente più sostenibile, efficiente e innovativo.

Dichiarazioni

“Prima dell’implementazione della rete FTTH da parte degli ISP, consigliamo di effettuare una pianificazione globale della rete target“, ha dichiarato Gu Yunbo, Presidente, HuaweiEnterprise Optical Business Domain, illustrando come la soluzione di rete premium interamente ottica di Huawei dedicata agli ISP possa garantire un’esperienza dai costi ottimali.

Wu Jie, Direttore del Dipartimento Enterprise ISP Account di Huawei in Europa, ha aggiunto: “Huawei si impegna a promuovere lo sviluppo sostenibile del settore con soluzioni innovative e tecnologie smart. Pertanto, il nostro obiettivo è quello di contribuire a creare valore dalla trasformazione intelligente“.