Kubix Link 3.4 e Kubix Forms sono ora disponibili

Lectra, azienda operante nell’Industria 4.0 nei settori del fashion, automotive e arredamento, annuncia un’importante evoluzione della sua piattaforma SaaS dedicata alla gestione dei dati di prodotto per il settore del fashion: Kubix Link 3.4. Questa nuova versione migliora l’efficienza in ogni fase di commercializzazione del prodotto, dal design al marketing. Il lancio avviene contestualmente alla presentazione di Kubix Forms, una soluzione che semplifica la raccolta e l’integrazione di dati da utenti terzi sulla piattaforma Kubix Link.

Per mantenere la redditività a fronte dell’attuale instabilità economica e della forte concorrenza, i brand del fashion sono chiamati a ridurre i costi. Oltre a rinnovare le collezioni a ritmi sempre più accelerati, i marchi devono anche ottimizzare i processi di produzione. Infine, devono anche rispettare requisiti sempre più rigorosi in termini di sostenibilità, conformità e tracciabilità.

In questo contesto, è fondamentale disporre di informazioni che siano le più accurate e aggiornate possibili in ogni fase del ciclo di vita del prodotto. I brand del fashion devono anche essere in grado di condividere con facilità tali informazioni di prodotto con tutti gli attori coinvolti dal design alla produzione, distribuzione e marketing delle loro collezioni.

Una migliore user experience con Kubix Link

Con Kubix Link PLM, Lectra offriva già una piattaforma SaaS in cloud comprensiva di funzionalità PLM (Product Lifecycle Management, gestione del ciclo di vita del prodotto), PIM (Product Information Management, gestione delle informazioni di prodotto) e DAM (Data Asset Management, gestione delle risorse dati).

Kubix Link 3.4 migliora la user experience grazie a una nuova organizzazione dei contenuti multimediali (foto, video), a una maggiore capacità di storage e a una maggiore flessibilità nell’uso degli strumenti disponibili, oltre a traduzioni più efficaci per facilitare la cooperazione tra i team multilingua.

Questa nuova versione fornisce anche un’integrazione trasparente delle soluzioni di terze parti, simili ad AccuMark, il software di modellistica di Lectra, o la nuovissima offerta Kubix Forms, presentata parallelamente a Kubix Link 3.4 per facilitare la collaborazione tra brand fashion e i loro partner esterni.

Collaborazione più efficace e più semplice con Kubix Forms

Presentato parallelamente a Kubix Link 3.4, Kubix Forms rivoluziona la collaborazione tra i brand del fashion e i loro partner: gli utenti terzi possono arricchire ed espandere le informazioni disponibili su Kubix Link. È ora possibile superare le sfide della tracciabilità risalendo alle origini dei tessuti e calcolando la loro impronta di carbonio, controllare la qualità della produzione e interagire in modo trasparente con fornitori e brand per ottenere più facilmente informazioni sui prodotti. L’integrazione della risposta automatica in Kubix Link assicura che il lavoro proceda in modo fluido, riducendo il tempo dedicato all’inserimento manuale dei dati, e promuove l’arricchimento dei dati in modo sicuro per i brand.

