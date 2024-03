TextileGenesis: conosci le nuove funzionalità della versione 2.0

Avere una completa visibilità della supply chain è fondamentale e, per questo motivo, le aziende hanno bisogno di soluzioni affidabili che garantiscano tracciabilità e trasparenza. TextileGenesis, azienda del Gruppo Lectra, annuncia il lancio della versione 2.0 della sua piattaforma SaaS, che mette a disposizione dell’ecosistema della moda un sistema di tracciabilità digitalizzato, sicuro e affidabile di tutti i materiali e capi di abbigliamento. Questa versione offre nuove funzionalità innovative, dalla gestione del rischio al motore di tracciabilità, basato su oltre 300 passaggi di trasformazione della supply chain, fino a una piattaforma unificata, integrata in tempo reale con oltre il 90% dei principali standard di certificazione dei materiali.

Le nuove funzionalità introdotte da TextileGenesis

Per supportare le aziende del settore a rispettare le normative globali sulla trasparenza, sempre più stringenti, e a migliorare la user experience complessiva dei brand fashion e dei fornitori di tessuti, TextileGenesis ha introdotto le seguenti nuove funzionalità:

Un modulo di gestione del rischio e della conformità che consente di monitorare e segnalare automaticamente i rischi della supply chain globale utilizzando i database disponibili al pubblico (come la lista delle entità UFLPA). Il sistema acquisisce e segnala i rischi lungo l’intera catena del valore, dal tier 1 al 4.

Il motore di tracciabilità di TextileGenesis assicura che ogni transazione nel sistema rifletta la complessità del mondo reale, con quasi 300 passaggi di trasformazione della supply chain.

Consolidamento di tutti i principali schemi di certificazione dei materiali su una singola piattaforma unificata che consente la verifica delle terze parti tramite enti di certificazione. Gli schemi di certificazione della sostenibilità delle terze parti e la verifica indipendente sono requisiti fondamentali per la nuova legge europea che vieta il greenwashing per garantire che le dichiarazioni di sostenibilità del prodotto siano autentiche e verificabili.

Verifica dell’origine dei materiali (per fornitori tier 4 e 5) lungo tutta la catena del valore, dal poliestere riciclato, al cotone organico, dalla cellulosa artificiale fino alle fibre animali ecologiche.

La nuova versione della piattaforma di TextileGenesis consente scambi di dati automatici e standardizzati con i brand fashion e con i fornitori di tessuti tramite i protocolli API e SFTP.

Conclusioni

Nel complesso, gli utenti della piattaforma di TextileGenesis dispongono di una dashboard utente significativamente migliorata, un’interfaccia intuitiva e controlli di integrità dei dati aggiuntivi per garantire una piattaforma di tracciabilità altamente robusta, affidabile e scalabile. Attualmente, oltre 8.000 addetti alla supply chain in più di 70 Paesi stanno utilizzando la piattaforma per aumentare la tracciabilità delle loro supply chain, per più di 800 milioni di unità.