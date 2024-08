MegaMod CoolChip: il sistema di liquid cooling per PFM di Vertiv

Con la domanda crescente di funzionalità AI per i data center, che supera l’offerta, sviluppatori e operatori si concentrano sulla necessità di introdurre nuove risorse il più rapidamente possibile. Per sostenere questo obiettivo, Vertiv, fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche e le soluzioni di continuità, ha presentato Vertiv MegaMod CoolChip, una soluzione per data center modulari prefabbricati (PFM) dotata di un sistema di liquid cooling e progettata per consentire un’elaborazione AI efficiente e affidabile. La soluzione può essere configurata per supportare le piattaforme dei più importanti provider di AI computing e può essere adattata in base alle esigenze dei clienti. Coniugando la qualità e l’efficienza dei processi offerti dalla produzione off-site con le migliori tecnologie AI, MegaMod CoolChip può ridurre fino al 50% i tempi di implementazione delle infrastrutture digitali critiche per l’AI.

Basandosi sull’esperienza di Vertiv nello sviluppo di sistemi di data center modulari prefabbricati, MegaMod CoolChip è stato progettato per soddisfare i requisiti specifici dell’AI computing attraverso una soluzione pronta all’uso che integra la tecnologia Vertiv CoolChip per supportare il liquid cooling direct-to-chip, la protezione e la distribuzione dell’energia ad alta efficienza e altre tecnologie critiche per le infrastrutture digitali. La soluzione è disponibile in tutto il mondo e può essere utilizzata sia per riadattare in forma modulare una struttura esistente sia per realizzare un nuovo data center autonomo, supportando fino a centinaia di kilowatt per row, con unità prefabbricate che raggiungono diversi megawatt.

MegaMod CoolChip è progettato per l’AI Computing

Secondo le più recenti ricerche di Omdia, la domanda di soluzioni modulari e micro data center prefabbricati è stata amplificata dall’AI, e Vertiv è stata annoverata tra i leader a livello globale. Gli ingegneri di Vertiv hanno utilizzato le conoscenze acquisite sulle strutture modulari prefabbricate e sulle esigenze di implementazione dell’AI per sviluppare le soluzioni Vertiv MegaMod CoolChip, al fine di supportare i requisiti di AI attuali e del futuro. Le caratteristiche principali della soluzione includono:

Calcolo ad alta densità : MegaMod CoolChip supporta i sistemi IT del provider di calcolo AI scelto dal cliente, comprese le piattaforme di computing accelerato, integrate in rack di apparecchiature con impianti idrici integrati e unità di distribuzione dell’alimentazione a rack Vertiv ad alta densità (rPDU). Anche i rack integrati dei provider di calcolo AI scelti dal cliente possono essere consolidati nelle strutture prefabbricate.

: MegaMod CoolChip supporta i sistemi IT del provider di calcolo AI scelto dal cliente, comprese le piattaforme di computing accelerato, integrate in rack di apparecchiature con impianti idrici integrati e unità di distribuzione dell’alimentazione a rack Vertiv ad alta densità (rPDU). Anche i rack integrati dei provider di calcolo AI scelti dal cliente possono essere consolidati nelle strutture prefabbricate. Infrastruttura di liquid cooling ad alta densità: I chiller Vertiv e le unità di cooling distribution (CDU) garantiscono una gestione sicura ed efficiente dei fluidi di raffreddamento da e verso il rack. MegaMod CoolChip utilizza il cooling direct-to-chip per CPU e GPU ad alta potenza, gestendo la dissipazione del calore dai componenti non serviti dalle piastre di raffreddamento direct-to-chip. L’equilibrio tra i sistemi di liquid cooling e quelli ad aria è adattato al design della piattaforma di AI computing per ottimizzarne l’efficienza.

I chiller Vertiv e le unità di cooling distribution (CDU) garantiscono una gestione sicura ed efficiente dei fluidi di raffreddamento da e verso il rack. MegaMod CoolChip utilizza il cooling direct-to-chip per CPU e GPU ad alta potenza, gestendo la dissipazione del calore dai componenti non serviti dalle piastre di raffreddamento direct-to-chip. L’equilibrio tra i sistemi di liquid cooling e quelli ad aria è adattato al design della piattaforma di AI computing per ottimizzarne l’efficienza. Protezione e distribuzione dell’energia ad alta efficienza : Le tecnologie di alimentazione Vertiv forniscono la protezione e la distribuzione dell’alimentazione dalla rete al rack, compresi i busway, i dispositivi di commutazione e le compatibilità con il gruppo di continuità (UPS) ad alta efficienza Vertiv Trinergy e la soluzione Vertiv PowerNexus , che riduce l’ingombro del sistema di alimentazione grazie allo stesso collegamento dell’UPS e del dispositivo di commutazione.

: Le tecnologie di alimentazione Vertiv forniscono la protezione e la distribuzione dell’alimentazione dalla rete al rack, compresi i busway, i dispositivi di commutazione e le compatibilità con il gruppo di continuità (UPS) ad alta efficienza e la soluzione , che riduce l’ingombro del sistema di alimentazione grazie allo stesso collegamento dell’UPS e del dispositivo di commutazione. Montaggio modulare : MegaMod CoolChip viene fornito in unità prefabbricate, comprendenti l’armadio del fabbricato e tutti i relativi sistemi, che vengono assemblati on-site. È disponibile anche in unità montate su skid, per offrire opzioni di flessibilità per le nuove realizzazioni, i retrofit e gli ampliamenti. Il tutto è integrato in un ambiente di produzione controllato e pulito, che riduce i rischi attraverso i processi di assemblaggio e collaudo.

: MegaMod CoolChip viene fornito in unità prefabbricate, comprendenti l’armadio del fabbricato e tutti i relativi sistemi, che vengono assemblati on-site. È disponibile anche in unità montate su skid, per offrire opzioni di flessibilità per le nuove realizzazioni, i retrofit e gli ampliamenti. Il tutto è integrato in un ambiente di produzione controllato e pulito, che riduce i rischi attraverso i processi di assemblaggio e collaudo. Responsabilità di un unico fornitore: Dalla consulenza iniziale alla configurazione, alla realizzazione, all’installazione, alla messa in servizio e ai servizi relativi all’intero ciclo di vita, Vertiv gestisce tutti gli aspetti di sviluppo della soluzione per snellire i processi, riducendo la richiesta di risorse da parte del cliente e garantendo un’efficienza in termini di costi e tempi.

Una soluzione sostenibile

La soluzione MegaMod CoolChip di Vertiv può anche consentire di soddisfare gli obiettivi di sostenibilità degli Operatori e degli Sviluppatori di Data Center. Grazie all’impiego di tecnologie avanzate altamente efficienti, come il liquid cooling direct-to-chip e l’infrastruttura di alimentazione Vertiv, i data center MegaMod CoolChip possono migliorare i valori di “Power Usage Effectiveness” (PUE) rispetto ai data center che utilizzano tecnologie tradizionali, con conseguente riduzione delle emissioni di CO₂.

Dichiarazioni

“MegaMod CoolChip è una soluzione per le infrastrutture digitali critiche completamente attrezzata che i clienti possono implementare rapidamente e con sicurezza”, ha dichiarato Viktor Petik, Vice President Infrastructure Solutions di Vertiv. “L’assemblaggio in fabbrica e il collaudo in un ambiente controllato contribuiscono ad accelerare i tempi di realizzazione, oltre a garantire il contenimento di costi e tempi. L’aggiunta di questa soluzione al nostro portfolio offre maggiore flessibilità per accelerare in modo efficace l’AI”.