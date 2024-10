Pure Storage annuncia novità rivoluzionare per il data storage

Interessanti annunci in ambito file services arrivano da Pure Storage, il pioniere IT che propone la tecnologia e i servizi di data storage più avanzati a livello globale. L’azienda ha presentato nuove innovazioni nella sua piattaforma come Real-time Enterprise File, servizi file dinamici che si modificano, adattano e riconfigurano in tempo reale per adeguarsi alle esigenze delle applicazioni moderne. Le novità proseguono poi con VM Assessment e Universal Credits estendendo ulteriormente la leadership dell’azienda nel comparto STaaS (Storage as-a-Service).

La Pure Storage Platform propone livelli ineguagliati di agilità e riduzione del rischio attraverso una semplice piattaforma storage unificata e un’esperienza as-a-service flessibile per la più ampia varietà di casistiche d’utilizzo – dall’on-premises al cloud pubblico fino agli ambienti hosted. Grazie ad aggiornamenti continui e non limitanti e a una esperienza as-a-service di alto livello, la piattaforma si adatta trasparentemente all’evoluzione delle necessità delle aziende moderne.

File services reimmaginati: Real-time Enterprise File arricchisce l’offerta di Pure Storage

Nel business di oggi le applicazioni a utilizzo intensivo di dati hanno bisogno molto più di quanto possa offrire lo storage legacy. Il file storage tradizionale, appesantito da rigide architetture obsolete e strati su strati di protocolli e complessità di gestione, è estremamente difficile da aggiornare e modificare impedendone la risposta alle richieste dei workload moderni come AI, analytics e VDI. All’interno della piattaforma invece, Real-time Enterprise File è stato appositamente studiato per risolvere le limitazioni del file storage tradizionale e permettere ai clienti di reagire rapidamente e gestire le necessità applicative in tempo reale. Real-time Enterprise File si traduce in risultati migliori a fronte di un total cost of ownership inferiore rispettando le esigenze dinamiche delle aziende. Le ultime novità di Pure comprendono:

Agilità in tempo reale: il file storage legacy è rigido e vincola le aziende a silos preconfigurati che non possono essere utilizzati al massimo della loro capacità né modificati in base ai requisiti dinamici delle applicazioni. Pure consente invece ai clienti di adeguare lo storage alle variazioni di business con:

il file storage legacy è rigido e vincola le aziende a silos preconfigurati che non possono essere utilizzati al massimo della loro capacità né modificati in base ai requisiti dinamici delle applicazioni. Pure consente invece ai clienti di adeguare lo storage alle variazioni di business con: Agilità su tutte le risorse storage: Real-time Enterprise File offre agilità mediante storage pool globali che permettono di massimizzare tutte le risorse storage aziendali senza pianificazioni complesse né riserve o allocazioni a parte per ciascun array. Attraverso Pure Fusion, inoltre, si possono automatizzare le operazioni a livello di flotta, come l’assegnazione dei workload e il ribilanciamento di qualsiasi combinazione di array nell’intero parco di risorse Pure Storage.

Real-time Enterprise File offre agilità mediante storage pool globali che permettono di massimizzare tutte le risorse storage aziendali senza pianificazioni complesse né riserve o allocazioni a parte per ciascun array. Attraverso Pure Fusion, inoltre, si possono automatizzare le operazioni a livello di flotta, come l’assegnazione dei workload e il ribilanciamento di qualsiasi combinazione di array nell’intero parco di risorse Pure Storage. Zero-Move Tiering: con i file legacy, se un’applicazione richiede accesso a dati aventi un profilo prestazionale differente, l’IT è costretto a spostare fisicamente i dati sull’array che eroga le performance richieste. Real-time Enterprise File implementa invece per la prima volta in assoluto un tiering senza spostamenti permettendo all’IT di fornire il livello di prestazioni richiesto senza dover spostare fisicamente i dati da un tier all’altro.

con i file legacy, se un’applicazione richiede accesso a dati aventi un profilo prestazionale differente, l’IT è costretto a spostare fisicamente i dati sull’array che eroga le performance richieste. Real-time Enterprise File implementa invece per la prima volta in assoluto un permettendo all’IT di fornire il livello di prestazioni richiesto senza dover spostare fisicamente i dati da un tier all’altro. Un’autentica continuità operativa: per ogni aggiornamento e riconfigurazione al loro interno, i sistemi legacy richiedono spostamenti di dati, pre-pianificazioni e interruzioni operative per gli utenti finali. Solamente Pure offre aggiornamenti hardware e software non bloccanti su tutta la propria piattaforma che non implicano migrazioni né perdite di dati indipendentemente dalla portata dell’aggiornamento.

per ogni aggiornamento e riconfigurazione al loro interno, i sistemi legacy richiedono spostamenti di dati, pre-pianificazioni e interruzioni operative per gli utenti finali. Solamente Pure offre aggiornamenti hardware e software non bloccanti su tutta la propria piattaforma che non implicano migrazioni né perdite di dati indipendentemente dalla portata dell’aggiornamento. Maggior supporto per i workload sensibili ai costi: FlashBlade//S100 è una nuova piattaforma AI-ready con supporto GPUDirect che introduce costi progressivi su tutti i mercati e livelli di prezzo. Il sistema vanta un’architettura scale-out progettata per casistiche di utilizzo enterprise entry-level come AI, conformità, condivisione di contenuti, repository di immagini, IoT, edge e applicazioni ROBO.

FlashBlade//S100 è una nuova piattaforma AI-ready con supporto GPUDirect che introduce costi progressivi su tutti i mercati e livelli di prezzo. Il sistema vanta un’architettura scale-out progettata per casistiche di utilizzo enterprise entry-level come AI, conformità, condivisione di contenuti, repository di immagini, IoT, edge e applicazioni ROBO. Semplicità fin dalle basi: l’aggiunta incontrollata di nuove funzionalità nelle architetture storage legacy genera livelli significativi di complessità e gestione onerosa in termini di tempo. Per esempio, i singoli workload devono essere configurati per il QoS. La piattaforma Pure Storage ridefinisce invece il concetto di semplicità di gestione con:

l’aggiunta incontrollata di nuove funzionalità nelle architetture storage legacy genera livelli significativi di complessità e gestione onerosa in termini di tempo. Per esempio, i singoli workload devono essere configurati per il QoS. La piattaforma Pure Storage ridefinisce invece il concetto di semplicità di gestione con: Operazioni cloud-like: grazie all’approccio cloud-like per le operazioni sulla Pure Storage Platform, Real-time Enterprise File semplifica radicalmente l’IT. I dati possono essere semplicemente collocati assegnando uno SLA con cui lo storage si amplierà e varierà autonomamente in base alla crescita dei dati. Anche servizi come la configurazione multiprotocollo e QoS sono gestiti automaticamente.

grazie all’approccio cloud-like per le operazioni sulla Pure Storage Platform, Real-time Enterprise File semplifica radicalmente l’IT. I dati possono essere semplicemente collocati assegnando uno SLA con cui lo storage si amplierà e varierà autonomamente in base alla crescita dei dati. Anche servizi come la configurazione multiprotocollo e QoS sono gestiti automaticamente. Linguaggio naturale per i file: Pure Storage continua a semplificare la gestione con AI Copilot for File, un inedito modello di linguaggio naturale che permette a specialisti IT generici, team DevOps ed esperti storage di affrontare le problematiche collegate ai file ed eliminare i colli di bottiglia IT.

Pure Storage continua a semplificare la gestione con AI Copilot for File, un inedito modello di linguaggio naturale che permette a specialisti IT generici, team DevOps ed esperti storage di affrontare le problematiche collegate ai file ed eliminare i colli di bottiglia IT. La potenza dello Storage as-a-Service estesa ai file: solamente Pure offre una reale soluzione storage-as-a-service per i file attraverso Evergreen//One con il più alto numero di SLA concorrenti di tutto il settore.

Altre innovazioni a prova di futuro annunciate sulla piattaforma Pure Storage

Ottimizzazione delle operazioni di virtualizzazione con la nuova funzione Virtual Machines (VM) Assessment

Con gli ambienti di virtualizzazione che devono affrontare crescenti incertezze e stravolgimenti, la piattaforma Pure Storage propone la prima funzione di VM Assessment che aiuta i decision maker IT a modernizzare le operazioni di virtualizzazione per i workload critici. Una vera esclusiva nel settore, VM Assessment implementa monitoraggio delle prestazioni, pianificazione avanzata degli scenari e indicazioni per il corretto dimensionamento dei sistemi attraverso Pure1. Gli amministratori possono iniziare a identificare le opportunità di ottimizzazione delle risorse VM ottenendo insight approfonditi sul relativo utilizzo e sul potenziale impatto sugli abbonamenti. VM Assessment è disponibile gratuitamente per tutti i clienti con abbonamento Pure1.

Universal Credits: la novità che offre flessibilità finanziaria

Rafforzando ulteriormente la propria leadership nel settore STaaS, l’azienda ha introdotto la soluzione Universal Credits che fornisce flessibilità senza precedenti permettendo alle aziende di acquistare crediti utilizzabili successivamente su vari servizi senza vincolarsi ad abbonamenti specifici pur mantenendo la prevedibilità dei costi. I clienti possono approfittare di sconti a volume acquistando Universal Credits applicabili a diversi servizi Evergreen//One, Pure Cloud Block Store e Portworx.

Dichiarazioni società

“Ancora una volta Pure innalza l’asticella nelle piattaforme moderne per data storage. Sono anni che la rigidità del file storage obsoleto procura un enorme disservizio ai clienti rallentandoli e costringendoli a frequenti cicli di refresh tecnologico. Attraverso la piattaforma Pure Storage, Real-time Enterprise File e le novità di VM Assessment e Universal Credits permettono ai nostri clienti di navigare le rapide di un ambiente di business complesso in piena serenità”, dichiara Ajay Singh, Chief Product Officer, Pure Storage.

“La modernizzazione storage è un imperativo essenziale per le moderne aziende data-driven. Un ambiente storage semplificato facile da accedere e da gestire è un must per le realtà che vengono misurate secondo il loro time-to-market. La piattaforma altamente differenziata di Pure ha cambiato la percezione dei clienti circa quello che una infrastruttura storage moderna è in grado di fornire. L’introduzione di Real-time Enterprise File e l’estensione delle capacità STaaS consolidano ulteriormente la leadership di Pure sul mercato”, commenta Matt Kimball, VP & Principal Analyst, Moor Insights & Strategy.