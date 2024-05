Single Node Swarm di DataCore rivoluziona la gestione dati

A seguito della trasformazione digitale le aziende di tutti i settori hanno dovuto gestire una quantità di dati impressionante e, di conseguenza, hanno dovuto rivedere le loro strategie di Data Management e storage.

Sfruttando oltre due decenni di esperienza nelle tecnologie di storage, DataCore continua a innovare nella gestione dei dati e nell’edge computing. DataCore Single Node Swarm rappresenta un’iniziativa strategica per affrontare le esigenze uniche delle odierne organizzazioni IT, in particolare nei deployment di storage di dimensioni contenute, nei siti remoti (ROBO, Remote Office/Branch Office) e nell’edge, dove storage ed elaborazione locali dei dati sono cruciali.

Nel panorama IT attuale, il concetto di “data gravity” – dove i dati si accumulano e attraggono a loro volta altri dati e applicazioni – pone grandi sfide, specialmente in ambienti con spazio limitato. Unendo la tecnologia dei container basata su Kubernetes, ottenuta dalla precedente acquisizione di MayaData, all’offerta di punta di object storage di DataCore, Single Node Swarm si propone come un’innovativa piattaforma di object storage containerizzato. Questa soluzione consente di affrontare le sfide legate agli ambienti più piccoli, permettendo ai dati di essere memorizzati, gestiti e protetti con una latenza ridotta, una velocità di trasmissione più elevata e una rapida elaborazione locale dei dati.

Single Node Swarm: una tecnologia per workload esigenti pronta per il futuro

“Riflettendo sulla previsione di Gartner secondo cui, entro il 2025, il 75% dei dati generati dalle imprese sarà elaborato al di fuori dei tradizionali data center, Single Node Swarm è la risposta di DataCore a questo cambiamento di mercato,” ha detto Abhi Dey, Chief Product Officer di DataCore Software. “Questa nuova soluzione esprime il nostro impegno strategico verso i nostri clienti mentre modernizzano la loro infrastruttura IT”.

Single Node Swarm è una soluzione di software-defined object storage che offre protezione e archiviazione dei dati robuste nei deployment di dimensioni più contenute. Garantisce resilienza informatica in caso di ransomware, accessi non autorizzati e perdita di dati. La sua architettura offre libertà e flessibilità hardware, consentendo alle organizzazioni di scegliere l’attrezzatura ideale per le proprie esigenze di calcolo, senza essere costretti a ricorrere a specifici fornitori. Le imprese possono sfruttare questa piattaforma semplificata e conveniente ottimizzando la propria operatività e aprendo la strada alla crescita sostenibile e al vantaggio competitivo.

Ampia applicabilità in tutti i contesti IT

Single Node Swarm porta la gestione dei dati di classe enterprise anche in ambienti IT di piccole dimensioni in vari settori industriali, tra cui:

Sanità : memorizzazione e accesso ai dati medici in strutture remote e mobili

: memorizzazione e accesso ai dati medici in strutture remote e mobili Servizi finanziari : archiviazione e conservazione a lungo termine dei dati nelle filiali

: archiviazione e conservazione a lungo termine dei dati nelle filiali Vendita al dettaglio : gestione in loco del magazzino e delle registrazioni delle vendite

: gestione in loco del magazzino e delle registrazioni delle vendite Istruzione : supporto alla gestione dei dati del campus remoto e alla distribuzione dei contenuti

: supporto alla gestione dei dati del campus remoto e alla distribuzione dei contenuti Viaggi e logistica : memorizzazione e protezione dei documenti in reti decentralizzate

: memorizzazione e protezione dei documenti in reti decentralizzate Media & Entertainment : facilitazione dell’accesso locale alle risorse multimediali dalla produzione

: facilitazione dell’accesso locale alle risorse multimediali dalla produzione Ricerca: sicurezza dei dati di ricerca nei siti remoti

Prime recensioni e aspettative di mercato

Timo Fischer, Managing Director di Campus Computersysteme, ha condiviso il suo entusiasmo per il lancio: “Siamo lieti di supportare il lancio di Single Node Swarm di DataCore. Questa innovativa offerta per lo storage dei dati è perfettamente adatta alle esigenze dei nostri clienti. Ora possiamo offrirgli protezione dei dati e archiviazione attiva – che solitamente sono disponibili solo nei grandi data center – in installazioni on-site più piccole. Questo fattore di forma compatto, offerto a un prezzo equo, permette di memorizzare più dati con meno sforzo. Grazie al collaudato approccio software-defined di DataCore, quando si tratta di hardware siamo completamente indipendenti dai fornitori”.