Spend Management: più produttività con le novità SAP

In occasione della SAP Spend Connect Live, la più importante conferenza di spend management del settore, tenutasi la settimana scorsa a Las Vegas, SAP ha annunciato gli aggiornamenti per le sue soluzioni dedicate alla gestione delle spese che aiutano le aziende a collaborare in modo strategico, aumentare la produttività, gestire la conformità senza sforzo e ottenere nuovi insight di business.

SAP integra l’AI generativa nelle soluzioni di spend management e business network

SAP sta integrando il suo copilota di AI generativa Joule in tutto il portafoglio di soluzioni source-to-pay di SAP Ariba per rendere più semplice per i clienti la gestione delle richieste di routine, quali aggiornamenti di stato, riepiloghi e evasione delle domande più frequenti. L’AI generativa verrà ulteriormente integrata nelle soluzioni SAP Ariba per consigliare pacchetti di acquisto e fornire riepiloghi completi sui fornitori.

Joule aiuterà i clienti delle soluzioni SAP Fieldglass a svolgere con rapidità e precisione i processi di assunzione e gestire le richieste di servizio che solitamente richiedono molto tempo. Joule può consigliare i modelli più adatti per generare offerte e piani di lavoro con informazioni precompilate, come ad esempio la data di inizio del contratto e il numero di lavoratori qualificati necessari.

Joule integrato in SAP Business Network faciliterà le attività nella logistica e nella gestione degli asset. L’AI generativa analizzerà, classificherà e trasformerà gli errori non strutturati quando si rifiuta una fattura in insight strutturati e fruibili per ridurre i costi di risoluzione delle eccezioni. Le funzionalità di AI generativa all’interno della soluzione SAP Business Network Discovery aiuteranno ad abbinare i fornitori a nuove opportunità commerciali.

Joule è attualmente disponibile nelle soluzioni SAP Ariba e debutterà nelle soluzioni SAP Fieldglass e SAP Business Network nel quarto trimestre del 2024. Joule gestirà l’80% delle attività eseguite più frequentemente nel portafoglio di soluzioni SAP di intelligent spend management e business network a partire dal quarto trimestre 2024 con un approccio graduale.

La nuova soluzione SAP Ariba Intake Management offre semplicità nei processi di procurement

Tra le novità dedicate allo spend management introdotte da SAP c’è la soluzione SAP Ariba Intake Management, una soluzione che trasforma il modo con cui le aziende gestiscono le richieste dei dipendenti e l’orchestrazione dei processi, a partire dall’approvvigionamento.

Con SAP Ariba Intake Management, i dipendenti hanno un unico posto dove rivolgersi per le richieste di informazioni sull’approvvigionamento e la visibilità sullo stato. La soluzione raccoglie le richieste dei dipendenti, orchestra i processi in ambienti e applicazioni eterogenei, includendo tutte le parti interessate, e fornisce visibilità sullo stato, proteggendo al contempo le persone dalla complessità dei processi e tenendole informate. Questa user experience più semplice e intuitiva è progettata per favorire l’adozione e migliorare la conformità.

SAP prevede di rendere disponibile SAP Ariba Intake Management nel primo trimestre del 2025.

La nuova soluzione SAP Business Network promuove l’abbonamento e aiuta i fornitori a far crescere le loro attività

Nel primo trimestre 2025 SAP Business Network lancerà un nuovo abbonamento di promozione con funzionalità a valore aggiunto per aiutare i fornitori a differenziarsi, attrarre nuovi acquirenti e far crescere le loro attività. Con milioni di aziende che ogni anno effettuano transazioni commerciali per quasi 6.000 miliardi di dollari su SAP Business Network, la promozione offre ai fornitori un’opportunità considerevole di accelerare la crescita.

SAP presenta il componente aggiuntivo di analisi per la gestione della forza lavoro esterna

Alla conferenza di spend management SAP presenta il nuovo add-on di analisi con funzionalità di AI per le soluzioni SAP Fieldglass che aiuta i professionisti del procurement, della gestione fornitori e i responsabili HR a implementare rapidamente strategie di gestione dei talenti più agili e multicanale. Questo componente consente agli utenti di confrontare e prevedere scenari relativi all’utilizzo di talenti esterni.

L’add-on di analisi per le soluzioni SAP Fieldglass consente di:

Rivedere le prestazioni rispetto a oltre 50 indicatori chiave di performance della forza lavoro esterna.

Accedere a informazioni di mercato globali, tra cui tariffe, offerta e domanda di talenti e tendenze sui tempi di assunzione.

Tenere traccia delle iniziative di sostenibilità come la spesa con diversi fornitori e la salute e la sicurezza dei lavoratori, monitorando allo stesso tempo il superamento dei costi, il livello di affaticamento dei lavoratori e la conformità dei processi di entrata e uscita dall’azienda.

Dichiarazioni

“Con SAP Business AI come base dei nostri prodotti intelligenti, i clienti possono migliorare la produttività e ottenere informazioni approfondite dai dati di spesa, ovunque si trovino”, ha dichiarato Manoj Swaminathan, Presidente e Chief Product Officer, Intelligent Spend and Business Network, SAP. “Che si tratti di gestire i costi, mitigare il rischio o sostenere la riduzione delle emissioni Scope 3, SAP mette a disposizione delle aziende le soluzioni giuste per una gestione della supply chain e uno spend management agile ed efficace”.