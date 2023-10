URANIA: la Data Science di E4 cresce

La gamma di soluzioni di E4 Computer Engineering si arricchisce di una nuova componente con l’arrivo di URANIA, un’architettura cloud native per carichi di lavoro di Big Data Analytics, Machine Learning e Deep Learning ad alte prestazioni e scalabili a supporto delle attività di Data Science. URANIA fa di semplicità di gestione, approccio intuitivo e flessibilità dei sistemi di ultima generazione, i suoi punti di forza.

Urania è la soluzione ideale per ospitare l’intero life cycle dei più recenti modelli open-source di Generative AI e può integrare in modo trasparente i servizi di Large Language Model (LLM) locali o remoti direttamente negli ambienti Jupyter notebook per generare nuovo codice AI o accelerare l’operatività del data scientist.

Con le sue caratteristiche di grande versatilità, capacità e potenza di calcolo, URANIA permette ai data scientist e agli specialisti dell’analisi dei dati di concentrarsi sulla propria disciplina senza doversi occupare della configurazione degli ambienti operativi, né dell’armonizzazione delle componenti hardware e software che li realizzano. L’architettura permette di accedere in modo trasparente e puntuale a tutte le risorse del cluster, accelerando in modo esponenziale i tempi di lavoro degli utenti, con vantaggi significativi in termini di efficienza e riduzione dei costi.

“In un mondo sempre più guidato dalla disponibilità e dall’utilizzo intelligente delle informazioni, la capacità di condurre analisi estese e approfondite sui dati a disposizone di aziende e organizzazioni può fare la differenza, a livello economico ma anche in termini di efficienza operativa”, spiega Cosimo Gianfreda, CEO di E4 Computer Engineering. “URANIA apre una nuova era nella scienza dei dati, mettendo a disposizione degli specialisti funzionalità uniche e avanzate, in grado di accelerare sensibilmente ogni ricerca grazie all’utilizzo di un ambiente multinodo ad altissime prestazioni.”

Soluzione end-to-end per la Data Science, URANIA ha un’infrastruttura basata su KAPTAIN, un cluster Kubernetes disegnato e configurato per ospitare workload intensivi dal punto di vista computazionale. Include una web UI per l’amministratore e l’utente finale ed è dotata della E4DS-Platform, la piattaforma cloud native per la Data Science, disegnata e manutenuta da E4 Analytics, che integra una serie di sistemi, servizi e framework open-source provenienti dalle più accreditate community del settore, per garantire una soluzione in grado di ospitare tutti gli stage del tipico workflow della scienza dei dati.

Per supportare esigenze sempre più complesse e sofisticate, URANIA integra i principali sistemi distribuiti di data processing e i più diffusi framework open-source per Machine Learning e Deep Learning, fornisce servizi per il calcolo interattivo basati sulla tecnologia dei Jupyter Notebook, oltre a un cloud native batch scheduler ideale per lanciare job di Data Processing distribuiti su più nodi, in scenari multi-utente. Inoltre, grazie alla sua architettura aperta e aggiornata regolarmente, garantisce agli utenti l’accesso costante alle tecnologie più avanzate disponibili sul mercato.

Guardando più nel dettaglio alle sue componenti, la versione base del cluster Kubernetes KAPTAIN è configurata con:

· Storage Class di default per garantire la persistenza dei dati ai container istanziati sull’infrastruttura.

· Operatori Kubernetes di NVIDIA per offrire ai container ospitati nell’infrastruttura la possibilità sia di accedere direttamente alle GPU presenti sui Worker Node sia di utilizzare le funzionalità del Network RDMA.

· Web User Interface intuitiva e moderna, che permette all’amministratore di gestire e monitorare il sistema e le attività degli utenti e, a questi ultimi, di effettuare la configurazione ed il deployment dei

propri workload containerizzati, all’interno dei limiti d’utilizzo delle risorse definito dal cluster manager.

La E4DS-PLATFORM, che fornisce l’ambiente interattivo per la Data Science, è equipaggiata con gli elementi pensati per massimizzare la produttività di Data Scientist e Data Engineer, rendendo loro facilmente accessibili sistemi, servizi e framework necessari per la gestione e implementazione di ogni fase del flusso di lavoro tipico del settore.

“L’adozione di una soluzione come URANIA può offrire numerosi vantaggi, tra cui maggiore flessibilità, scalabilità, resilienza e facilità di sviluppo e deployment delle applicazioni di Data Science”, spiega Mario Rosati, CEO di E4 Analytics. “Consente, inoltre, di sfruttare appieno le risorse e i servizi offerti, ottimizzando le prestazioni e riducendo i costi operativi”.

URANIA testimonia ulteriormente il costante impegno di E4 verso l’innovazione e lo sviluppo di proposte tecnologicamente avanzate a supporto delle organizzazioni più all’avanguardia e va ad ampliare la già ricca e variegata offerta di E4, che vanta una gamma di soluzioni capaci di rispondere alle esigenze tecnologicamente più sofisticate e in grado di coprire alcuni degli ambiti più all’avanguardia nel panorama dell’offerta tecnologica attuale.