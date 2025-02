Voyage AI si unisce a MongoDB per offrire potenti casi d’uso di AI

Il settore dell’Intelligenza Artificiale (AI) vede l’unione di due importanti realtà tecnologiche. MongoDB, il database per le applicazioni moderne, ha annunciato l’acquisizione di Voyage AI, pioniere nei modelli avanzati di embedding e reranking per le applicazioni AI di prossima generazione. L’integrazione della tecnologia di Voyage AI con MongoDB consentirà alle organizzazioni di costruire facilmente applicazioni affidabili basate su AI, fornendo un recupero di informazioni altamente preciso e pertinente, profondamente integrato con i dati operativi.

Le applicazioni basate sull’AI possono affrontare un’ampia gamma di casi d’uso complessi che il software tradizionale non è in grado di gestire; tuttavia, poiché i modelli di AI sono probabilistici, possono avere delle allucinazioni, ovvero quando un modello genera informazioni false o ingannevoli. Risultati imprecisi o di bassa qualità possono creare seri rischi, soprattutto nei casi in cui l’accuratezza delle informazioni è fondamentale, come nel caso di un ospedale che esegue screening per il cancro, di una società finanziaria che prende decisioni di investimento autonome o di uno studio che offre consulenza legale. Di conseguenza, il rischio di allucinazioni ha limitato l’uso delle applicazioni AI in casi d’uso mission-critical. Queste allucinazioni si verificano in genere quando al modello AI manca una comprensione o un contesto sufficiente dei dati all’interno dell’organizzazione.

Il valore aggiunto di Voyage AI

Per affrontare questa sfida, le società hanno bisogno di un recupero di alta qualità, una capacità critica dell’intelligenza artificiale che garantisca l’estrazione delle informazioni più rilevanti dai dati con precisione. I modelli avanzati di embedding e reranking di Voyage AI consentono alle applicazioni di estrarre il significato da testi e dati non strutturati altamente specializzati e specifici del settore, da documenti legali e finanziari a immagini, codici e knowledge base aziendali.

I modelli di Voyage AI sono riconosciuti da innovatori leader dell’AI, come Anthropic, LangChain, Harvey e Replit. Inoltre, i modelli di embedding zero-shot di Voyage AI hanno ottenuto il rating più alto nella Hugging Face community. Voyage AI è un’azienda specializzata nella ricerca e nel recupero basati sull’intelligenza artificiale, con un team di ricercatori AI di livello mondiale, provenienti da Stanford, MIT, UC Berkeley e Princeton. La loro esperienza in modelli di embedding e architetture di recupero avanzati potenzierà le capacità AI di MongoDB per affrontare le sfide più importanti nel costruire e scalare le applicazioni AI.

I modelli di embedding e reranking di Voyage AI continueranno ad essere accessibili attraverso voyage.ai, AWS Marketplace e Azure Marketplace. Ulteriori integrazioni con MongoDB sono previste per il lancio nel corso dell’anno.

Dichiarazioni

“L’AI ha la promessa di trasformare ogni business, ma la sua adozione viene rallentata dal rischio di allucinazioni“, ha dichiarato Dev Ittycheria, CEO di MongoDB. “Portando la potenza della ricerca e del recupero avanzati basati su AI nel nostro database altamente flessibile, la combinazione di MongoDB e Voyage AI consente alle imprese di costruire facilmente applicazioni AI affidabili in grado di generare un significativo impatto aziendale. Con questa acquisizione, MongoDB sta ridefinendo i requisiti dei database necessari per soddisfare le esigenze dell’era dell’AI”.

“Affinché le applicazioni AI raggiungano il loro pieno potenziale, le aziende devono fidarsi dei loro output, quindi il recupero deve essere profondamente integrato con i dati operativi per essere preciso e rilevante”, ha dichiarato Tengyu Ma, fondatore di Voyage AI. “Unirci a MongoDB ci permette di portare la nostra tecnologia avanzata di recupero AI a un pubblico più ampio e di integrarla perfettamente nelle applicazioni mission-critical. Combinando la nostra esperienza in embedding e reranking con il database best-in-class di MongoDB, possiamo aiutare le organizzazioni a costruire applicazioni AI che forniscono risultati più precisi e affidabili su larga scala, consentendo loro di applicare con fiducia l’AI a casi d’uso ad alto impatto”.