Acronis Cyber Protect: lanciata la versione 16

Sicurezza e protezione dati sono prioritarie per le aziende. Negli ultimi anni la posizione di sicurezza delle organizzazioni è notevolmente migliorata grazie alle soluzioni di player di Cyber Protection come Acronis che annuncia Acronis Cyber Protect 16, l’ultima versione del suo prodotto di punta. La soluzione offre protezione totale contro le minacce digitali e funzionalità imbattibili di backup e ripristino. Quest’ultima versione fissa un nuovo standard di riferimento per il ripristino rapido e veloce dopo gli attacchi informatici o la perdita di dati.

I progressi tecnologici rendono più evidente l’esigenza di una soluzione che integri Cyber Security e protezione dati, adatta soprattutto alle odierne aziende distribuite su più sedi. Fattori quali l’aumento del lavoro da remoto e le minacce in continua evoluzione contribuiscono all’espansione delle superfici di attacco, sollevando ulteriori problemi di accesso e privacy dei dati. Acronis Cyber Protect 16 presenta una nuova interfaccia centralizzata in grado di facilitare e migliorare l’operatività quotidiana grazie a un pannello di controllo unificato che garantisce più visibilità e gestione semplificata dell’intero ambiente.

Funzionalità di Acronis Cyber Protect 16

Protezione dalle minacce digitali : protezione proattiva di dati, applicazioni e sistemi da attacchi ransomware e malware avanzati, grazie all’intelligenza artificiale e al machine learning.

: protezione proattiva di dati, applicazioni e sistemi da attacchi ransomware e malware avanzati, grazie all’intelligenza artificiale e al machine learning. Ripristino rapido : senza dipendere direttamente dall’assistenza IT centralizzata, gli utenti possono avviare con un solo clic le funzionalità di ripristino degli endpoint distribuiti, incluso il ripristino bare-metal di workload fisici.

: senza dipendere direttamente dall’assistenza IT centralizzata, gli utenti possono avviare con un solo clic le funzionalità di ripristino degli endpoint distribuiti, incluso il ripristino bare-metal di workload fisici. Riduzione del TCO : l’ampio supporto per i sistemi operativi multigenerazionali favorisce il consolidamento dei fornitori garantendo al contempo una protezione completa.

: l’ampio supporto per i sistemi operativi multigenerazionali favorisce il consolidamento dei fornitori garantendo al contempo una protezione completa. Gestione semplificata : la gestione centralizzata con autonomia locale e la perfetta integrazione con strumenti di terze parti già esistenti forniscono una visione unificata delle operazioni di backup e ripristino e un ampio supporto per i sistemi operativi multigenerazionali.

: la gestione centralizzata con autonomia locale e la perfetta integrazione con strumenti di terze parti già esistenti forniscono una visione unificata delle operazioni di backup e ripristino e un ampio supporto per i sistemi operativi multigenerazionali. Sovranità dei dati: grazie alla vasta rete globale di data center Acronis, gli utenti possono gestire e garantire la piena conformità alle legislazioni locali in materia di sovranità dei dati, evitando ogni preoccupazione rispetto alle normative.

Acronis Cyber Protect 16 integra in un’unica piattaforma efficace e conveniente backup, disaster recovery, Cyber Security e gestione remota degli endpoint. Grazie alla possibilità di ripristinare rapidamente qualsiasi computer senza richiedere l’intervento da parte dei tecnici IT, le aziende specializzate, in particolare quelle nella community dei sistemi di controllo industriale (ICS) e delle tecnologie operative (OT), ottengono la massima tranquillità e riducono al minimo i costi delle interruzioni operative. L’integrazione di protezione dati e funzionalità di ripristino e sicurezza avanzate è finalizzata a garantire la continuità operativa. Alla guida dell’innovazione della Cyber Security, Acronis punta all’adattamento e all’evoluzione continui, per far fronte alle complessità crescenti del mondo digitale.

Dichiarazioni

“Il rilascio di Acronis Cyber Protect 16 ribadisce il nostro impegno alla protezione di tutti i dati, le applicazioni e i sistemi“, afferma Gaidar Magdanurov, Presidente di Acronis. “Nell’era degli ambienti distribuiti, alle aziende serve una soluzione di Cyber Protection che offra protezione affidabile e ripristino rapido e semplice dopo gli incidenti informatici. Molti settori, come quelli manifatturiero, finanziario, della sanità e della vendita al dettaglio, non possono permettersi alcuna interruzione operativa. Per loro è cruciale che anche il personale non esperto in IT riesca a effettuare il ripristino, ed è proprio questo che Acronis Cyber Protect 16 offre: il ripristino con un solo clic dopo un attacco informatico o una perdita di dati”.

“Con Acronis Cyber Protect possiamo offrire ai nostri clienti la tranquillità che deriva da un’autentica soluzione di resilienza digitale“, dichiara Alan Conboy, Field CTO di Scale Computing. “Se uno dei nostri clienti incorre in un incidente informatico, siamo certi che potrà tornare operativo nel giro di pochi minuti. In un’unica console, la soluzione Acronis integra alla perfezione funzionalità di backup e ripristino, gestione degli endpoint e Cyber Security per soddisfare le esigenze della gamma eterogenea di ambienti, sistemi operativi e dimensioni aziendali dei nostri clienti. Acronis è il nostro fornitore di riferimento: ci permette di garantire un’offerta di servizi di alta qualità a un prezzo contenuto“.