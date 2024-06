AI Visiva: l’ultimo investimento di Pure Storage

Le organizzazioni si stanno adattando alla nuova era dell’Intelligenza Artificiale Generativa, utilizzata fino ad ora prettamente nell’ambito dei dati testuali. Adesso le aziende chiedono di più, chiedono un’AI che parli per immagini e video. Per rispondere a questo nuovo tipo di richieste Pure Storage, lo specialista IT che propone la tecnologia e i servizi di data storage più avanzati a livello mondiale, e LandingAI, azienda specializzata nel settore dell’IA visiva, hanno annunciato l’investimento strategico di Pure in LandingAI per contribuire ad alimentare il futuro dell’AI visiva.

Pure Storage offre una piattaforma di data storage che consente ai clienti di sfruttare il potenziale dell’AI, in qualsiasi fase del processo. La promessa di soluzioni Large Vision Model (LVM) multimodali di LandingAI contribuirà a delineare il futuro dell’AI visiva per le aziende servite da Pure.

“Le aziende avranno bisogno di soluzioni per utilizzare l’AI generativa per i propri dati, che saranno sempre più costituiti non solo da dati testuali, ma anche da immagini e video più corposi“, ha dichiarato Andrew Ng, CEO di LandingAI. “Siamo entusiasti di collaborare con Pure Storage per soddisfare questa esigenza dei clienti“.

“Siamo entusiasti di investire in LandingAI, un’azienda strettamente allineata a Pure a livello di affinità di prodotto e sinergie con i clienti“, ha dichiarato Rob Lee, CTO di Pure Storage. “Crediamo che la nostra partnership strategica con il team di LandingAI, compresi i suoi manager pionieristici Andrew Ng e Dan Maloney, porterà a significativi progressi nel campo dell’AI/ML per i nostri clienti“.